MacBook Pro M6, análisis: un portátil estupendo que exige responder dos preguntas antes de comprarlo

El chip con el número más alto de la gama de MacBook Pro es el menos potente de los tres. Apple los presenta en este orden:

M6. M5 Pro. M5 Max.

Y si te guías por la lógica de cualquier otra cosa numerada en la vida, te equivocas.

Es una buena forma de entender este portátil. El MacBook Pro de 14 pulgadas con M6 es el Pro sin apellido, el de entrada. Eso ya lo era el M5. Lo nuevo es lo que tiene al lado: por primera vez, un MacBook Pro con pantalla táctil, OLED, Isla Dinámica y un cuerpo más ligero. Antes, el modelo base vivía a la sombra de chips más potentes. Ahora además parece de otra generación, aunque lleve el número más alto.

La unidad que nos ha cedido Apple para la review es la de 16 GB y 1 TB, 2.329 euros. Es el modelo base. Creo que es el mejor modelo posible para probar, porque es el que más gente se va a plantear. Llevo dos días con él, entre benchmarks, modelos de IA en local y agentes. Mi sensación es la de un portátil estupendo al que solo le encuentras el techo cuando vas a buscarlo. Y ni siquiera todo el mundo sabe buscarlo.

La pregunta aquí no es si está bien hecho o si va a convencer a quien lo compre. Por supuesto que está bien hecho. Es la sexta generación con este diseño y nunca ha defraudado. La pregunta es si con este modelo concreto, el M6, te sobra, te falta o te encaja.

✅ Cómpralo si...

Te has quedado corto con un Air en sesiones largas, o necesitas su pantalla, sus puertos o su autonomía.

Vienes de un Mac con Intel o de un M1 o M2 y quieres que te dure muchos años en buena forma.

Editas vídeo 4K de vez en cuando y descargas tarjetas SD en el propio portátil.

❌ No lo compres si...

Tienes un M5, o incluso un M4. Lo nuevo no justifica el cambio todavía.

Tu día se basa en usar el navegador, editar documentos y hacer videollamadas: te sobra por todas partes, y el Air es un portátil excelente para ese uso.

Quieres ejecutar modelos de IA grandes en local. Con 16 GB no, al menos. Y con 32 GB el techo sigue ahí.

Trabajas con vídeo exigente, 3D o varios monitores: mejor plantéate un M5 Pro o un M5 Max.

Lo esencial en 30 segundos

Tiene el mismo diseño, la misma pantalla Liquid Retina XDR y los mismos puertos que el M5. Cambia el chip: CPU de 12 núcleos (6 de eficiencia, 2 súper y 4 de rendimiento; aquí expliqué lo de los supernúcleos), GPU de 12 núcleos y, por primera vez, doble Neural Engine. También estrena Wi-Fi 7 y Bluetooth 6.

El mismo diseño que sus predecesores. Imagen: Xataka.

Frente a un MacBook Air M5 aporta ventilador, una pantalla mucho más brillante a 120 Hz, HDMI, ranura SD, un tercer Thunderbolt y seis horas más de autonomía declarada. Frente a un M5 Pro se queda sin Thunderbolt 5, sin poder usar más de dos monitores externos y con un máximo de 32 GB de memoria.

El M6 rinde muy bien en un solo núcleo y mantiene el tipo con modelos de IA pequeños. El límite aparece en dos lugares :

Los 16 GB, que dejan fuera a los grandes modelos. Y el ventilador, que ruge en cargas extremas.

9,1 Diseño 9,0 Pantalla 9,0 Rendimiento 8,8 Teclado/trackpad 9,8 Software 9,2 Batería 9,0 A favor Excelente rendimiento en un solo núcleo, va sobrado en el día a día.

La pantalla mini-LED ya no es la mejor de la casa, pero sigue siendo extraordinaria.

1 TB de base y puertos para no depender de un hub la mayoría del tiempo. En contra 16 GB saben a poco en un equipo que se apellida Pro, y ampliarlos acerca su precio al de modelos muy superiores.

El ventilador se hace notar muchísimo en cargas multihilo extremas.

No trae cargador en la caja, en un portátil de 2.329 euros.



Nuestra experiencia con el MacBook Pro M6

El mismo portátil de siempre, y ahora 170 gramos más pesado que el táctil. Por fuera no hay nada que contar, y es difícil reprochárselo porque este cuerpo sigue siendo de lo mejor que se ha hecho en un portátil. Pero ahora tiene un agravio a su lado: pesa 1,55 kg, frente a los 1,38 kg del nuevo modelo de 14 pulgadas con pantalla PROLED. El modelo más barato de los dos pesa más, y mantiene el notch mientras su hermano estrena la Isla Dinámica.

