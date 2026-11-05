'Zelda Ocarina of Time' es el juego más influyente de la historia y sólo ha necesitado un lavado de cara para volver a ser perfecto

En Xataka no solemos hablar de notas de videojuegos. En lo personal, tampoco me gusta demasiado porque prefiero leer un texto y formar una opinión sobre el mismo.

Nuestros compañeros de Vidaextra y 3DJuegos hace tiempo que dejaron de poner notas, al igual que otros medios como Eurogamer y demás, pero entre todos los que sí acompañan la valoración de un análisis de un numerito hay cierta unanimidad en algo: el remake de 'The Legend of Zelda: Ocarina of Time' es perfecto.

Hasta el punto de que se acaba de colar como uno de los juegos mejor valorados de la historia. Otra vez.

Venciendo al enemigo del tiempo

Analizar un remake, además uno que es tan extremadamente fiel como este, es complicado. ¿Lo tratas como un juego nuevo? ¿Valoras que cambie algo o que, por el contrario, no cambie nada? ¿Analizas simplemente las mejoras de calidad de vida y el cambio visual?

Por suerte, no es tarea mía responder a esa pregunta y lo mejor es que eches un ojo a los análisis. Mis compañeros de Vidaextra y 3DJuegos ya han contado lo que tienen que contar sobre el juego y parece evidente que es un título que ha salido de lo más redondo, pero hay algo más: el 96 en Metacritic.

Metacritic es lo que es: un agregador de notas. Está bien para ver de un plumazo la opinión de parte de la prensa especializada, pero no deja de ser eso, una web en la que aparecen las notas. Sin embargo, hay compañías que le dan mucha importancia, como una PlayStation que, al menos antes, fijaba metas de puntuación en Metacritic para sus estudios.

Y, en el caso del remake de 'Zelda Ocarina of Time', ese 96 de nota media tras 87 análisis es una absoluta barbaridad que lo eleva al "Olimpo" de las notas.

Se ha llevado una cantidad bárbara de notas perfectas, con una media a la par de 'Half Life', 'Skyrim', 'Gran Turismo', 'Tekken 3', 'Baldur's Gate 3', 'Uncharted 2' o 'Metal Gear Solid 2', pero también con la misma puntuación que 'The Legend of Zelda: The Wind Waker' o de 'The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom'.

Curiosamente, por muy buenas notas que tenga está tres puntos por detrás del que sigue siendo el mejor juego de la historia... según las notas de Metacritic: 'The Legend of Zelda Ocarina of Time', el de 1998.

Es el único juego con un 99 de media (con "sólo" 22 reviews) y tiene todo el sentido al ser no sólo uno de los juegos más influyentes de la historia, sino un juego fundacional.

Fue tan adelantado a su tiempo que, añadiendo ciertas mejoras de calidad de vida y ese lavado visual, el remake mantiene el tipo perfectamente. Es evidente que ha salido muy bien, pero ahora el morbo es ver qué pasará cuando salgan los análisis de 'GTA VI'. 'GTA V' tiene un 97 en Metacritic y 'GTA IV' un merecidísimo 98.

Al final, el título de "mejor juego del año" ya se verá en la gala de los GOTY, pero no falta tanto para descubrir cuál de los dos es el que más notas perfectas consigue. Pero bueno, sea como sea, en el caso de 'Ocarina of Time', Alberto Pastor de 3DJuegos resume la experiencia de una forma espectacular: un juego que ha sobrevivido el paso del tiempo.

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