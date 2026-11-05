7.000 mAh en menos de 8 mm: el Motorola Signature 27 demuestra que fino ya no significa poca batería

La delgadez estaba reñida con la autonomía, al menos hasta la llegada de las baterías de silicio-carbono. Esta combinación de componentes ha logrado auténticas pilas con pantalla y cámara de fotos, sin desmerecer ninguna de las características clave de un smartphone premium. Y creo que pocos lo orquestan igual de bien como el nuevo Motorola Signature 27. Si ya me gustó el Motorola Signature del año pasado, creo que la marca ha sabido cómo elevar lo que ya era muy bueno.

Si el segmento de los móviles de categoría ya tenía serios aspirantes al podio de 2027, Motorola entra de lleno como competencia gracias al Signature 27. Sobresale en varios aspectos importantes, como en ser el primer smartphone comercial que monta lo mejor de Qualcomm: el Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6. Y hay otro detalle curioso con el que el móvil destaca a nivel de software: es compatible con GrapheneOS.

Ficha técnica del Motorola Signature 27



Motorola Signature 27 PANTALLA Panel Extreme AMOLED Duo de 6,78 pulgadas Refresco de hasta 120 Hz 12.000 nits de pico de brillo 100 % del espacio de color DCI-P3 Dolby Vision y HDR10+ Water Touch DIMENSIONES Y PESO 162,01 x 77,04 x 7,99 mm 227 gramos PROCESADOR Qualcomm Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 RAM 12 / 16 GB LPDDR5X Hasta 24 GB con RAM Boost ALMACENAMIENTO 256 / 512 GB UFS 4.1 CÁMARA FRONTAL 50 MP, f/1.9, PDAF CÁMARA TRASERA Principal: 50 MP, f/1.6, OIS (Sony LYTIA L910) Gran angular: 50 MP, f/2.0, 122° Teleobjetivo periscópico: 200 MP, zoom óptico 3x, OIS Vídeo hasta 8K a 30 fps BATERÍA 7.000 mAh (silicio-carbono) Carga de 90 W Carga inalámbrica de 50 W Carga inversa inalámbrica de 5 W y por cable de 4,5 W Cargador en la caja SISTEMA OPERATIVO Android 17 Gemini Intelligence y Qira CONECTIVIDAD 5G eSIM + SIM física GPS, Galileo, QZSS, BeiDou, NavIC y GLONASS OTROS Certificación IP68 e IP69 MIL-STD-810H Refrigeración ArcticMesh con cámara de vapor de 8.384 mm² Altavoces estéreo con sonido de B&O y Dolby Atmos Funda protectora en la caja PRECIO 1.899 euros

Un móvil diseñado para destacar ocupando lo mínimo

Si el primer Signature me sorprendió por su delgadez y sus acabados, mientras no prescindía de batería gigantesca, en este Signature 27 Motorola ha redondeado esa relación con el diseño, tanto por fuera como por dentro. El nuevo móvil se corona por la parte alta del catálogo con una batería de 7.000 mAh en un cuerpo de solo 7,99 mm. Eso sí, con algo de trampa, ya que en el área de cámaras es más grueso. No deja de ser lo habitual.

El Motorola Signature es delgado sin que esto merme la autonomía, que debería de situarse en unas dos o tres jornadas de uso moderado. Y cuando toque enchufarlo, su carga de 90 W promete un día de uso en solo 12 minutos; también admite carga inalámbrica de 50 W. Eso sí, que sea delgado no implica que también sea ligero, porque la calidad "pesa". 227 gramos, concretamente.

¿Quieres más números colocados en el móvil para impresionar? Motorola asegura que la pantalla del teléfono alcanza 12.000 nits de brillo. Eso sí, de brillo pico: está medido sobre un 1 % de la pantalla. Motorola no ha facilitado el brillo HBM del Signature 27, que es el interesante de verdad.

De potencia debería ir sobrado, no en vano estrena la mejor versión del SoC de referencia de Qualcomm. Esto apunta a una mayor calidad en juegos compatibles; regados con los hasta 120 Hz de tasa de refresco que aporta la pantalla del teléfono, de 6,78 pulgadas.

El Motorola Signature 27 es una declaración de amor a la potencia, la versatilidad y las posibilidades. Por fuera es un teléfono bonito, con acabados que solo suelen verse en Motorola y con los colores Pantone que tan bien le sientan a las distintas versiones del teléfono. Además, no solo destaca por fuera, ya que la marca ha sellado una colaboración poco habitual: el Signature 27 es el primer móvil de Motorola compatible con GrapheneOS.

Este sistema operativo es una adaptación de Android orientada a la seguridad y a la privacidad. GrapheneOS viene limpio de las apps y servicios de Google, aunque admite su instalación posterior sin demasiado problema. Motorola lo ha desarrollado junto a la Fundación GrapheneOS y dará más detalles en los próximos meses.

Que Motorola haga compatible con él su móvil más premium es una excelente noticia, y no solo por dar alternativas: es la demostración de que el Motorola Signature 27 puede convertirse en el teléfono de quienes se preocupan en mayor medida por su privacidad. Y que pueden tener ese móvil sin prescindir de capacidades, como bien demuestra su conjunto de cámaras.

Rendimiento en hardware y software más que sobrados. ¿Y en cámara? Pues tanto de lo mismo, al menos eso dice el papel: el Motorola Signature 27 estrena un sensor Sony LYTIA L910 de 50 megapíxeles como principal. Apunta a ser luminoso y a mantener el detalle, también los colores y la naturalidad: el teléfono combina su apertura f/1.6 y su estabilización óptica de 3,5° con la tecnología LOFIC, que amplía el rango dinámico para que el vídeo no se queme en un concierto o en una calle iluminada con neones.

Otro aspecto importante es el telefoto: además de incluir un objetivo periscópico, el Motorola Signature 27 monta un sensor de 200 megapíxeles para así obtener más detalle incluso de los objetos más lejanos. Ofrece 3 aumentos ópticos y llega hasta los 100 aumentos con el Super Zoom Pro, que se apoya en la IA para conservar el color y la nitidez.

Completan el conjunto un ultra gran angular de 50 megapíxeles (agrupa cuatro píxeles en uno, por lo que las fotos salen a 12,5 MP efectivos) y una cámara frontal también de 50 megapíxeles que graba vídeo 4K. Y hay una curiosidad: según Motorola, es el primer móvil con un sensor de acción EVS dedicado, un sensor de visión por eventos que detecta los cambios de luz en cada píxel para congelar sujetos rápidos con la función Action Shot

Motorola ha refinado su visión del smartphone definitivo con una propuesta que intenta incorporar lo máximo posible en un grosor mínimo. Creo que es la definición de "móvil Air" a recomendar, ese que te entrega una experiencia premium en todos los detalles. Algo que también se paga: el Motorola Signature 27 se pone por detrás del Motorola Fold en cuestión de coste.

Precio y disponibilidad del Motorola Signature 27

Es un móvil de la máxima categoría y así se muestra a la hora de pagarlo, ya que va en linea de su competencia: 1.899 euros. Para aliviar el lanzamiento, Motorola regala el Watch Ultra y unos Motorola Flow Buds valorados en 628 euros. En cuanto a la compra, el Signature 27 es oficial en España y podrá adquirirse próximamente. No sabemos la fecha definitiva.

Imagen de portada | Motorola

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