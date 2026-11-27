A finales del siglo XIX, España asistía al lento desmoronamiento de su imperio mientras las grandes potencias se preparaban para una nueva era de la guerra naval. Sin embargo, en medio de aquella decadencia industrial y militar, un marino asturiano encontró la solución a un problema que traía de cabeza a los ingenieros de medio mundo.

El problema de los torpederos. En 1866, el ingeniero británico Robert Whitehead había desarrollado el primer torpedo autopropulsado, un invento que alteró las reglas de la guerra naval. De repente, pequeñas embarcaciones relativamente baratas podían amenazar a enormes y costosos acorazados.

Las grandes armadas comenzaron a incorporar lanchas torpederas a sus flotas, pero surgió un problema: los cruceros eran demasiado lentos para interceptarlas y los contratorpederos existentes tenían una autonomía limitada y dificultades para navegar en alta mar con condiciones meteorológicas adversas.

La solución de un asturiano. Fernando Villaamil, nacido en Serantes (Asturias) en 1845, llevaba años defendiendo la modernización de una Armada española que carecía de los recursos industriales de sus competidores. En 1885, el ministro de Marina, Manuel de la Pezuela, le encargó desarrollar una embarcación capaz de neutralizar aquella amenaza.

Villaamil planteó algo mucho más ambicioso: un buque intermedio que combinara la velocidad de los torpederos, la autonomía de los barcos oceánicos y suficiente potencia de fuego para enfrentarse a embarcaciones de diferentes tamaños. No quería construir únicamente un escolta, sino un cazador capaz de operar por su cuenta.

Imagen de Fernando Villaamil y la Nautilus

Un español en Escocia. Villaamil trasladó su proyecto a los astilleros James & George Thomson de Clydebank, donde supervisó la construcción de un barco de acero de 58,74 metros de eslora y unas 380 toneladas de desplazamiento. Sus máquinas de vapor desarrollaban 3.800 caballos de potencia, suficientes para alcanzar casi 23 nudos (42 km/h), una velocidad extraordinaria para un buque de guerra de la época.

Disponía de siete cañones, tres tubos lanzatorpedos, un sistema de doble timón y una autonomía de 5.500 millas náuticas a velocidad de crucero. Fue botado el 29 de julio de 1886 con un nombre que acabaría haciendo historia: Destructor.

USS Winston S. Churchill DDG-81, un destructor de clase Arleigh Burke de la Armada de Estados Unidos

24 horas para convencer al mundo. En enero de 1887, Villaamil protagonizó la demostración definitiva de su invento. El Destructor recorrió la distancia entre Falmouth, en el sur de Inglaterra, y la costa gallega en menos de 24 horas, manteniendo una velocidad media de 18 nudos pese al temporal invernal.

La hazaña tuvo una enorme repercusión internacional y llamó la atención de publicaciones especializadas británicas como The Engineer. En 1892, la Marina Real británica encargó los destructores de las clases Havock y Daring, consolidando una nueva categoría de buques que acabaría extendiéndose por las principales armadas del planeta.

Destructor del Tipo 052C of de la Armada del Ejército de Liberación Popular

La gran ironía de su inventor. Durante una circunnavegación a bordo de la corbeta Nautilus entre 1892 y 1894, Villaamil visitó los astilleros de Filadelfia y advirtió la frenética actividad industrial con la que Estados Unidos estaba construyendo su futura potencia naval. Pocos años después se enfrentaría a ella.

El 3 de julio de 1898, durante la batalla de Santiago de Cuba, el marino asturiano murió a bordo del Furor, uno de los tres destructores que tenía bajo su mando. España estaba perdiendo su imperio, pero el concepto naval que había impulsado Villaamil estaba a punto de conquistar el mundo. El Destructor original sobrevivió hasta 1908 y fue subastado para desguace en 1911 por 65.500 pesetas.

Mecanismo del torpedo Whitehead, publicado en 1891

De los torpedos a los misiles. Las dos guerras mundiales consolidaron el destructor como una de las piezas fundamentales de las flotas militares. Estos barcos ampliaron sus funciones para proteger convoyes, combatir submarinos y escoltar portaaviones, hasta que la llegada de los misiles guiados multiplicó su capacidad ofensiva.

Hoy, los Arleigh Burke estadounidenses superan los 150 metros de eslora, alcanzan velocidades superiores a los 30 nudos y disponen de hasta 96 celdas de lanzamiento vertical de misiles. Son capaces de interceptar amenazas aéreas, combatir submarinos, atacar objetivos terrestres y defender a los portaaviones. La idea de Villaamil de concentrar diferentes capacidades de combate en un mismo buque ha sobrevivido a todas las revoluciones tecnológicas posteriores.

El arma con la que EEUU y China se disputan el mar. La transformación más espectacular del concepto se está produciendo actualmente en China. Sus destructores Type 055 alcanzan los 180 metros de eslora, desplazan hasta 13.000 toneladas y cuentan con 112 celdas de lanzamiento vertical de misiles. Pekín también fabrica en serie los Type 052D, mientras Washington trabaja en su futura generación de destructores DDG(X).

Según el Instituto Internacional de Estudios Estratégicos, la construcción naval china está reduciendo la ventaja estadounidense en capacidad de lanzamiento de misiles. La paradoja, qué duda cabe, es brutal: 141 años después de que un asturiano buscara una solución para proteger a los acorazados españoles, las dos grandes potencias económicas del planeta compiten por dominar los océanos construyendo los descendientes vitaminados de aquel pequeño barco.

Imagen | Wikimedia, Navy, Took-ranch, Louis Poyet

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