Arreglar la casa, explorar el barrio, salir a pescar, entrenar, darle de comer a la serpiente... El principio de 'GTA VI' se presta a la calma total, pero no te confíes porque el juego tiene preparada una trampa que llega cuando menos te lo esperas. Hay un punto en el que la historia avanza de golpe al capítulo 2 y no sólo te saca de 'Leonida Keys', también te deja sin dinero y sin posibilidad de acceder a varias misiones y objetos que ya no volverán a aparecer.

La misión clave. El encargo que activa este punto crítico se llama 'Trampa para turistas' y va justo después de 'Recalibrado', la fiesta nocturna con Cal (si quieres volver a esta zona en algún momento, puedes crear un punto de guardado manual tras esta misión). Una vez aceptes la misión, se activan tres misiones consecutivas que te llevan al capítulo 2. Si quieres hacerte con objetos únicos y completar todas las tramas de esta parte de la historia, deberás hacerlo antes de llegar a este punto.

Pon tu dinero a salvo. El cambio de capítulo te deja con lo puesto. Vas a perder todo tu dinero en efectivo, incluyendo el saldo de la cuenta bancaria. Para no quedarte a cero, ingresa el máximo que te permite la cuenta de ahorros familiares de BuckMe, que son 5.000 dólares. Ese dinero acumulado en la hucha es lo único que sobrevivirá al salto de episodio, así que fúndete el resto. Puedes hacerte tatuajes, comprar ropa, armas o cualquier otra cosa que se te ocurra.

Completa las misiones de Shirley. Shirley es tu vecina y te pide dos favores. El primero es que le compres una botella de ron en una tienda local. Al llegar allí se escuchan ruidos extraños en la trastienda y, si entras, encontrarás un negocio ilegal. Después te pide que le robes el scooter a un vecino. Es una pequeña misión sin mayor importancia, pero si no la completas ahora desaparecerá para siempre.

Meditación con Lucía. Una mañana estás en casa y Lucía te propone meditar con ella. Sal al balcón con ella y acepta la oferta, es tu única oportunidad. Esto abrirá una serie de 18 meditaciones que, si completas, te dan el trofeo "Actitud mental positiva".

Objetos y coleccionables. Hay varios a lo largo del capítulo que no podrás volver a encontrar, como los libros y revistas que hay repartidos por casa de Jason o las gafas de sol que le ofrecen a Lucía en la misión 'Libertad por un día'. Casi al final del capítulo, te encargan limpiar el remolque de Donnie, donde encontrarás un revolver único.

Vía | Jeuxvideo

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