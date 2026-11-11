Las cámaras de Ring ahora se mueven: Amazon entra en el mundo de los robots domésticos con un dron que vuela por el salón de casa

Amazon ha ganado fama con sus cámaras y timbres inteligentes Ring, pequeños dispositivos de seguridad que hacen bien su trabajo y que se caracterizaban por una cosa: estaban quietecitos en su sitio. Con Ring Robotics eso cambia a partir de ahora porque sus nuevos dispositivos, un dron y un robot doméstico, podrán campar a sus anchas por casa.

Ambos prometen una vigilancia más completa gracias a que se pueden mover (y a la IA), pero, claro, hay una pregunta que hacerse: ¿queremos realmente que una cámara autónoma recorra los espacios más íntimos de nuestra vida? ¿Y que sea de Amazon?

La seguridad deja de estar quieta

Las cámaras de seguridad tradicionales tienen una limitación evidente: solo ven lo que ocurre delante de su objetivo. Aunque algunas pueden rotar sobre su eje, Ring quiere resolver los puntos ciegos poniendo la cámara en movimiento. Así, el Ring Drone Cam es un dron doméstico que puede despegar de su base, seguir rutas programadas y acudir a puntos concretos cuando una cámara, un sensor o una alarma detectan algo.

El sistema que lo hace posible se llama AI Pilot. Según Amazon, combina las cámaras del dispositivo, sensores integrados y procesamiento en la nube para construir un plano del espacio, identificar habitaciones y proponer puntos de vigilancia: puertas laterales, ventanas, pasillos o, en una tienda, la caja registradora.

El resultado es fácil de entender, pero tiene implicaciones profundas: la casa deja de tener una cámara fija y pasa a tener un observador móvil que puede situarse casi donde el propietario decida. Amazon lo presenta como una forma de comprobar que las ventanas están cerradas antes de un viaje o de investigar una alerta sin tener que instalar cámaras en cada habitación.

Un dron con límites muy reales

Amazon no presenta el Ring Drone Cam como un dron exterior ni un aparato de vigilancia continua. Es una cámara voladora para interiores, con un campo de visión de 148 grados, rotación de 360 grados, grabación en 2K y dos luces LED para escenas con poca luz.

Su mayor limitación es la batería. Amazon admite que ofrece hasta ocho minutos de vuelo con una batería nueva y completamente cargada, todo ello medido en condiciones controladas, así que en la práctica seguramente será menor. Para una revisión puntual puede ser suficiente, pero para patrullar una vivienda durante un rato, no lo parece.

También hay restricciones de navegación. Amazon advierte de que el rendimiento puede empeorar en presencia de superficies reflectantes, como mármol pulido o suelo mojado, paredes mate y sin rasgos, o cristales sin marco y espejos. En otras palabras: el dron puede funcionar bien en una vivienda moderna, pero no necesariamente en cualquier vivienda moderna.

Ring Rover: un robot patrullero que no descansa

El Ring Rover Cam es la otra mitad de la apuesta. No está pensado para el salón, sino para locales, almacenes, oficinas y pequeños negocios. Amazon lo define como un robot de seguridad autónomo capaz de patrullar rutas, investigar alertas y transmitir vídeo en hasta 4K mientras se desplaza.

Incluye un mástil ajustable que le permite mirar por encima de mostradores, estanterías y otros obstáculos. También incorpora sirena, torre de luces y audio bidireccional, de modo que el responsable del negocio puede hablar con alguien que esté cerca del robot. Amazon asegura que puede cubrir hasta 465 metros cuadrados.

Pero sus limitaciones físicas son notables. El Rover solo opera en interiores de una sola planta, no sube escaleras y no es compatible con bordes curvos, zonas hundidas, cambios de suelo superiores a 3,5 centímetros o suelos negros brillantes. No es un robot doméstico versátil: es un vigilante especializado para un tipo muy concreto de espacio.

Cómo no, la privacidad otra vez en el centro

Amazon habla de “privacidad y seguridad sin concesiones”, y presenta varios mecanismos para respaldarlo: el dron apaga la cámara cuando está en la base, el Rover puede activar un modo de reposo que retrae el mástil y desactiva el micrófono, y ambos dispositivos muestran indicadores luminosos cuando están grabando.

El problema es que la historia reciente de Ring no ayuda a generar confianza. En 2023, la FTC estadounidense acusó a Ring de permitir que empleados y contratistas accedieran a grabaciones de espacios privados de clientes, además de señalar fallos de seguridad que habrían permitido a hackers acceder a unas 55.000 cuentas en Estados Unidos.

Los nuevos vídeos estarán protegidos con el sistema de cifrado Throw Away the Key (TAKE), presentado por Ring en septiembre de 2026. La EFF lo considera una mejora frente a la configuración anterior de Ring, pero insiste en que sigue estando lejos del cifrado de extremo a extremo. Es decir: la empresa mejora la protección, pero no elimina la dependencia del usuario hacia Amazon y su infraestructura.

Un problema de precedentes

No parece que Ring Drone o Ring Rover incorporen reconocimiento facial. Pero Ring ya permite a los propietarios de timbres con cámara activar “Caras Familiares”, una función de reconocimiento facial para visitantes, y esa funcionalidad es objeto de una demanda colectiva. El precedente importa mucho porque una vez que la vigilancia se vuelve móvil, autónoma y conectada a una plataforma más amplia, las fronteras de lo que puede hacer el sistema son más difíciles de controlar.

El Ring Drone es, además, el regreso de una idea que Amazon ya intentó vender en 2021 con el Ring Always Home Cam. Aquel producto se lanzó por invitación como parte del programa “Day 1 Edition”, con un precio inicial de 250 dólares. Cinco años después, la compañía vuelve con una versión más ambiciosa, integrada en Alexa y rodeada de IA.

La diferencia es que ahora el contexto es distinto. La IA generativa y los sistemas de visión artificial han avanzado, pero también lo han hecho las expectativas sobre privacidad, control de datos y límites del vigilancia corporativa. Un dron que patrulla una casa no es solo un gadget llamativo: es una decisión sobre cuánta observación estamos dispuestos a aceptar dentro de nuestro hogar.

Precio y disponibilidad

Tanto el dron como el robot estarán disponibles por el momento solo en Estados Unidos. En concreto, Ring Drone Cam saldrá a la venta el 27 de enero de 2027 en Estados Unidos por 249,99 dólares, unos 224 euros al cambio.

Por su parte, Ring Rover Cam llegará a partir del 16 de diciembre de este 2026 por 999 dólares, unos 900 euros al cambio actual.

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