Escritorio de macOS 27 Golden Gate en todo su esplendor, en el MacBook Pro M6. Tengo que cargar los AirPods. Imagen: Xataka.

En el día a día sigue pareciendo un portátil de primera. Al lado del táctil se le van a notar un poco más los años, pero eso es una comparación, no un defecto.

El notch sigue aquí. La Isla Dinámica de momento es solo para el modelo táctil. Imagen: Xataka.

Lo que pagas de más frente a un Air. Es la comparación que decide la compra. Un Air M6 todavía no existe, así que hay que mirar al M5. El Pro añade cuatro cosas de verdad:

Pantalla: 1.000 nits en SDR y 1.600 de pico en HDR, contra 500. Y 120 Hz contra 60. Es lo primero que se nota y lo que tiene remedio si necesitas trabajar en exteriores, por ejemplo.

1.000 nits en SDR y 1.600 de pico en HDR, contra 500. Y 120 Hz contra 60. Es lo primero que se nota y lo que tiene remedio si necesitas trabajar en exteriores, por ejemplo. Ventilador: el Air no tiene, y bajo carga sostenida tiene que frenar. Si tu trabajo son picos cortos, ni te vas a enterar. Si son exportaciones de media hora, sí.

el Air no tiene, y bajo carga sostenida tiene que frenar. Si tu trabajo son picos cortos, ni te vas a enterar. Si son exportaciones de media hora, sí. Puertos: tres Thunderbolt 4, HDMI y SD, contra dos Thunderbolt 4. El adiós al hub tiene un valor difícil de apreciar hasta que lo vives.

tres Thunderbolt 4, HDMI y SD, contra dos Thunderbolt 4. El adiós al hub tiene un valor difícil de apreciar hasta que lo vives. Autonomía: hasta 24 horas de vídeo, contra 18.

MagSafe, dos Thunderbolt 4 y jack en el lateral izquierdo. Imagen: Xataka.

SD, Thunderbolt 4 y HDMI en el derecho. Imagen: Xataka.

A cambio, pesa unos 320 gramos más que el Air de 13 pulgadas y cuesta 900 euros más con los mismos 16 GB, pero con 1 TB en vez de 512 GB. Merece la pena si vas a aprovechar la pantalla, los puertos o el ventilador. Si no, ese dinero está mejor en tu bolsillo.

El M6, con cifras. Apple dice que sube hasta un 30 % en gráficos y un 25 % en IA frente al M5, pero en sus propias tablas hay más matices. Si divides sus multiplicadores, la mejora va de cerca de un 18% en Affinity a un 70% en Logic Pro, con Xcode, Blender y Cyberpunk en torno al 25-28%. Un detalle de los de letra pequeña: todas esas pruebas se hicieron con 32 GB de memoria y 4 TB de almacenamiento. No es el que he probado, ni el que va a comprar la mayoría (ese modelo cuesta 4.419 euros).

El M6 en mactop: 12 núcleos de CPU (6 de eficiencia, 4 de rendimiento y 2 súper) y 12 de GPU. Imagen: Xataka.

PRUEBA MacBook Pro M6 (16 GB) Geekbench 7.1, un núcleo 3.966 Geekbench 7.1, multinúcleo 20.049 Geekbench 7.1, Metal 88.303 Cinebench 2026, un hilo 802 Cinebench 2026, multihilo 5.384 SSD, escritura 6.551 MB/s SSD, LECTURA 6.660 MB/s

El M6 logra 802 puntos en un solo hilo y 5.384 en multihilo en Cinebench 2026. Imagen: Xataka.

Geekbench CPU. Imagen: Xataka.

Geekbench GPU (Metal). Imagen: Xataka.

El M6 destaca sobre todo cuando manda un solo núcleo. En la tabla de referencia de Cinebench, sus 802 puntos superan a los 676 del M4 Max y a los 573 del M3 Ultra, aunque en esa lista no aparecen ni el M5 ni el M5 Pro. Eso se nota en lo que más hacemos en el día a día: abrir apps, navegar y movernos por el sistema.

En multihilo, la jerarquía vuelve a su sitio. Los 5.384 puntos duplican de sobra los 2.336 de un M2, pero quedan lejos de los 7.829 del M4 Max. El número 6 no convierte a este chip en un Max. Y en Geekbench 7, su resultado de un núcleo es casi el mismo que los 4.020 que marcó el iPhone 18 Pro Max en nuestras pruebas. Lo que separa a un portátil de 2.329 euros de un móvil es el multinúcleo: 20.049 frente a 11.449.

