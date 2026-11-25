No todo el mundo necesita un televisor enorme. Hay opciones compactas que son perfectas para habitaciones pequeñas, pero no por eso hay que renunciar a comprar un modelo con buenas características. Hemos encontrado en el Black Friday de Amazon este S93F de Samsung a su precio mínimo histórico: está disponible por 669 euros.

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Un televisor OLED ideal para cine o videojuegos

Este televisor de Samsung pertenece a la línea del año pasado, pero sigue siendo una opción muy interesante al precio que tiene actualmente en Amazon. En este caso, estamos ante la versión de 48 pulgadas de la misma, un televisor compacto que está pensado para salones pequeños o habitaciones como dormitorios.

El S93F utiliza panel OLED, lo que se traduce en que podemos esperar de él un color negro puro, colores vivos y un muy buen contraste, ideal para ver pelis o series en ambientes oscuros o con poca iluminación. Como otros televisores de Samsung, es compatible con HDR10+, aunque no con Dolby Vision.

También es una opción top para videojuegos, puesto que tiene puertos HDMI 2.1, tecnología como VRR y una tasa de refresco que puede llegar hasta los 144 Hz. Cuenta con sistema operativo Tizen OS, que es fácil de manejar y es compatible con la gran mayoría de apps. Y, para terminar, también trae Vision AI, la inteligencia artificial de la compañía para teles que permite, entre otras cosas, optimizar la imagen y el sonido de forma automática.

⚡ EN RESUMEN: oferta del s93f de Samsung ✅ LO MEJOR Imagen sobresaliente: Al utilizar panel OLED, podemos esperar una muy buena calidad de imagen.

Al utilizar panel OLED, podemos esperar una muy buena calidad de imagen. 144 Hz con VRR: Es una opción muy interesante para jugar, ya sea con una consola o un PC. ❌ LO PEOR No es compatible con Dolby Vision: Solo es compatible con HDR10+. 💡 CÓMPRALO SI... Buscas un televisor compacto, que ofrezca buena calidad de imagen y características top para jugar. ⛔ NO LO COMPRES SI... Prefieres apostar por un televisor con otro tipo de tecnología que no sea OLED o directamente quieres que también sea compatible con Dolby Vision.

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Imágenes | Samsung, Prydumano Design

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