La borrasca Charles pone a España en jaque: un río atmosférico, vientos huracanados y riesgo de deslizamientos de tierra

El temporal Charles ha llegado para dejar huella en nuestro país y este miércoles se presenta como el día más crítico en buena parte del territorio nacional, cuyo mapa se ha plagado de alertas meteorológicas amarillas, naranjas y rojas. Y no es para menos, puesto que la AEMET ha sido bastante clara en sus avisos especiales, apuntando a que la borrasca ya ha comenzado a entrar por el flanco sur.

En Canarias. Antes de golpear la península, Charles ha mostrado los dientes en Canarias con un pronóstico hecho por la propia AEMET que apuntaba a rachas de viento de 80 a 100 km/h tanto en montañas como en zonas más expuestas. Pero la posibilidad de superar los 130 km/h en puntos de La Palma y Tenerife parece que poco a poco se convierte en una realidad.

Lluvias extremas. Una vez en la península, el escenario no es mucho más alentador. Según los datos aportados por la AEMET, los acumulados de lluvia van a ser de enorme calado a lo largo del miércoles del jueves, pudiendo verlos en tres puntos:

Más de 40-60 mm en amplias zonas del oeste, centro y sur peninsular.

En torno a los 100 mm en puntos clave de Andalucía, como las sierras del noroeste, Sierra Nevada y las áreas de Grazalema y Ronda.

Más de 150 mm en la mitad occidental del sistema Central, afectando severamente al norte de Extremadura y sur de Castilla y León.

Un problema de base. La AEMET ha emitido una alerta específica por posibles deslizamientos de tierra en las zonas del sistema Central que fueron afectadas por los incendios este pasado verano. La falta de cubierta vegetal, sumada a unos acumulados totales que a lo largo de todo el episodio de Bruna y Charles superarán los 300 mm, convierte el terreno en una trampa de barro y escombros. Esto hace que se tenga que estar muy preparado ante las crecidas rápidas de ríos o barrancos.

El viento. Si la lluvia es un problema, el viento de componente suroeste va a convertirse en el protagonista absoluto de la jornada. Lejos de limitarse a las zonas de alta montaña, el temporal de viento está golpeando con bastante fuerza zonas bajas del sur de Castilla y León, Extremadura, el oeste de Castilla-La Mancha y Andalucía. Esto es algo que ha provocado que incluso se haya decidido suspender las clases en algunos puntos del territorio.

Si concretamos un poco más, las rachas alcanzarán los 100-120 km/h, con un fuerte impacto en algunos puntos del territorio. Por ejemplo, la AEMET advierte que la probabilidad de que se formen tornados o mangas marinas en el Golfo de Cádiz es bastante alta.

El jueves. Mañana el temporal comenzará a remitir poco a poco mientras Charles se va alejando de la península. Aquí todavía seguirá habiendo chubascos fuertes en el tercio norte con rachas de más de 100 km/h de madrugada en los sistemas Central e Ibérico.

Imágenes | ECMWF

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