Con el ventilador, una de cal y otra de arena. El M5 tenía un solo ventilador y se limitaba por temperatura en cargas largas, así que era lo primero que había que mirar en un chip de 2 nm metido en el mismo chasis. Depende mucho de la carga. Con modelos de IA pequeños no lo he escuchado ni un poco. Luego, Bionic (agentes que beben de los modelos de LM Studio) y la prueba de Cinebench de un hilo lo despiertan un poco. Cinebench multihilo es otra cosa: hace muchísimo ruido y deja claro que el Mac va al límite.

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Por los plazos de esta review no he tenido el tiempo suficiente de medir una caída de rendimiento en una sesión larga con Cinebench (tenía planeado ejecutarla durante media hora midiendo vatios, temperatura y revoluciones del ventilador en mactop), así que no puedo dar un porcentaje. Lo que sí he comprobado es que el ventilador tiene trabajo real. Si tus cargas son largas y constantes, esto es lo que te separa de un Air, que no tiene ventilador, y también lo que te acerca a un M5 Pro.

IA local: lo que da de sí con 16 GB. Aquí manda la memoria, y la cuenta es muy simple: de 16 GB quedan unos 12 o 13 para modelo y contexto. Eso deja fuera los modelos más interesantes del momento, como Qwen 3.6 de 35B, pero la puerta queda abierta para otros bastante capaces en sus versiones anteriores o cuantificados. Y la unidad base se queda en 153 GB/s de ancho de banda, los mismos que el M5, frente a los 170 GB/s de las versiones de 24 y 32 GB. Detalle importante para quien planee usar este Mac para la IA en local de cara a la ampliación de memoria.

Algunos modelos descargados en LM Studio para ejecutarlos localmente en el MacBook Pro M6. No todos alcanzan por memoria. El límite real está en los 16 GB de memoria. Imagen: Xataka.

En la práctica, el corte es muy claro. Los modelos pequeños van bien y, con ellos, ni he oído el ventilador. Por encima, la memoria manda: gpt-oss-20b, de 12,1 GB, no llegó a cargar. Tampoco Qwen 3.8 27B.

Para medirlo, les he pedido a todos que resumieran en 10 puntos un reportaje mío sobre BQ, de unos 10.000 tokens, no muy lejos de la prueba estándar de Apple (unos 16.000 tokens).

MODELO FORMATO RAZONAMIENTO TOKENS/S TIEMPO TOTAL APROX. NEMOTRON 3 NANO 4B GGUF SÍ 36,2 36 s gemma 4 e4B MLX NO 26 24 s gemma 4 e4B MLX SÍ 25,7 40 s QWEN 3.5 9B MLX NO 25,7 27 s QWEN 3.5 9B MLX SÍ 24,8 3 min 15 s GEMMA 4 12B QAT GGUF NO 15,5 1 min 2 s GEMMA 4 12B QAT GGUF SÍ 15,5 2 min

Nemotron y Gemma 4 12B funcionan en GGUF y los demás en MLX, así que la tabla no compara solo el tamaño del modelo.

Unos 25 tokens por segundo se leen de forma bastante razonable y cómoda. El problema aparece al activar el razonamiento, que puede multiplicar la espera aunque la velocidad apenas cambie. También hay que leer el resultado con ojo: Nemotron es el más rápido, pero atribuye a BQ los cinco millones de móviles al año de Vitelcom. Un detalle que no cuela a ojo de quien escribió aquello, pero sí puede pasar como bueno ante un texto que no hemos escrito nosotros y no tenemos dominado. Atención ahí al modelo de NVIDIA.

Qwen 3.5 9B resumiendo un reportaje largo a 25,7 tokens por segundo. Imagen: Xataka.

El mismo encargo que en la imagen anterior, pero con razonamiento: 2 minutos y 42 segundos pensando. Imagen: Xataka.

Nemotron 3 Nano 4B, de NVIDIA, es el más rápido de la prueba, pero también el que confunde a BQ con Vitelcom. 36,2 tokens por segundo. Imagen: Xataka.

La velocidad se mantiene bien. En 20 pasadas seguidas con Qwen, generando un texto de 800 palabras sobre la historia de los Mac, empezó en 27,9 tokens por segundo y terminó en 28,6. Solo cayó a unos 22 en dos pasadas intermedias y se recuperó enseguida.

20 pasadas seguidas de Qwen 3.5 9B, sin caída de velocidad al final. Imagen: Xataka.

