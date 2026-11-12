La cúpula de Nvidia se prepara para destituir a Jensen Huang tras descubrirse una segunda infidelidad, según el WSJ

Jensen Huang ha pasado de ser quien personificaba el pegamento de la IA a convertirse en alguien que pronto podría tener que empezar a buscar un nuevo trabajo. Durante el día de ayer, las acciones de Nvidia cayeron más de un 8%, un movimiento impulsado por una exclusiva de The Wall Street Journal en la que se apuntaba que Jensen podría ser despedido tras revelarse que habría tenido una relación extramatrimonial. Otra más, queremos decir, aparte de la que ha mantenido con la supuesta espía china Alice Huang.

En este caso, y como señalan en The New York Times, con Kimberly Powell, vicepresidenta de salud de Nvidia. Y ha sido la gota que ha colmado el vaso y que ha hecho que la junta pase de un discurso de apoyo a Jensen a estar valorando su destitución.

El problema es que no hay un claro número dos para una de las compañías más importantes del planeta en estos momentos. Si no la que más.

De aventura en aventura

Todo ha escalado demasiado rápido. Hace un año supimos que una empresa llamada Megaspeed, una neocloud de Singapur, era sospechosa de pasar a China tarjetas prohibidas de Nvidia para entrenar a la IA. Posteriormente, que se estaba investigando a una directiva de la compañía y que Jensen había sido uno de los más interesados en que Nvidia vendiera a China para ganar parte de ese enorme pastel.

De hecho, insistió tanto que consiguió que Trump diera su brazo a torcer. Sin embargo, las cosas se precipitaron hace unos días cuando Jensen admitió que había sido infiel, en una carta pública colgada en el blog de Nvidia. Esa infidelidad la cometió con Alice Huang, y resulta que, desde el principio, había quien sospechaba que se trataba de una espía china.

Desde entonces, la valoración de Nvidia ha caído en picado, más que tras el jueves negro de la bolsa de tras las elecciones de la semana pasada, y la junta de la compañía ha pasado de apoyar a su CEO e iniciar una investigación paralela para descubrir hasta qué punto se había comprometido información a, como apuntó WSJ hace unas horas, estar pensando en destituir al líder.

No nos vamos a meter en cotilleos, pero básicamente, Huang y Powel fueron cazados juntos en un hotel separado al del resto de componentes de Nvidia durante la GTC de la compañía en marzo. El Times apunta que los rumores sobre un posible romance entre Jensen y su empleada lleva tiempo circulando por la compañía.

Powell no tiene experiencia en salud o ciencia, pero ostenta el cargo de "responsable del negocio de salud de la compañía en todo el mundo, incluidas las plataformas de hardware y software para computación acelerada, inteligencia artificial y visualización que impulsa el ecosistema de imágenes médicas, ciencias de la vida, descubrimiento de medicamentos y análisis de atención médica", lo que ha despertado esos rumores dentro de Nvidia.

Como decíamos, Jensen se ha convertido en uno de los hombres más fuertes del sector de la IA, liderando una transformación espectacular (para el negocio, claro) desde que cofundara la compañía en 1993. La compañía llevaba varias semanas consecutivas cayendo debido a ciertas condiciones tanto políticas como del sector, y la junta parecía al lado de un lider que no tiene sustituto aparente.

Sin embargo, el primer affair con una supuesta espía china, el remate de la segunda relación extramatrimonial con una persona que le reporta directamente y que se hayan esfumado más de 190.000 millones de dólares en un solo día son demasiados elementos como para que la junta los deje pasar, ya que todo se ha unido para hacer que Nvidia esté en una posición en la que no quiere estar.

Sólo queda esperar, pero en Bloomberg ya se señala que Nvidia está trabajando con una firma externa para buscar candidatos.

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