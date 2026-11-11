Acabamos de ver cómo un exoplaneta desaparece de la vista de nuestros telescopios. El culpable es su vecino invisible

Durante años, la astronomía ha consistido en mirar al cielo esperando a que las cosas pasen, y gracias a las misiones como Kepler o TESS, nos hemos acostumbrado a detectar exoplanetas observando su tránsito. Pero ante estas observaciones hay una pregunta bastante importante que ronda la cabeza: ¿qué pasa cuando un planeta al que llevas años observando puntualmente decide, de repente, desaparecer sin dejar rastro?

Un ejemplo. Eso es exactamente lo que le ha ocurrido a TOI-2535 b, un exoplaneta del tamaño de Júpiter que ha protagonizado un "truco de magia" que antes no se había visto al desaparecer sin una explicación lógica detrás. Hasta ahora.

Lo que sabíamos. La historia de TOI-2535 b comienza en 2019 cuando el telescopio espacial TESS de la NASA comenzó a observar este planeta orbitando alrededor de una estrella enana K temprana situada en la constelación del Cuervo.

Al principio, todo parecía normal, puesto que en abril de 2019, el planeta cruzaba cerca del centro del disco estelar. Sin embargo, a medida que pasaban los meses, los astrónomos notaron que algo iba mal, ya que los tránsitos empezaron a volverse caóticos y a veces el planeta llegaba hasta seis horas antes de lo previsto, y otras veces se retrasaba seis horas.

Lo raro. Lo más dramático no era su impuntualidad, sino su trayectoria, puesto que el tránsito se fue desplazando hacia el borde de la estrella. Cada vez duraba menos y bloqueaba menos luz, volviéndose rasante, hasta que, entre 2025 y marzo de 2026, desapareció por completo. Esto quiere decir que el planeta ya no cruzaba por delante de su estrella desde nuestra perspectiva en la Tierra.

Y era algo histórico, puesto que es la primera vez en la historia que los astrónomos ven directamente cómo un exoplaneta confirmado alrededor de una estrella única deja de transitar en una escala de tiempo tan corta. De hecho, la distancia entre el centro de la estrella y la trayectoria del planeta cambió a un ritmo de unos 0,16 al año, el más rápido jamás medido en un sistema de este tipo.

El culpable. Los planetas no se esfuman porque sí, y para entender qué estaba pasando, un equipo de investigación recurrió al espectrógrafo NEID, instalado en el telescopio WIYN en el Observatorio Nacional de Kitt Peak en Arizona. Y lo que apuntaban los resultados es que TOI-2535 b tiene un planeta compañero con una masa al menos similar a la de Saturno.

Este vecino invisible está inclinado al menos 5 grados respecto a la órbita de TOI-2535 b y, al estar tan cerca el uno del otro, la gravedad del compañero tira constantemente de TOI-2535 b, haciendo que su órbita se bambolee como una peonza a punto de caer. Este fenómeno se llama precesión nodal.

Se puede entender. El astrónomo Erik Petigura, coautor del estudio, utiliza una analogía con nuestro propio vecindario, puesto que si la órbita de la Luna estuviera perfectamente alineada con la de la Tierra, tendríamos un eclipse solar cada mes. Sin embargo, como la órbita lunar está inclinada, los eclipses son eventos raros y, en el caso de TOI-2535, la interacción entre ambos planetas está cambiando esa inclinación continuamente en periodos de apenas unas décadas.

No es el primero. En el pasado ya vimos el caso de Kepler-413b, que dejó de transitar durante 800 días. Sin embargo, aquel era un planeta circumbinario, y era el tirón de las estrellas lo que alteraba su órbita. También conocemos el caso de TOI-1518b, cuya órbita precesa y podría dejar de transitar en unas décadas, pero allí el culpable no es otro planeta, sino el achatamiento de su propia estrella.

Lo que hace único a TOI-2535 es que la alteración la provoca exclusivamente otro planeta gigante, convirtiendo a este sistema en una rareza cósmica con dos gigantes gaseosos en órbitas de periodo muy corto.

Imágenes | Zelch Csaba

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