En 2022, la NASA hizo historia con la misión DART al impactar deliberadamente una nave contra un asteroide para modificar su órbita. El objeto elegido fue Dimorphos, un asteroide de entre 150 y 170 metros que se encuentra a unos 196 millones de kilómetros de la Tierra, acompañado por un asteroide más grande llamado Didymos. El impacto fue un éxito que pudimos ver a través de las cámaras de la propia DART y su compañera LICIA Cube.

Ahora, estamos muy cerca de ver nuevas imágenes gracias a la sonda europea Hera, cuya misión es analizar de cerca tanto las características de Dimorphos como lo que le ocurrió después del impacto. La Agencia Espacial Europea (ESA) transmitirá en directo el anuncio de las primeras imágenes, entre las 19:45 y las 20:30, hora central europea (también hora peninsular española).

Antecedentes. Del mismo modo que DART, Hera es una misión de defensa planetaria. Esto significa que su función es plantear estrategias que podrían usarse si en un futuro algún objeto cercano a la Tierra se acercase tanto como para ponernos en peligro. Esta misión de la ESA se lanzó en 2024 y llegó al conjunto de dos asteroides hace apenas unos días, en noviembre de 2026.

Primeras fotos. El 5 de noviembre, Hera envió la primera imagen de cerca de Didymos. Sin embargo, el asteroide que realmente nos interesa es Dimorphos, pues fue su órbita la que desvió DART con el impacto. Aparece en otra tanda de imágenes de Didymos publicada por la ESA el 17 de noviembre, pero se le ve casi por completo en sombra. Hoy veremos por fin sus primeras imágenes, pero quedará aún mucho trabajo por delante.

Lo que podemos esperar. Las imágenes de hoy deberían mostrar la superficie de Dimorphos en detalle por primera vez desde las últimas imágenes de DART y el sobrevuelo de LICIACube en 2022. Este último es un satélite de la Agencia Espacial Italiana que viajó pegado a DART y se soltó unos 15 días antes del impacto para poder observarlo desde cerca. Si bien sus fotos fueron muy útiles, LICIA solo hizo un sobrevuelo rápido y a mucha velocidad. Hera hará más sobrevuelos, más despacio y con más instrumentos para desentrañar todos los misterios de Dimorphos.

Instrumentos. Gracias a los instrumentos a bordo de Hera y los cubesats que la acompañan, podrá captar tanto imágenes térmicas como espectrales, y medirá la masa y el interior de Dimorphos, algo que LICIACube no pudo hacer.

Todo eso ocurrirá durante al menos 6 meses, así que lo que veremos hoy será solo el inicio de un largo periodo de trabajo. No olvides seguirlo en directo en este enlace.

Imagen |ESA

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