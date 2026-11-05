La IA ya está amenazando los cartuchos de Nintendo

Macronix es uno de los mayores fabricantes de chips de memoria no volátiles del planeta. Esta compañía taiwanesa produce memorias NOR Flash, NAND Flash y ROM, aunque sus ventas difieren mucho de un tipo a otro de circuitos integrados. En el tercer trimestre de 2026 sus ingresos por chips ROM cayeron un 39% interanual. Sin embargo, durante este periodo su facturación por la venta de memorias NOR y NAND aumentó un 158% y un 768%, respectivamente.

Las memorias NAND Flash se usan en las unidades SSD y algunos dispositivos electrónicos, así como en sistemas embebidos y soluciones de almacenamiento industrial. Son muy demandadas actualmente por los centros de datos. Los chips NOR Flash se emplean en equipos de comunicaciones, electrónica industrial, coches y dispositivos electrónicos. También son muy demandados por los centros de datos.

Las memorias ROM, sin embargo, se utilizan para almacenar el firmware y otros datos permanentes en dispositivos electrónicos, coches, placas base de PC, equipos industriales y sistemas de telecomunicaciones. También se usan en los cartuchos de videojuegos. Ante la enorme diferencia de demanda que hay de sus chips NOR, NAND y ROM, Macronix ha tomado una decisión: va a dejar progresivamente de fabricar memorias ROM. Y son las que usa Nintendo en sus cartuchos para Switch y Switch 2.

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Por el momento el formato físico de Nintendo está a salvo

Macronix no va a abandonar poco a poco la producción de chips ROM porque hayan dejado de ser viables; va a volcarse en la producción de memorias NOR y NAND porque su capacidad de fabricación es limitada y puede obtener una rentabilidad mayor fabricando estos últimos chips. Esto es todo. Esta compañía tiene sus propias plantas de procesado de obleas de 8 y 12 pulgadas, pero el, por el momento, insaciable apetito de los centros de datos para inteligencia artificial (IA) está alterando sus prioridades. Al igual que las de muchas otras empresas.

La reducción del número de proveedores podría incrementar los costes de fabricación de los cartuchos

Entonces, ¿qué pasará a corto y medio plazo con los cartuchos de Nintendo? Por el momento todo parece indicar que no sucederá nada. Macronix es un proveedor importante de memorias ROM para la compañía de Kioto, pero no es la única empresa a la que compra este tipo de semiconductores. Nintendo también es clienta de la japonesa ROHM y de su filial Lapis Semiconductor, por lo que de momento el suministro de chips ROM parece estar asegurado.

No obstante, la próxima ausencia de Macronix en el mercado de estos circuitos integrados introduce una dificultad adicional en la cadena de suministro de Nintendo y una mayor dependencia de los fabricantes que continuarán produciendo estos componentes. Además, la reducción del número de proveedores podría incrementar los costes de fabricación de los cartuchos, por lo que cabe la posibilidad, aunque por el momento es solo una hipótesis, de que los juegos en formato físico de Switch y Switch 2 terminen encareciéndose.

Sospecho que a muchos jugadores la posibilidad de que Nintendo finalmente decida abandonar el formato físico nos hace estremecer. Esperemos que este momento no llegue. O, al menos, que tarde mucho en llegar. Lo peor que podría pasarnos es que Lapis Semiconductor decida a medio plazo seguir los pasos de Macronix y también abandone el mercado de los chips ROM. No obstante, estos semiconductores son necesarios, por lo que es inasumible que todos los fabricantes de chips dejen de producirlos. Nintendo, estamos en tus manos.

Imagen | Xataka

Más información | Ars Technica

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