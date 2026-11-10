Un error informático incluye a los mayores de 70 años en el sorteo de las mesas electorales de Vigo

A veces las listas fallan en dos direcciones. Japón revisó su censo y descubrió que le faltaban 3 millones de personas. Pero en Vigo el fallo fue el inverso: el sorteo de las mesas del 29N incluyó a gente que la ley debería dejar fuera por edad. El primer síntoma fueron las llamadas y visitas de mayores, algunos de más de 90 años, a la Junta Electoral de Zona. Allan Karlsson, el centenario que se fugó por la ventana para no ir a su fiesta de cumpleaños, habría hecho lo mismito con la carta.

Qué dice la ley. Partamos de lo básico, para no perdernos. Una mesa electoral la forman un presidente y dos vocales. Cada cargo tiene 2 suplentes. En total, 9 personas por mesa. Los ayuntamientos las eligen por sorteo público, bajo la supervisión de la Junta Electoral de Zona. El artículo 26 de la ley electoral limita el bombo a los electores de cada mesa que sepan leer y escribir y sean menores de 70 años. A partir de los 65 se puede renunciar en 7 días.

Más datos: el sorteo siempre cae entre el día 25 y el 29 posteriores a la convocatoria: este año ha sido del 31 de octubre al 4 de noviembre, con casi 550.000 personas convocadas en toda España para las elecciones del 29 de noviembre. El INE fijó el periodo electoral entre el 6 de octubre y el 29 de noviembre.

El fallo. Vigo celebró el sorteo el 2 de noviembre, a las 10:00, en pleno extraordinario. La parte pública fueron 9 números que sacó un programa informático. Según el Concello, un “error informático” impidió aplicar bien el filtro de edad y entraron en el sorteo ciudadanos de más de 70 años. La aplicación del INE que usan los ayuntamientos descarta a esos electores de forma automática, aunque algunos municipios tienen su propia herramienta. Pero se desconoce cuál usó Vigo y en qué punto falló el filtro.

La carta. La ley da 3 días para notificar. Las cartas, que reparte habitualmente Policía Local, empezaron a entregarse el jueves 5. Ese mismo día y a lo largo del viernes y el lunes 9, numerosas personas mayores telefonearon o se presentaron en la Junta Electoral de Zona, en la Ciudad de la Justicia. Hubo casos de más de 80 y de más de 90 años.

En algunos casos, llamaron familiares extrañados. Y claro, entre las consecuencias de ignorar una designación figura el artículo 143, así que preguntar es lo sensato. ¿Y qué hizo el Concello? Detectó la incidencia y generó un nuevo listado. La Policía Local sigue notificando “de forma ordinaria”, en comunicación continua con la Junta. Si bien desconocemos cuántos mayores de 70 salieron elegidos, sí hubo que repetir el sorteo.

Las 8:00, para todos. Eso sí, el cargo es obligatorio. El artículo 80 cita a presidente, vocales y suplentes a las 8:00 en el colegio, una hora antes de abrir las urnas. Ser segundo suplente no te libra del madrugón (y encima sin bocata ni cobro). La mesa no se constituye sin tres titulares: si falta alguno, entra un suplente. Si llegan los tres, los suplentes solo actúan si hacen falta. La dieta suelen ser unos 75 euros y se goza de permiso laboral si ese día de toca trabajar.

El precio de faltar. El artículo 143 castiga a titulares y suplentes que no acudan, abandonen sin causa legítima o incumplan la obligación de excusa o aviso previo. La pena: prisión de 3 meses a 1 año o multa de 6 a 24 meses. Para evitarla existe la excusa, que se presenta ante la Junta Electoral de Zona y ella decide en 5 días sobre las alegaciones registradas.

¿Cuántas son? Entre las presentadas en persona, por correo electrónico y en la web mesaselectorales.es, para ayer lunes 9, la Junta ya superaba las 300 excusas (no en vano Galicia es casi una zona cero en términos de baja natalidad y la pirámide poblacional está invertida hasta una tasa de reemplazo de 1.1). Son más de las que acumulaba a estas alturas en julio de 2023, cuando el verano disparó las renuncias por vacaciones. El plazo para alegar seguía abierto.

Imágenes | Edmond Dàntes

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