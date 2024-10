Los SoC M4 Pro y M4 Max, explicados: estos son los chips con los que Apple planea poner patas arriba el mercado

Tenían que llegar más pronto que tarde. Apple presentó su primer SoC de la familia M4, el que conocemos como M4 'a secas', a principios del pasado mes de mayo, y la tradición manda. Era fácil prever que unos meses más tarde llegarían las revisiones M4 Pro y M4 Max de este chip coincidiendo con el lanzamiento de los nuevos ordenadores de sobremesa y portátiles de la compañía de Cupertino. Lo que no teníamos claro es cuánto tendríamos que esperar por ellos, pero, una vez más, las filtraciones han estado atinadas.

La estrategia que ha seguido Apple con los nuevos M4 Pro y M4 Max es exactamente la misma de la que hemos sido testigos en generaciones anteriores de los SoC de esta empresa. Y es que, una vez más, las revisiones que llevan el apellido 'Pro' y 'Max' son versiones hipervitaminadas del modelo base, que en esta generación es el procesador M4 original. Aun así, los chips M4 Pro y M4 Max son los suficientemente jugosos para que indaguemos en ellos e intentemos intuir qué van a ofrecernos en un escenario de uso real.

Los SoC M4 Pro y M4 Max de Apple, en cifras



m4 max m4 pro M4 m3 fotolitografía 3 nm (segunda generación) 3 nm (segunda generación) 3 nm (segunda generación) 3 nm número de transistores Más de 28.000 millones Más de 28.000 millones 28.000 millones 25.000 millones fabricante TSMC TSMC TSMC TSMC número de núcleos de cpu Hasta 16 Hasta 14 Hasta 10 8 núcleos de alto rendimiento (ar) 12 10 4 4 núcleos de alta eficiencia (ae) 4 4 6 4 número de núcleos gráficos 40 20 10 10 NÚCLEOS NEURAL ENGINE (NE) 16 16 16 16 mapa máximo de memoria unificada 128 GB 64 GB 24 GB 24 GB tecnología de memoria principal LPDDR5-6400 LPDDR5-6400 LPDDR5-6400 LPDDR5-6400 ancho de banda de memoria unificada 546 GB/s 273 GB/s 120 GB/s 100 GB/s codificación y decodificación de vídeo H.264 acelerado por hardware, HEVC, H.265, ProRes, ProRes RAW y AV1 H.264 acelerado por hardware, HEVC, H.265, ProRes, ProRes RAW y AV1 H.264 acelerado por hardware, HEVC, H.265, ProRes, ProRes RAW y AV1 H.264 acelerado por hardware, HEVC, H.265, ProRes, ProRes RAW y AV1 conectividad 3 x Thunderbolt 5 3 x Thunderbolt 5 2 x Thunderbolt 3/USB 4 2 x Thunderbolt 3/USB 4

La microarquitectura de los SoC M4 Pro y M4 Max, al descubierto

De la fabricación de los chips M4 se encarga una de las compañías con las que Apple mantiene una relación más estrecha: TSMC. Al igual que los SoC de la familia M3, los chips M4 se producen en el nodo litográfico de 3 nm, pero la tecnología de integración utilizada por TSMC en la fabricación de estas dos familias no es la misma. En la producción de los SoC M3 esta compañía taiwanesa utiliza sus nodos de 3 nm de primera generación, mientras que los chips M4 salen de los nodos litográficos de 3 nm de segunda generación.

Los ingenieros de Apple han refinado en ambos núcleos los algoritmos de predicción de bifurcaciones del código y han introducido aceleradores específicos para los algoritmos de aprendizaje automático

Vamos con el M4 Pro. Este SoC nos propone un máximo de 14 núcleos de CPU repartidos en 10 núcleos de alto rendimiento y otros 4 de alta eficiencia. Los ingenieros de Apple han refinado en ambos núcleos los algoritmos de predicción de bifurcaciones del código y han introducido aceleradores específicos para los algoritmos de aprendizaje automático.

Además, en los núcleos de alto rendimiento han incrementado la anchura de los motores de decodificación y ejecución, y en los de alta eficiencia han optimizado el motor de ejecución. No pinta nada mal, pero hasta que no probemos uno de los primeros dispositivos equipados con un SoC M4 Pro no sabremos con certeza qué impacto tienen estas mejoras en el rendimiento de estos chips.

Por otro lado, el motor gráfico del SoC M4 Pro nos propone 20 núcleos, por lo que duplica la cantidad de cores de este tipo incluidos en el chip M4. Apple, como de costumbre, ha sido muy escueta al indicarnos las características de su nueva microarquitectura de GPU, pero al menos sabemos que implementa la administración dinámica de la memoria caché. Esta innovación permite a los núcleos de GPU reservar de forma dinámica y en tiempo real una parte de la memoria unificada con el propósito de incrementar la utilización de la lógica gráfica, y, así, mejorar el rendimiento.

La lógica gráfica del SoC M4 Pro implementa aceleración mediante hardware del trazado de rayos

Además, la lógica gráfica del SoC M4 Pro implementa aceleración mediante hardware del trazado de rayos. Y otra característica interesante de la GPU del chip M4 Pro es el mesh shading, que no es otra cosa que un bloque lógico diseñado específicamente para acelerar el procesamiento de la geometría. A grandes rasgos esta técnica actúa sobre la geometría de la escena con el propósito de transformar una geometría compleja en un paquete de mallas más sencillas que pueden ser renderizadas con mucho menos esfuerzo.

Del motor Neural Engine para inteligencia artificial en esta ocasión Apple no nos ha contado gran cosa. El de los SoC M4 Pro y M4 Max incorpora 16 núcleos, exactamente los mismos de la lógica equiparable de los chips M3, M2 y M1. Eso sí, los de Cupertino nos prometen que han introducido mejoras importantes en la microarquitectura de estos núcleos, lo que los hace más rápidos y eficientes que sus predecesores. De hecho, siempre según Apple, el motor Neural Engine de los chips M4 es mucho más potente que el de los SoC M3.

Si nos ceñimos a su microarquitectura el chip M4 Max es esencialmente idéntico al M4 Pro. Esto significa, en la práctica, que sus núcleos de alto rendimiento, alta eficiencia, y también sus núcleos gráficos, son idénticos. Todo lo que hemos visto cuando hablábamos del procesador M4 Pro encaja como un guante en el M4 Max. Se diferencian solo en el número de núcleos y en el subsistema de memoria principal.

El SoC M4 Max nos propone hasta 16 núcleos de CPU (12 de alto rendimiento y 4 de alta eficiencia) y nada menos que 40 núcleos para gráficos. Por otro lado, puede direccionar hasta 128 GB de memoria unificada y alcanza un ancho de banda máximo de 546 GB/s frente a los 273 GB/s del M4 Pro. Es una cifra de auténtico récord.

Imágenes | Apple

En Xataka | El SoC A16 Bionic de Apple ya se fabrica en EEUU. Y este es solo el principio de la reorganización de TSMC

En Xataka | Mejores tablets (2024): cuál comprar y 12 modelos recomendados para todos los bolsillos y necesidades