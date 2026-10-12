Moto Watch Ultra, análisis: tan bueno para ir al gimnasio como para ir a una boda

He probado el reloj inteligente más ambicioso de Motorola hasta la fecha, el Moto Watch Ultra. No es un smartwatch de alta gama como tal. No al menos si buscamos lo mejor de lo mejor en cuanto a seguimiento deportivo y de salud. Sin embargo, no viene cojo de esas funciones precisamente. Además, viene con un diseño híbrido entre lo deportivo y elegante que, ya te adelanto, le sienta muy bien en distintas situaciones.

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Te interesan aspectos "básicos" de salud como las pulsaciones o la monitorización del sueño.

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Lo esencial en 30 segundos

El Moto Watch Ultra es un reloj que viene impulsado por Wear OS 6, el último sistema operativo de Google para relojes inteligentes. Su pantalla pOLED de 1,5 pulgadas y su caja de acero inoxidable arrojan un reloj que vive a caballo entre lo deportivo y lo elegante, a lo cual ayudan también los dos estilos de correa con los que se vende.

En el apartado de salud y deporte, integra sensores de frecuencia cardíaca y medición de oxígeno en sangre. La colaboración con Polar añade funciones de entrenamiento, sueño y recuperación. También tiene sensor NFC, por lo que sirve incluso para realizar pagos con Google Pay.

8,1 Diseño 9,0 Pantalla 9,4 Software 7,5 Batería 7,0 Interfaz 7,5 A favor Diseño versátil para deporte o vestir elegante.

Wear OS 6 se integra perfectamente.

Buen compendio de funciones de seguimiento deportivo. En contra La batería, en el mejor de los casos, dura apenas dos días.

Se echan en falta más sensores específicos de salud.

El soporte a nivel de software es mejorable (solo dos actualizaciones garantizadas)

Moto Watch Ultra con correas de reloj | Pantone Black Beauty Hoy en Motorola — 429,01 € El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces

Nuestra experiencia con el Moto Watch Ultra

Imagen: Xataka

Diseño prémium. No será el reloj inteligente de mayor gama, pero el Moto Watch Ultra se siente premium desde el momento en que lo sacamos de la caja. Está fabricado en acero inoxidable y no pesa demasiado. Cierto es que su esfera no es pequeña precisamente, pero incluso sin tener una gran muñeca (como es mi caso) sienta bien y se siente cómodo de llevar. A su derecha, el botón principal y la corona.

¿Look elegante o look deportivo? De serie, el Moto Watch Ultra viene con dos estilos de correa distintos para cada momento, siendo una de ellas deportiva, fabricada en silicona y pensada para acompañarnos cuando hacemos deporte. Por otro lado, cuenta con una correa de cuero sintético que es más adecuada para vestir de manera formal. Con ambas me he sentido cómodo en sus respectivos contextos.

Imagen: Xataka

La única pega es que cambiar las correas no es tan rápido como uno esperaría. No hay ningún sistema de sujeción imantado o algo similar que permita cambiarlas con facilidad, sino que se fía todo al clásico sistema de correas de un reloj analógico.

Pantalla a la altura. Este es sin duda uno de los apartados que más he disfrutado de este reloj. Tiene un buen tamaño y, sobre todo, se ve bien en exteriores. Responde bien al tacto y tiene una muy buena calibración de colores, ya sea para ver simplemente la hora o incluso alguna foto que tengamos guardada en Google Fotos (aunque no, no es el mejor dispositivo para quedarse a ver fotos teniendo en cuenta su tamaño).

El añadido del Always On Display es otro puntazo a favor de la pantalla. Es verdad que tiende a consumir algo más de batería, pero se compensa con que el refresco se queda a 1 Hz cuando no estamos usando el reloj. Y eso de que esté siempre activa viene fenomenal para ver la hora o algún dato de la esfera sin tener siquiera que girar la muñeca.

Imagen: Xataka

Este sistema operativo siempre es un acierto. Wear OS 6 hace que sienta que estoy ante un smartwatch completo y no simplemente un reloj que se comunica con el móvil. Es posible instalar aplicaciones, responder mensajes, utilizar Google Maps, pagar y hacer muchas cosas directamente desde la muñeca. La interfaz me ha resultado bastante intuitiva y no he necesitado demasiado tiempo para acostumbrarme a ella.

Lo que menos me convence es que está precisamente en el futuro del reloj. Motorola promete dos actualizaciones de Wear OS, una cifra que me parece algo justa para un producto que se presenta como una opción prémium. Ahora funciona bien y no tengo ninguna queja importante con Wear OS 6. Espero que eso siga siendo así en el futuro.

