El SoC A16 Bionic de Apple ya se fabrica en EEUU. Y este es solo el principio de la reorganización de TSMC

La polémica planta de semiconductores conocida como Fab 21 que tiene TSMC en las proximidades de Phoenix (EEUU) ya está fabricando chips. Y está produciendo, ni más ni menos, SoC A16 Bionic para Apple. Estas instalaciones han estado en el punto de mira de los medios de comunicación durante meses debido a que TSMC ha tenido que encarar muchísimos problemas durante su construcción y puesta en marcha. De hecho, la planta Fab 21 debería haber iniciado la fabricación a gran escala de circuitos integrados en 2024, y no lo hará hasta 2025.

Uno de los problemas que han ocasionado esta demora es la dificultad que está teniendo esta compañía para encontrar el personal cualificado que necesita. Según Fortune, TSMC se ha granjeado la fama de defender una cultura corporativa "brutal", y, al parecer, a muchos trabajadores estadounidenses esta filosofía los intimida. Algunos antiguos empleados en EEUU aseguran que las jornadas laborales de 12 horas y los turnos de fin de semana son muy habituales.

Además, TSMC está teniendo problemas con los sindicatos de trabajadores. Y, para rizar aún más el rizo, el Gobierno local está teniendo dificultades para crear el ecosistema legal que requiere la puesta en marcha de una fábrica de semiconductores de vanguardia de acuerdo con las fuentes consultadas por DigiTimes Asia. Además, para más inri, TSMC no está poniendo a punto una única fábrica en Arizona; está construyendo nada menos que tres nuevas plantas de semiconductores.

Tiene sentido que la Fab 21 de TSMC se haya estrenado con un SoC para Apple

El Gobierno de EEUU quiere que las compañías estadounidenses fabriquen en la medida de lo posible sus productos en su propio país. Además, aspira a producir el 20% de los chips de vanguardia del planeta en 2030. En esta coyuntura Apple confirmó hace apenas dos años que en 2024 comenzaría a fabricar sus chips en EEUU con el propósito de reducir su dependencia de los países asiáticos que dominan la industria de los semiconductores, especialmente China. Es justo lo que persigue el Gobierno estadounidense.

Por el momento la Fab 21 de TSMC solo produce el SoC A16 Bionic en su nodo N4P (4 nm). Y en cantidades moderadas

Por el momento la Fab 21 de TSMC solo produce el SoC A16 Bionic en su nodo N4P (4 nm). Y en cantidades moderadas. No debemos pasar por alto que esta planta está iniciando la producción de semiconductores, y que, como he mencionado más arriba, no estará lista para fabricar chips a gran escala hasta el año que viene. Sin embargo, a medida que otros nodos más avanzados vayan entrando en producción, y, sobre todo, cuando estén listas las otras dos fábricas de TSMC que residirán muy cerca de la Fab 21, arrancará la fabricación de SoC más sofisticados para Apple.

Las nuevas plantas de TSMC en Arizona no van a producir únicamente semiconductores para Apple; también fabricarán para NVIDIA, AMD y otras compañías estadounidenses. Sin embargo, la Fab 21 ha comenzado produciendo un chip para los de Cupertino porque la compañía de la manzana es su mayor cliente. En 2021 el 26% de los ingresos de este fabricante de semiconductores taiwanés procedió de Apple, y con toda probabilidad esta cifra no habrá variado mucho desde entonces. Veremos si finalmente las plantas de TSMC en Arizona cumplen el itinerario previsto, y, de ser así, será interesante comprobar cuáles serán los primeros semiconductores que producen para NVIDIA y AMD.

