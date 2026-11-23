Durante buena parte de la guerra, Rusia ha tenido que reorganizar su flota en el mar Negro para protegerla de los ataques ucranianos. Como contamos, Moscú llegó incluso a trasladar numerosas embarcaciones a bases alejadas de Crimea, buscando refugio frente a los drones navales de Kiev. Los acontecimientos del último fin de semana sugieren que el problema ruso ha adquirido una dimensión geográfica completamente distinta.

Tres barcos, dos mares y un fin de semana. En cuestión de horas, tres embarcaciones rusas han sido objeto de ataques atribuidos a Ucrania en dos escenarios marítimos muy alejados entre sí. En el Mediterráneo, la moderna corbeta Merkury ha terminado hundida en el puerto libio de Bengasi, mientras que el carguero Ascalon fue alcanzado frente a sus costas.

Paralelamente, en el mar Báltico, el carguero ruso Sparta II quedó a la deriva tras otro presunto ataque ucraniano. La sucesión de incidentes dibuja una nueva fase de la guerra en la que Kiev parece haber convertido el mapa naval ruso en un gigantesco tablero de Hundir la Flota.

Hundido en África. Las imágenes satelitales obtenidas por The War Zone muestran al Merkury completamente escorado y hundido junto al muelle de Bengasi, con apenas la parte delantera de la proa visible sobre el agua. Según Associated Press, al menos seis drones navales participaron en la operación: cuatro fueron interceptados y dos consiguieron alcanzar el buque.

La agencia sostiene que los aparatos fueron lanzados desde una base operada por fuerzas ucranianas en el oeste de Libia, aunque TWZ no ha podido confirmar ese extremo. Una fuente ucraniana atribuyó la operación al Servicio de Seguridad de Ucrania (SBU), que no se ha pronunciado oficialmente.

Una vista amplia del puerto de Bengasi tras el ataque

Una pieza especialmente valiosa. El Merkury no era precisamente un barco prescindible. Incorporado a la Armada rusa en 2023, pertenecía a la clase Steregushchiy, una de las generaciones más modernas de corbetas de Moscú. Con 104 metros de eslora, 1.800 toneladas de desplazamiento estándar y una tripulación de aproximadamente 90 personas, disponía de ocho misiles antibuque Uran, doce celdas de lanzamiento vertical para misiles antiaéreos y sistemas de armamento antisubmarino.

Aunque estaba asignado a la Flota del Mar Negro, había estado operando desde bases de la Flota del Norte, en el Ártico, durante la guerra.

Tocado en el Mediterráneo. El segundo objetivo frente a Bengasi fue el Ascalon, un carguero ruso que, según la inteligencia militar ucraniana, había sido utilizado para transportar armamento. El buque estaba vinculado al denominado Expreso Sirio, la ruta logística empleada por Moscú para abastecer militarmente a Siria desde puertos rusos a través del Bósforo.

Tanto la embarcación como su propietaria, M Leasing LLC, estaban sometidas a sanciones estadounidenses. Su ataque se suma así a una creciente lista de incidentes y explosiones de origen diverso que han afectado a barcos vinculados a Rusia en aguas mediterráneas.

Tocado en el Báltico. A miles de kilómetros de Libia, las autoridades finlandesas participaban en las labores de rescate del Sparta II. Según la Guardia Fronteriza de Finlandia, el carguero había sido alcanzado por drones ucranianos en aguas territoriales rusas, perdió su capacidad de gobierno y terminó desplazándose a aguas finlandesas.

Tras dos días de trabajos para extinguir el incendio, una embarcación de rescate rusa comenzó a remolcarlo el domingo. El episodio resulta especialmente significativo porque sitúa la amenaza ucraniana en uno de los espacios marítimos más próximos al corazón territorial de Rusia.

El mapa se está llenando de cruces. Porque los ataques no son acontecimientos aislados. En diciembre, Ucrania reivindicó una operación contra el petrolero Qendil, vinculado a la flota fantasma rusa, a más de 2.000 kilómetros de su territorio. En el Báltico, Kiev también ha reivindicado acciones contra las corbetas Serpukhov y Naro-Fominsk, además del ataque del pasado 3 de junio contra el Boikiy, un buque gemelo del Merkury.

La sucesión de operaciones apunta a una campaña que ya no distingue únicamente entre barcos de guerra y cargueros, sino que también amenaza las redes logísticas que sostienen las operaciones militares rusas.

Rusia se queda sin casillas seguras. Hasta ahora, uno de los grandes éxitos de los drones navales ucranianos había sido obligar a Moscú a retirar buena parte de sus activos navales de la Crimea ocupada. La aparición de ataques en el Mediterráneo y el Báltico plantea un problema mucho mayor: alejar los barcos del frente ya no garantiza su seguridad.

Rusia debe proteger ahora instalaciones portuarias, rutas comerciales y embarcaciones militares en escenarios separados por miles de kilómetros. Así, Ucrania, un país sin una gran flota convencional, está consiguiendo que una de las mayores potencias navales del planeta tenga que replantearse dónde puede dejar sus barcos.

Imagen | Planet Labs

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