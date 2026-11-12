El país sin mar que más se acerca a tener una costa: hizo el negocio del siglo al ceder un tramo de carretera a Ucrania antes de que llegara Rusia

Cuando la Unión Soviética se desintegró en 1991, Moldavia se convirtió en un país independiente con un pequeño problema geográfico: tenía el mar Negro prácticamente a las puertas, pero carecía de litoral. Ocho años después, sus dirigentes encontraron una solución que pasaba por un insólito intercambio territorial con Ucrania. Moldavia cedió un trozo de carretera y recibió a cambio unos cientos de metros de ribera. Aquella operación terminaría convirtiéndose en uno de los negocios más importantes de su historia.

A las puertas del mar. Encajada entre Rumanía y Ucrania, Moldavia ocupa una superficie de 33.846 kilómetros cuadrados y carece de costa marítima. Su extremo meridional, sin embargo, alcanza uno de los grandes corredores comerciales de Europa: el Danubio, el segundo río más largo del continente, que desemboca en el mar Negro.

Durante sus primeros años de independencia, Moldavia dependía de sus vecinos para buena parte de sus importaciones y exportaciones. Para un país cuya economía estaba estrechamente vinculada a la agricultura y que necesitaba importar petróleo y gas, disponer de una vía comercial propia hacia aguas internacionales podía cambiarlo todo.

El negocio del siglo. En 1995, el Gobierno moldavo decidió construir una terminal petrolera en Giurgiulești, una localidad situada en la confluencia de los ríos Prut y Danubio. El proyecto inicial, desarrollado con inversores griegos, pronto atravesó dificultades financieras.

La gran oportunidad llegó en 1999, cuando Moldavia y Ucrania alcanzaron un acuerdo territorial largamente negociado. Moldavia cedió a su vecino un tramo de 7,77 kilómetros de la carretera que conecta Odesa con Reni y obtuvo aproximadamente 450 metros de ribera del Danubio. Aquella diminuta franja de terreno permitió ampliar el proyecto original y construir un puerto capaz de recibir buques marítimos.

Río Nistru (Dniéster) en el sur de Moldavia

Un puerto marítimo sin tener mar. El 26 de octubre de 2006 comenzó a funcionar la terminal petrolera del Puerto Internacional Libre de Giurgiulești. En marzo de 2009 abrió una terminal de pasajeros y cuatro meses después se inauguraron las instalaciones para el transporte de cereales.

En 2011 se añadió una terminal de mercancías. Situado a 133,8 kilómetros de navegación del mar Negro y con una profundidad máxima de siete metros, el puerto puede recibir tanto embarcaciones fluviales como marítimas. Moldavia había conseguido algo extraordinario: disponer de acceso comercial a aguas internacionales sin tener un solo kilómetro de costa marítima.

450 metros que valen millones. Con el paso de los años, Giurgiulești se convirtió en una de las infraestructuras más importantes de Moldavia. Su terminal petrolera tiene capacidad para almacenar 63.000 toneladas de combustible, dispone de dos terminales de cereales y cuenta con conexiones ferroviarias que facilitan el transporte internacional de mercancías. Las inversiones de las empresas instaladas en el puerto superaban los 100 millones de dólares en 2022.

Actualmente, según los datos recogidos por Interfax, concentra más del 70% de las importaciones y exportaciones moldavas transportadas por vía acuática. El pequeño terreno que Ucrania había cedido a Moldavia se había convertido en una puerta comercial al resto del mundo.

Puerto de Giurgiulesti

El favor que Ucrania recuperó 23 años después. Cuando Rusia invadió Ucrania en febrero de 2022 y bloqueó sus puertos del mar Negro, Giurgiulești adquirió una importancia que nadie podía imaginar en 1999. El puerto comenzó a facilitar la exportación de cereales ucranianos y la entrada de combustible en el país.

En mayo de 2022, el volumen mensual de productos petrolíferos gestionados por sus instalaciones había pasado de una media de 34.000 toneladas a 65.000, más de la mitad destinadas previsiblemente a Ucrania. Aquel año, Giurgiulești alcanzó un récord de 1,8 millones de toneladas de mercancías. El país que había ayudado a Moldavia a conseguir una salida comercial al mar encontraba ahora en ella una alternativa para sortear el bloqueo ruso.

El puerto que todos quieren. La importancia estratégica de Giurgiulești terminó despertando el interés de varios países. En 2024, Rumanía inició negociaciones para adquirir la empresa que gestiona el Puerto Internacional Libre, propiedad del Banco Europeo para la Reconstrucción y el Desarrollo desde 2021. Entre los interesados también figuraban los multimillonarios búlgaros Kiril y Georgi Domuschiev, propietarios de un importante conglomerado marítimo.

Bucarest considera que Giurgiulești puede desempeñar un papel fundamental en la reconstrucción de Ucrania y complementar las operaciones del puerto rumano de Constanza, con el que ya mantiene conexiones ferroviarias para el transporte de contenedores.

El negocio continúa. Las autoridades moldavas han autorizado la adquisición de Danube Logistics, la empresa operadora del puerto, por parte de la compañía estatal rumana que administra Constanza. La operación contempla inversiones superiores a los 24 millones de euros para construir una terminal de contenedores, modernizar el ferrocarril y ampliar las instalaciones de almacenamiento.

Lo importante es que Moldavia conserva la propiedad del terreno: lo que cambia de manos es la empresa que dispone de una concesión de 99 años para explotar el puerto. Así, más de un cuarto de siglo después, aquel intercambio territorial sigue demostrando su extraordinario valor. Moldavia no pudo cambiar su geografía del todo, por supuesto, pero consiguió que dejara de ser un obstáculo. Y para ello le bastó con cambiar unos kilómetros de asfalto por 450 metros de río.

Imagen | Britannica, USAID Digital Development, Glax2007

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