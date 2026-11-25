Para quienes juegan en PC, el lanzamiento de un nuevo 'Grand Theft Auto' tiene un significado algo distinto. Lo vimos con 'GTA V', que debutó en consolas en septiembre de 2013, pero no llegó a los ordenadores hasta abril de 2015. Con 'GTA VI' volvemos a encontrarnos ante una situación parecida: el juego ya está disponible en PS5 y Xbox Series X|S, mientras que su llegada a Windows sigue sin fecha oficial. En esta ocasión, parte de la comunidad ha decidido explorar sus propias vías para acortar la espera.

Una de las iniciativas más destacadas se llamaba Leonida, un proyecto que pretendía utilizar una versión filtrada de 'GTA VI' para Xbox como punto de partida para conseguir que el videojuego funcionase de forma nativa en Windows. Su recorrido, sin embargo, se ha visto interrumpido por Take-Two Interactive, la compañía matriz de Rockstar Games. Según consta en una notificación publicada por GitHub el 24 de noviembre, la empresa ha presentado una solicitud de retirada de contenidos al amparo de la Ley de Derechos de Autor de la Era Digital (DMCA) de Estados Unidos.

Para entender cómo hemos llegado hasta aquí, basta con remontarnos a la semana pasada. El videojuego salió a la venta el 19 de noviembre y, según la notificación de Take-Two, apenas un día después comenzaron a distribuirse públicamente archivos sustraídos de la versión para Xbox Series. El repositorio de Leonida se creó el día 21, cuando todavía faltaba el ejecutable principal del juego. Según PC Gamer y Tom's Hardware, el 23 de noviembre un usuario conocido como Cyberleek difundió ese archivo, lo que dio un nuevo impulso a los trabajos de ingeniería inversa.

Una filtración y una carrera por llevar 'GTA VI' a PC

Detrás de Leonida estaba NotRexed, un desarrollador que afirma tener 15 años. Su propuesta no consistía en emular una consola, sino en recurrir a la recompilación para generar código ejecutable de forma nativa en un ordenador. Aunque las Xbox Series X|S comparten la arquitectura de procesador x86-64 con muchos PC, eso no resuelve todas las diferencias entre ambos entornos. También hay que abordar cuestiones relacionadas con las interfaces de programación gráfica, las llamadas al sistema y otros servicios de los que depende el videojuego.

Conseguir que el juego arranque es solo una parte del camino. PC Gamer recoge que, durante una retransmisión, el equipo aparentemente consiguió mostrar la pantalla de presentación del título en un ordenador, antes de que el programa se cerrase de forma inesperada. La distancia entre ese resultado y una versión plenamente jugable sigue siendo considerable: el código debe funcionar correctamente y ofrecer un rendimiento adecuado durante la partida. El medio también señala que miembros de la comunidad están recurriendo a herramientas de inteligencia artificial como Claude para agilizar tareas de programación.

Take-Two sostiene que el repositorio reproducía elementos protegidos del videojuego, constituía una obra derivada y vulneraba las condiciones de la licencia de Rockstar. Leonida pedía a los usuarios que aportasen sus propios archivos, algo que la compañía considera engañoso porque la iniciativa estaba específicamente orientada a la versión filtrada de Xbox. Según precisa GitHub, la plataforma ha tramitado la solicitud de retirada contra toda una red de 3.007 repositorios. Conviene señalar que este procedimiento no equivale a una sentencia judicial sobre la legalidad del proyecto.

NotRexed anunció su retirada tras el cierre del servidor de Discord de Leonida, aunque explicó que este solo había sido uno de los motivos de su decisión. En declaraciones recogidas por PC Gamer, también mencionó sus responsabilidades escolares y deportivas, así como la presión de la comunidad. A fecha del 24 de noviembre, según The Verge, VIctory figuraba entre las iniciativas de recompilación que seguían adelante, mientras que otros aficionados exploraban el uso de XCL, una capa de compatibilidad que busca proporcionar en Windows las interfaces necesarias para ejecutar videojuegos de Xbox Series X.

La incógnita ahora es cuánto tiempo tendrán que esperar los jugadores de PC. GamesBeat, que cita a cuatro fuentes de la industria familiarizadas con los planes de Rockstar, sitúa el posible lanzamiento de la adaptación oficial en el primer trimestre de 2027, aunque el estudio todavía no lo ha anunciado. Si esa previsión se cumple, podría darse una situación particular: que quienes llevan días intentando superar por su cuenta las barreras técnicas reciban una versión oficial antes de conseguir que sus propias adaptaciones sean plenamente funcionales.

Imágenes | PlayStation

En Xataka | "Más adictivo que la historia principal": las telenovelas de Megamundo atrapan a los jugadores de 'GTA VI'