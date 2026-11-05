"No puede existir interés general si existe rechazo general": más de 8.000 personas se manifiestan contra la piscina de surf de Cantabria

Cantabria tiene más de 200 kilómetros de costa, 80 playas (alguna más, en realidad) y 4 reservas de surf. Aun así, su Gobierno lleva un tiempo tramitando una piscina de olas, al estilo madrileño, apenas a 7 kilómetros del mar. Pero no todos están conformes: el sábado 31 de octubre, Villaverde de Pontones (Ribamontán al Monte, con apenas 467 habitantes) recibió a más de 8.000 personas, según la organización. Cortaron la carretera general para decir que no, que una región que ya duda de si quiere ser la “Ibiza del norte” no puede andar montando una laguna artificial en mitad del pueblo.

En la manifestación se gritaron consignas y se podía leer “Cantabria se defiende. No al PSIR Olucas”. Se sumaron afectados por otros PSIR: Real de Piasca, Laredo, Astillero y Las Excavadas, en Torrelavega. Fue convocada por el partido Cantabristas, un partido. Decía Paulu Lobete, su secretario general, que “No puede existir interés general si existe rechazo general”. Luego, cuando hablaron el alcalde y la candidata del PRC, Paula Fernández, recibieron una tremenda pitada.

Un resort, no una piscina. El Olucas Surf Center ocupa 100.000 metros cuadrados y la laguna sería menos de una cuarta parte. El resto son cabañas de glamping para 2 a 6 huéspedes, restaurante, tienda, escenario y aparcamiento. El Gobierno defiende una inversión privada de más de 40 millones de euros sin gasto público, 60 empleos directos y 200.000 visitantes al año. En el Parlamento se habló de unos 800 usuarios diarios, 2.000 en verano. Pero los vecinos ven otra cosa: más tráfico, más ruido, vivienda más cara y un negocio de y para poquitos.

El atajo. ¿Por qué un PSIR? Porque la normativa municipal no permite el proyecto. El Plan Singular de Interés Regional sí permitiría al Gobierno recalificar suelo y expropiar sin pasar por el Ayuntamiento de Ribamontán al Monte. La promotora registró el plan media hora antes del debate parlamentario en el que María José Sáenz de Buruaga (presidenta) anunciara el proyecto. El Consejo de Gobierno declaró el interés regional en menos de 4 meses. Puedes leer el acuerdo, publicado en el BOC, donde se recogen los argumentos del promotor y extractos de los informes de Deporte y Turismo.

¿Interés de quién? Esa es la pregunta genuina. Los afectados no entienden cómo una instalación privada, con acceso de pago, pueda cumplir esa condición. La comunidad surfera no equivale a interés regional, o eso sostienen, y piden saber qué valor público añade una ola fabricada en una región donde olas hay “a gandaya”, como dicen.

El consejero de Fomento, Vivienda, Ordenación del Territorio y Medio Ambiente, Roberto Media, asegura que el OLUCAS Surf Center "no se va a paralizar", va a seguir su tramitación y saldrá adelante, además de venderlo como una instalación con la mejor tecnología del mundo. Sin embargo, vale la pena recordar que Olucas Cantabria SL nació en mayo de 2025 con 3.000 euros de capital y lo amplió en 85.000 apenas una semana antes del anuncio. El proyecto necesita 43 millones de euros y, según su propio documento, aún busca inversores.

El suelo. Y ojo porque este plan yace (literalmente) sobre un yacimiento paleolítico al aire libre, Villaverde 2, inscrito en el Inventario Arqueológico Regional con una protección idéntica a la de un BIC (Bien de Interés Cultural, protegido por el Ministerio). Contradictoriamente, la valoración en el Parlamento fue “ningún inconveniente”. Además, el promotor controla el 70% del terreno. El resto pasa por acuerdos o expropiaciones: unas 6 parcelas, estiman los afectados.

30.000 metros cúbicos. El lago necesita ese volumen cada año para compensar la evaporación, 10 piscinas olímpicas según el propio proyecto, una cifra que recuerda a la laguna del Atleti en Madrid, que ya contamos. Roberto Media habló de “dos piscinas convencionales”.

Pero si echamos un ojo a vista de águila, conviene recordar que Ribamontán al Monte sufrió restricciones este verano en Liermo, y Cantabria es la comunidad que más agua gasta por habitante: 186 litros diarios. La media por habitante, según el INE, está en 128 litros por día. Algunos estudios consideran que pasar de 100 litros es un despilfarro. Esta base es el umbral estimado por la OMS.

Qué dice el alcalde (y quienes no gobiernan). Días antes de la marcha, y tras la presión vecinal, el regionalista Raúl Ruiz y el presidente de la Junta Vecinal, César Bolívar, se declararon contra el proyecto. Ruiz ve en los PSIR una “buena herramienta para lo público, pero no para lo privado”. Y señala a Roberto Media y al promotor como los únicos que pueden pararlo.

En cuanto al cómo llegar, todo el tráfico entra por el barrio Trapa, por un vial estrecho. No en vano, el Ayuntamiento reclama un acceso independiente y pide resolver agua y accesos antes de la aprobación definitiva. En una entrevista para la Cadena Ser, Lobete decía que “Cuando el público te dice que no hay interés, te quedas solo”. Según él, Buruaga y Media ya solo cuentan con el promotor.

El portavoz del PP en el Parlamento, Juan José Alonso, acusó a la oposición de boicotear inversión y el empleo con medias verdades. Pero PRC, PSOE y Vox cuestionaron el proyecto y no compran ese relato. El regionalista Pedro Hernando habló de un “tufillo extraño” y de problemas de suelo, agua, energía y accesos. En conclusión, el PSIR solo tiene aprobación inicial pero falta la definitiva.

Imágenes | Cantabristas / Olucas

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