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Rápido y sin tirones. En el uso diario, el Moto Watch Ultra me ha transmitido muy buenas sensaciones. Las aplicaciones se abren rápido, los menús responden bien y no he tenido que esperar demasiado a que el reloj haga algo. A ello ayuda un procesador de última generación pensado para smartwatch como es el Snapdragon W5+ Gen 1.

Imagen: Xataka

Compañero de fatigas (literalmente). La colaboración de Motorola con Polar para el apartado deportivo ha sido un acierto. No es que sea yo un gymbro que esté empadronado en el gimnasio, pero sí acudo cada tarde y el Moto Watch Ultra ha sido mi compañero de batallas, cumpliendo de lleno en lo que uno espera de un reloj de este tipo.

Durante los entrenamientos (tiene varios prestablecidos) he podido ir consultando las métricas de un vistazo y obtener completos resúmenes al acabar, los cuales también se quedan registrados en el móvil. A poco que te interese ponerte en forma, ir viendo esa evolución con un reloj de este tipo es siempre positivo.

Imagen: Xataka

Se corona este apartado con un seguimiento de salud bastante completo, que permite consultar desde la frecuencia cardíaca y la saturación de oxígeno hasta el sueño y la recuperación. Eso sí, por sacar una pega, me hubiese gustado que incorporase algo más como el electrocardiograma de una derivación. Pero tampoco es que sea eso algo fundamental.

No tengas lejos el cargador. Aquí es donde más he tenido que rebajar mis expectativas, ya que no es este uno de esos relojes que te de para olvidarte durante una semana del cargador. Tener todas las métricas de salud en tiempo real acarrea que la batería vaya cayendo y haya que pasar por el cargador cada dos días como mucho (cuando he ido al gimnasio, cada día y medio).

Lo bueno es que carga bastante rápido, con alrededor de un 60% de carga en un cuarto de hora. Esto ha sido mi salvavidas en ocasiones en las que he tenido que salir de casa y me he olvidado de cargarlo, ya que con un simple chute ya me ha dado para unas cuantas horas.

Ficha técnica del Moto Watch Ultra

MOTO WATCH ULTRA DIMENSIONES Y PESO 4,23 x 1,21 cm 51 gramos PANTALLA pOLED de 1,50" Resolución de 466 x 466p Tasa de refresco variable de 1 a 60 Hz Brillo de hasta 2.700 nits Corning Gorilla Glass 3 PROCESADOR Qualcomm Snapdragon W5+ Gen 1 MEMORIA 2 GB ALMACENAMIENTO 32 GB SISTEMA OPERATIVO Wear OS 6 COMPATIBILIDAD Android 12 o superior SALUD Frecuencia cardíaca SpO2 Monitorización del sueño Monitorización de actividad deportivo SENSORES PPG Acelerómetro Giroscopio Brújula Barómetro Sensor de luz ambiental RESISTENCIA IP68 + 5 ATM BATERÍA 550 mAh CONECTIVIDAD LTE (eSIM) Bluetooth 5.3 WiFi 802.11/a/b/g/n/c NFC MATERIALES Acero inoxidable PRECIO 429 euros

Moto Watch Ultra, la opinión de Xataka

Imagen: Xataka

El Moto Watch Ultra no es perfecto. La autonomía es, a mi juicio, su mayor punto débil, así como tampoco es el más completo en cuanto a funciones de salud avanzadas. Son dos aspectos que conviene tener en cuenta antes de apostar por él, especialmente si buscamos un reloj deportivo especializado o uno que nos permita olvidarnos del cargador durante días.

Sin embargo, a nivel general, es un reloj que me ha dejado un buen sabor de boca. Me ha gustado ese equilibrio entre reloj deportivo y elegante porque no desentona en ninguna ocasión. Wear OS 6 y la asociación con Polar son los otros dos elementos a destacar positivamente de este reloj.

¿Te lo recomiendo?

Imagen: Xataka

No tengo una recomendación única que sirva para todo el mundo. El Moto Watch Ultra tiene mucho sentido si buscas un reloj que combine funciones inteligentes, diseño, seguimiento de salud y deporte, aunque sin llegar a funciones avanzadas de un reloj deportivo especializado. También si tienes un móvil Android y quieres aprovechar al máximo la integración de Wear OS.

Pero si tienes un iPhone, no será compatible y obviamente no te lo puedo recomendar. Tampoco si buscas un reloj que dure días y días con batería, en cuyo caso hay opciones con menores prestaciones que te servirán y que, quizás, te hagan incluso ahorrar dinero.

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Imágenes | Xataka

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