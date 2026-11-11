Ya es oficial: el nuevo router Mini 2 de Starlink ahora promete WiFi vía satélite sin estar conectado a la corriente

El pasado verano, Starlink presentó su nueva antena V5, y hace unas semanas, anunció la siguiente generación de su router, el router 4, cuya principal novedad es que trae a bordo un chipset WiFi 7. Todo indicaba que el siguiente paso de la compañía sería renovar su router de viaje. Y así ha sido.

Starlink ha presentado oficialmente el nuevo router portátil Mini 2, un equipo pensado mantenerse conectado mientras viajas, independientemente de lo remoto que sea tu destino.

Esta nueva generación mantiene el tamaño compacto y el diseño resistente a las inclemencias meteorológicas del router Mini original, pero ahora cuenta con una batería integrada que le permite funcionar sin estar conectado a la corriente.

Con USB- o con batería. El nuevo router Mini 2 de Starlink es la evolución del router Mini que llegó a España hace dos años y que aún sigue a la venta. Esa primera generación ofrece velocidades máximas de descarga superiores a 100 Mbps y funciona en movimiento a una velocidad de hasta 100 km/h (a bordo de una autocaravana, por ejemplo).

La principal novedad de su sucesor es que promete hasta 4,5 horas de conectividad con una sola carga gracias a su batería integrada, que puedes extraer fácilmente para intercambiarla por otra cuando agote su carga. Además, tienes la opción de alimentarlo a través de su puerto USB-C.

WiFi 6 en 60 segundos. Como es resistente a las inclemencias meteorológicas, puedes instalarlo en el exterior siempre que esté mirando al cielo despejado y sin obstrucciones. La propia aplicación Starlink, disponible gratis para iOS y para Android, te muestra en el móvil el lugar de instalación más adecuado según tu ubicación exacta.

Si el router Mini 2 tiene una vista despejada del cielo, Starlink asegura que puedes conectarte a su conexión WiFi 6 en apenas 1 minuto. Cuando no lo uses, puedes guardarlo en su mochila porque tiene unas dimensiones de 263 x 314 x 23,1 mm y un peso total de aproximadamente 1,6 kg con batería y soporte abatible incluidos.

De momento, en Estados Unidos y bajo reserva. Ya se ha abierto el periodo de reserva anticipada por invitación en Estados Unidos con un depósito reembolsable de 100 dólares. Los envíos de esas primeras reservas comenzarán a mediados de diciembre y próximamente llegará a más países.

Su precio, eso sí, no está al alcance de cualquier bolsillo. El nuevo router portátil de Starlink cuesta la friolera de 999 dólares más tasas (a lo que hay que descontar los 100 dólares de la reserva). Lo bueno es que, por ese precio, trae incluido un año entero del plan itinerante ilimitado con datos ilimitados en más de 160 países. Un servicio que está valorado en unos 2.100 dólares.

Imágenes | Starlink

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