Lo de usar un agente es otra historia. Le pedí a Bionic, el agente de LM Studio, que creara con Qwen una calculadora de precio por GB de los MacBook Pro. Lo intenté dos veces. Tardó casi 5 minutos en una y casi 17 en otra. Las dos páginas se abrieron, pero ninguna incluía el M6: una ofrecía M4, M3 y M2, y la otra daba como actualizados unos precios de M5 con opciones que no se corresponden con la gama actual.

Bionic con Qwen 3.5 9B: casi 17 minutos para una calculadora sin el M6 y con datos que no se pueden dar por buenos. Imagen: Xataka.

Con Bionic y el modelo cargado, 14,01 GB de 16 GB en uso, 1,81 GB de intercambio y un pico de presión de memoria (área amarilla en el gráfico inferior). Imagen: Xataka.

Mi conclusión es que este Mac con 16 GB...

Me ha servido para resumir, reescribir y consultar documentos en local con modelos pequeños, sobre todo si no quieres que salgan de tu ordenador.

para resumir, reescribir y consultar documentos en local con modelos pequeños, sobre todo si no quieres que salgan de tu ordenador. No me ha servido para trabajar con agentes ni para nada que dependa de datos actuales. Para eso, recomiendo seguir yendo a la nube.

Si la IA local es parte de tu trabajo, no de tu curiosidad, los 16 GB se quedan cortos y toca pasar por caja para ampliar. Si te vale con el uso local que he comentado y no tienes inquietudes agénticas en tu propio ordenador, puede ser una opción bastante interesante de cara a tu privacidad y a ahorrarte una suscripción.

Autonomía: las 24 horas tienen letra pequeña. Son de vídeo en streaming a 1080p, con el brillo bajo y con una unidad de 32 GB. En mi experiencia, con el uso real de mi jornada, se quedó en un poco menos de 13 horas, con demasiadas pestañas abiertas, videollamadas, música, edición de imágenes y grabación de audio.

Mi conclusión sobre su autonomía es que da para una jornada muy larga sin cargador, pero esas 24 horas no son lo que vas a ver si trabajas con él.

Siri AI, la sorpresa europea. Siri AI no ha llegado de momento a iOS ni iPadOS ni watchOS en la Unión Europea, pero sí a macOS 27, en beta y en español. Es decir, el Mac es el único de los dispositivos de Apple en el que podemos usarla, además de las Vision Pro que no están a la venta en España.

El cargador, ese gran ausente. En la caja viene el portátil y un cable USB-C a MagSafe. Del adaptador de carga, ni rastro. En los móviles ya lo hemos normalizado, pero sacar de su caja un Mac de 2.329 euros y ver solo el cable es un bajón. Y la explicación legal no lo cubre del todo, porque la normativa europea obliga a ofrecer la opción de comprarlo sin cargador, no a quitarlo necesariamente. Pero Apple ha optado por la vía más sencilla para la logística y que le permite rascar unos euros al margen.

Viene incluido el cable MagSafe (yay!) pero no el adaptador de carga, que se compra aparte (nay). Imagen: Xataka.

Fuera de Europa, el cargador sigue viniendo en la caja. Por cierto: el dato de Apple de cargar al 50% en 30 minutos se midió con su adaptador de 96 W. Y Apple recomienda un mínimo de 60 W para cargarlo, así que el cargador de un móvil no te va a valer de gran cosa. El adaptador de 70 W de Apple cuesta 65 euros. El de 96 W, 85 euros.

Las ampliaciones, donde está la trampa. Que la base sea de 1 TB es una alegría, y antes costaba bastante más llegar ahí. Lo que viene después es otra historia.

Subir a 24 GB son 220 euros, a 32 GB son 440, a 2 TB son 550 y a 4 TB son 1.650.

Un M6 con 32 GB y 2 TB cuesta 3.319 euros.

El MacBook Pro táctil con M5 Pro arranca en 3.349, treinta euros más.

Y el M5 Pro con pantalla mini-LED sale desde 2.949, solo 180 euros por encima de un M6 de 32 GB.

Ese M5 Pro lleva 24 GB y 1 TB. Son 400 euros más que un M6 con la misma memoria y capacidad.

Mi consejo aquí es que configurar un poco el M6 tiene sentido, pero configurarlo mucho tiene menos sentido. Si te ves pasando de 24 GB, o necesitando más de 1 TB dentro del portátil, mi consejo es que te detengas y mires a qué distancia está el siguiente chip. Y el almacenamiento suele salir mucho más barato en un SSD externo, si te puedes permitir esa opción porque apenas lo mueves del escritorio.

A ampliaciones caras, SSDs externos como posible solución. Imagen: Xataka.

