Si las estimaciones que maneja Agricultura no fallan, España producirá esta campaña 1,6 millones de toneladas de aceite de oliva, una cantidad considerable a la que se suman las 357.000 que se conservan de la campaña anterior. La cifra es lo suficientemente rotunda como para que, en un gesto inédito, el Gobierno haya obligado a las almazaras a inmovilizar 188.000 t. El objetivo: evitar un desplome en los precios que castigue a los agricultores. La decisión llega en un año marcado por otro fenómeno que no ha pasado inadvertido en el sector: un "boom" de las compras de aceite marroquí, que se han disparado hasta septiembre.

Su peso en toneladas sigue siendo reducido, pero crece a buen ritmo.

¿Qué dicen las cifras? Que este año se está recibiendo mucho (muchísimo) más aceite de oliva marroquí que en 2025. Se trata de una tendencia que el sector sigue con atención desde hace meses y parece haberse consolidado durante el verano. Al menos eso es lo que sugieren las últimas estadísticas de comercio exterior publicadas por DataComex, una plataforma vinculada a Economía.

Durante los nueve primeros meses de 2026 sus técnicos registraron la importación de 26.238,9 toneladas de aceite de oliva procedente del país magrebí con un valor global de 79,1 millones de euros. La cifra supera con creces las 2.317,9 toneladas que entraron a lo largo de todo 2025. Si nos fijamos en concreto en octubre de 2025, el acumulado apenas pasaba de 1.042,1 t.

Lucio Patone (Unsplash).

¿Y qué pasó otros años? 2026 promete ser una campaña especialmente generosa para las importaciones de aceite procedentes de Marruecos. Las 26.239 t recibidas hasta octubre no solo multiplican las compras del ejercicio pasado, también superan (y con creces) el flujo de producto recibido en campañas pasadas, como la de 2024, 2023, 2022 o 2021.

De hecho, 2026 destaca ya como el ejercicio de mayor importación de aceite ‘made in Morocco’ desde al menos 1995, que es cuando arrancan las encuestas de DataComex. Hasta ahora el récord lo tenía 2006, con 12.284 t. En 2015 y 2019 también se superaron las 11.000. Ese incremento tiene poco de misterioso.

Responde sobre todo a dos factores: primero, una buena cosecha de aceituna en el país magrebí tras un período marcado por la sequía; segundo, el interés evidente de Rabat por afianzar el país en el sector oleícola.

¿Una ‘invasión’ de aceite marroquí? No. Aunque el aumento de aceite marroquí es contundente, conviene poner las cifras en contexto. Las compras que llegan del país magrebí siguen siendo inferiores a las de Túnez, que superaron las 74.700 t durante los nueve primeros meses del año, o las portuguesas (49.300).

Su relevancia en términos económicos también es muy inferior. No es algo nuevo. El informe sobre el mercado de aceite de 2025 publicado por el Ministerio de Agricultura ya identificaba como principales países suministradores de aceite a Portugal, Túnez e Italia. En su ‘podio’ de hecho ni siquiera aparecía Marruecos, cuya industria seguía aún afectada por los efectos de la sequía y el calor extremo.

¿Hay más cifras? Sí. Conviene recordar que España es un peso pesado del sector y aporta casi el 40% de la producción mundial de aceite de oliva y más del 60% de la comunitaria. El balance del Ministerio de Agricultura de 2025 constata que, en general, nuestro país exporta mucho más ‘oro líquido’ del que importa, tanto si hablamos de toneladas como de su impacto económico. Ese ejercicio el flujo exportador de España alcanzó las 1.073.001 toneladas.

¿Por qué es importante entonces? El aumento de las importaciones marroquíes ha despertado interés por dos razones. La primera es la balanza comercial. No se trata solo de que este año España esté importando más ‘oro líquido’ procedente de los campos magrebíes, es que también está llevando menos producción a las tiendas marroquíes. Según DataComex, durante los nueve primeros meses del año se han exportado a Marruecos unas 2.519,3 toneladas. Entre enero y septiembre de 2025 ese flujo fue bastante superior.

¿Y el segundo motivo? Las noticias sobre el aumento de importaciones de aceite marroquí llegan justo después de que el Gobierno decidiese bloquear parte de la producción para evitar “variaciones bruscas en los precios”. A comienzos de noviembre el Ministerio de Agricultura ordenó a las almazaras que retiren de forma temporal un 12% del aceite de oliva producido durante la campaña 2026/2027. En la práctica, eso equivale a la inmovilización de 188.000 t.

¿Cuál es la razón? Lo comentábamos antes: evitar escenarios como los que se han vivido otros años de buenas cosechas y estabilizar de los precios en el campo. Desde el Gobierno recuerdan que, según las diferentes estimaciones regionales, la producción de ‘oro líquido’ de la campaña puede superar las 1,6 millones de t, un volumen al que deben sumarse las 357.000 almacenadas de la campaña anterior.

“La suma se acerca a los dos millones de toneladas y supera el umbral que la norma de comercialización del aceite de oliva estipula para activar el mecanismo de retirada del mercado, el 120 % de la media de las últimas seis campañas”.

Imágenes | Villa Vyctor (Flickr), Lucio Patone (Unsplash) y DataComex

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