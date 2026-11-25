¿Sigue habiendo ofertas interesantes este Black Friday? Poco a poco se han ido agotando la gran mayoría de las que os hemos ido trayendo los últimos días, pero eso no significa que no haya chollos en tecnología que todavía siguen disponibles. Un día más echamos un vistazo por Amazon y seleccionamos las cinco ofertas en tecnología más interesantes que hemos encontrado.

Samsung Galaxy Watch8 por 215 euros, un reloj de 40 mm con Wear OS y un año extra de garantía.

por 215 euros, un reloj de 40 mm con Wear OS y un año extra de garantía. Philips i9000 Prestige por 199,99 euros, máquina de afeitar con sensor de presión y diseñada para usar tanto en seco como en húmedo.

por 199,99 euros, máquina de afeitar con sensor de presión y diseñada para usar tanto en seco como en húmedo. Asus Vivobook 15 por 599 euros, portátil económico ideal para trabajar o para estudiar.

por 599 euros, portátil económico ideal para trabajar o para estudiar. Samsung Galaxy S26 por 729 euros, uno de los mejores móviles compactos de 2026 con un año extra de garantía.

por 729 euros, uno de los mejores móviles compactos de 2026 con un año extra de garantía. AirPods Pro 3 por 198 euros, de los mejores auriculares que puedes comprar si tienes un iPhone.

Samsung Galaxy Watch8

Empezamos esta selección de ofertas con un reloj de Samsung, el Galaxy Watch8. Es cierto que ya está disponible su sucesor, pero, pese a estar rebajado, roza los 300 euros actualmente. Este Watch8 es una buena opción si tu prioridad es gastar lo mínimo posible y, de hecho, sigue siendo una compra interesante este 2026 si buscas un reloj con WearOS. Está disponible por 215 euros y, además, tendremos un año extra de garantía.

Philips i9000 Prestige

También tenemos prácticamente a mínimo histórico esta Philips i9000 Prestige, una máquina de afeitar versátil y con buena autonomía. Está diseñada para cortar el pelo en cualquier dirección, independientemente del tipo de barba o longitud de la misma que tengamos. Además, es 100 % resistente al agua, así que la puedes usar en la ducha. Está disponible por 199,99 euros, a un céntimo de distancia de su precio más bajo.

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Asus Vivobook 15

Seguimos ahora con un portátil pensado para presupuestos ajustados y para el que necesita un nuevo equipo para estudiar o trabajar. Este Asus Vivobook 15, que está rebajado a su precio mínimo histórico (599 euros), viene con un procesador Intel Core 5 320, 16 GB de memoria RAM DDR5 y un SSD de 512 GB, Además, su pantalla de 15,6 pulgadas tiene resolución Full HD. Eso sí, viene sin sistema operativo instalado.

ASUS Vivobook 15 F1504MA-BQ316 - Ordenador Portátil 15.6" Full HD (Intel Core 5 320, 16GB RAM, 512GB SSD, Graphics, Sin Sistema Operativo) Plata Fría - Teclado QWERTY español PVP en Amazon — 599,00 € El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces

Samsung Galaxy S26

Vamos con un móvil compacto: el S26 de Samsung. Este dispositivo ha caído ahora mismo a su precio más bajo del año si elegimos su color Azul Cielo: sale por 729 euros y, como ya ocurría con el reloj de Samsung de antes, también tiene un año extra de garantía. Apenas pesa 167 gramos, tiene una buena pantalla de 6,3 pulgadas, rendimiento notable con el Exynos 2600 y un sistema de triple cámara muy versátil.

AirPods Pro 3

Terminamos con una oferta que ya hemos visto esta semana, pero que sigue disponible (de momento). Los AirPods Pro 3 son uno de los mejores auriculares de Apple, ofreciendo gran calidad de sonido, cancelación activa de ruido e incluso un sensor de ritmo cardíaco. No sabemos cuánto durará la oferta, pero están disponibles a mínimo histórico: 198 euros.

Algunos de los enlaces de este artículo son afiliados y pueden reportar un beneficio a Xataka. En caso de no disponibilidad, las ofertas pueden variar.

Imágenes | Samsung, Philips, Asus, Apple

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