Blue quiere que dejes el iPhone por un Android con un agente de IA dentro. La gran duda es cómo pagarlo

El ecosistema de smartphones está suficientemente consolidado, es muy difícil que una nueva marca logre hacerse hueco. Pero eso no implica que los recién llegados dejen de intentarlo, sobre todo si se presentan con algo único: Blue, una startup respaldada por Y Combinator, quiere anticiparse a los grandes fabricantes con un móvil orquestado por un agente IA. Ya se puede comprar en Estados Unidos, aunque con matices.

El Blue Phone. Este es un teléfono Android que admite aplicaciones del sistema operativo desde Google Play. El uso es el habitual en un smartphone, lo que cambia es el alcance de la IA: mientras Siri y Gemini tienen limitado el acceso al hardware y resto de apps, el agente del Blue Phone puede controlar por completo su entorno. Es justo lo que lo hace diferencial.

Blue es la capa inteligente que funciona en segundo plano y que orquesta todo lo que sucede en el móvil. Prioriza notificaciones, añade contexto para que sean fáciles de entender y de responder, organiza las citas pendientes, controla el flujo diario y puede interactuar con el resto de apps para ejecutar tareas de manera autónoma. La empresa plantea un agente IA móvil en toda la extensión del concepto.

La clasificación de notificaciones, la palabra de activación “Hey Blue” y el modo de voz completo todavía figuran como “próximamente”

Primero en un Google Pixel. Blue OS, el sistema del Blue Phone, es una capa sobre Android que podría funcionar en otros teléfonos. La empresa no permite descargar dicha capa ni la ofrece aún como servicio, sí dispone de un primer Blue Phone que es un Google Pixel 10 Pro. ¿Quieres probar ya mismo la experiencia? Si entregas tu iPhone, Blue te da a cambio uno de sus Pixel modificados con el sistema agéntico.

La empresa ofrece la beta sobre los citados Google Pixel 10 Pro: acceder a ellos cuesta 1.299 dólares (o también se puede cambiar el iPhone, como comentaba). Este precio supone un sobrecoste de 300 dólares sobre lo que ya vale el móvil de Google que sirve como base. Es solo el principio de lo que hay que pagar por un agente IA 100 %.

¿Cuánto va a costar realmente? El Blue Phone con hardware propio es un móvil que la empresa venderá en 2027 y que ya se puede reservar (por 100 dólares, reembolsables). Actualmente, el sistema funciona sobre hardware conocido. Y en ninguno de los dos viene incluido el uso del agente más allá de un periodo inicial: mientras la beta del Pixel trae tres meses gratuitos, la del futuro Blue Phone solo incluirá uno.

La empresa prevé que el coste de la IA empiece en los 20 dólares mensuales. Con distintos niveles de uso y límites aún no especificados. Dado que un agente IA, operativo todo el tiempo en el móvil, consume una altísima capacidad de los modelos, esos 20 dólares podrían quedarse cortos demasiado pronto.

Todo apunta a que el Blue Phone funciona (y funcionará) con modelos de IA en la nube. El futuro teléfono vendrá con modelos locales en los que apoyarse, pero el servicio principal seguirá orientado a LLMs fuera del teléfono. Blue no detalla qué funciona offline: el móvil podrá usarse sin conexión a Internet como cualquier Android, aunque seguramente se reduzcan las capacidades del agente si no está conectado.

La privacidad, el otro peaje. En el móvil tenemos la vida al completo. Datos personales, fotos privadas, agenda... Darle a una IA control total supone confiarle, literalmente, nuestra vida. En este punto, Blue asegura que guarda las contraseñas y datos sensibles en una bóveda cifrada (AES-256-GCM): el asistente puede usarla sin ver su contenido. El resto de datos sincronizados con su nube sí quedan en parte accesibles para el agente, con el riesgo de privacidad que ello supone.

Detrás de Blue hay exingenieros de Google Assistant y Gemini Live, no son precisamente ajenos al mundo de la IA. Mientras Google y Apple terminan por liberar un agente propio y capaz para sus sistemas, empresas como Blue tienen una oportunidad única para aprovechar ese espacio sin cubrir. Lo que está por ver es si la solución agéntica termina convenciendo a los usuarios.

Imagen | Blue

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