Ficha técnica del MacBook Pro M6

MACBOOK PRO 14" (M6) Dimensiones y peso 31,26 x 22,12 x 1,55 cm

1,55 kg pantalla Liquid Retina XDR (mini-LED) de 14,2"

3.024 x 1.964 píxeles

ProMotion hasta 120 Hz

1.000 nits SDR

1.600 nits de pico HDR

Contraste 1.000.000:1

Opción nanotexturizada chip Apple M6

CPU de 12 núcleos (6 de eficiencia, 2 súper, 4 de rendimiento)

GPU de 12 núcleos con Neural Accelerators

Doble Neural Engine de 16 núcleos memoria 16 GB (153 GB/s)

24 GB (170 GB/s)

32 GB (170 GB/s) almacenamiento 1 TB

2 TB

4 TB conectividad Wi-Fi 7 y Bluetooth 6 (chip N1) puertos 3 Thunderbolt 4

HDMI

SDXC

MagSafe 3

Jack de 3,5 mm monitores externos Hasta 2 cámara 12 MP Center Stage con Vista Cenital sonido 6 altavoces con audio espacial y Dolby Atmos

3 micrófonos autonomía Hasta 24 h de vídeo en streaming y 16 h de navegación

Sin cargador en la caja en la UE sistema operativo macOS 27 Golden Gate colores Negro espacial

Plata precio 2.329 euros (16 GB/1 TB)

2.549 euros (24 GB/1 TB)

2.769 euros (32 GB/1 TB)

MacBook Pro M6, la opinión de Xataka

Apple resume este modelo como un portátil potente para todo tipo de Pros. Es una frase que no deja fuera a casi nadie, y ese es justo el problema: el apellido Pro ya no significa lo mismo en todo el catálogo.

En un extremo está este, con un chip base.

En el otro, uno táctil que supera los 5.000 euros en su versión M5 Max.

Como producto, no hay mucho que discutir. Va rapidísimo en el día a día, y sus límites aparecen cuando la memoria o una carga larga aprietan de verdad. La duda es de encaje, y cae a dos aguas:

Si te sobra, estás pagando de más, aunque hay consuelo: te va a durar muchos años en buena forma.

Si te falta, ya no hay ningún consuelo: lo notarás cada día, y las ampliaciones te llevan pronto al territorio del M5 Pro.

También hay una lectura de gama. Con el modelo táctil, Apple ha partido el MacBook Pro en dos:

Un chasis que estrena lo nuevo. Y otro que conserva lo que ya conocíamos, con el chip más reciente.

Este chasis lleva ya cinco años y se nota que el futuro del MacBook Pro va por otro lado. Pero eso no lo convierte en mala compra: quien necesite un portátil ahora no tiene por qué esperar.

¿Te lo recomiendo?

Sí, si sabes decir por qué no te basta un Air y por qué no necesitas un M5 Pro. Si no te salen esas dos respuestas, este no es tu Mac todavía.

MacBook Neo (799 euros): navegador, ofimática ligera, estudiar y consumir contenido, si con 8 GB vas servido.

navegador, ofimática ligera, estudiar y consumir contenido, si con 8 GB vas servido. MacBook Air M5 (1.429 euros): la mayoría de la gente. Trabajo de oficina, escritura, fotos y edición ligera, en silencio y con menos peso.

la mayoría de la gente. Trabajo de oficina, escritura, fotos y edición ligera, en silencio y con menos peso. M6 con 16 GB (2.329 euros): quien trabaja muchas horas, quiere la pantalla y los puertos, y no vive pegado al límite de la memoria.

quien trabaja muchas horas, quiere la pantalla y los puertos, y no vive pegado al límite de la memoria. M6 con 24 GB (2.549 euros): mi configuración recomendada para durar años y para quien vaya a usar IA local con cierta frecuencia.

mi configuración recomendada para durar años y para quien vaya a usar IA local con cierta frecuencia. M6 con 32 GB (2.769 euros): solo si la memoria es lo único que te limita. Antes mira el M5 Pro, a 180 euros.

solo si la memoria es lo único que te limita. Antes mira el M5 Pro, a 180 euros. M5 Pro con mini-LED (desde 2.949 euros): vídeo a diario, 3D, compilación pesada, más de dos monitores o Thunderbolt 5.

vídeo a diario, 3D, compilación pesada, más de dos monitores o Thunderbolt 5. MacBook Pro táctil (desde 3.349 euros): quieres la mejor pantalla, menos peso y el táctil, y te encaja pagarlos.

Y si ya tienes un M4 o un M5, guarda la cartera y disfruta de la máquina que ya tienes.

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