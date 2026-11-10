"El trabajador que se acoja a su derecho a huelga no cotizará el día para la jubilación": el impacto del 11N en la Seguridad Social

España está a las puertas de una huelga general. No ocurría desde 2012 (ha habido otras, pero sin motivación laboral y con seguimiento variable), lo que bastaría ya de por sí para otorgar al 11N un lugar destacado en la crónica reciente del país. Hay más razones sin embargo por las que la jornada será especial: en un inicio la propuesta partió de los sindicatos de inquilinos por la crisis de acceso a la vivienda, aunque las grandes centrales (incluidas CCOO y UGT), se sumaron para exigir “mejoras salariales”. Además el 11N llega en tiempo preelectoral.

La convocatoria se registró el 19 de octubre, pero en las horas previas a la huelga han surgido algunas dudas sobre cómo sumarse o (sobre todo) qué impacto puede tener la convocatoria en nuestros salarios o a efectos de cotización.

¿Afecta a la cotización? Ese es el aviso que dejaba ayer en la COPE el periodista económico José María Camarero, quien advertía que cuando un trabajador se acoge al derecho de huelga (amparado por la Constitución) debe asumir que ese día su cotización se verá alterada. Con lo que eso supone.

“Se va a encontrar en una situación de alta en la Seguridad Social, no se le da de baja; pero eso no implica que cotice y, en segundo lugar, tampoco se tiene en cuenta esa jornada a la hora de calcular los días de cara a la jubilación”.

“La jubilación no se calcula por años, por meses, por trimestre, se calcula por días, por días cotizados. Por lo tanto, en este caso, es verdad que ese trabajador sigue de alta, pero ni cotiza, como decimos, ni se le cuenta de cara a la futura jubilación”, insiste el analista antes de aconsejar a quienes el 11N no puedan acudir a sus puestos por piquetes o problemas con el transporte que lo documenten todo. “Que la empresa vea que no has podido acceder”.

¿Qué pasa con la cotización? La respuesta está en el artículo 6.3 del Real Decreto-ley 17/1977, en el que se aclara que todo empleado que decida sumarse a la huelga “permanecerá en situación de alta especial de la Seguridad Social”, lo que se traduce en una “suspensión de la obligación de cotización por parte del empresario y del propio trabajador”.

Como recuerda el Centro de Estudios Financieros (CEF), la situación de “alta especial” que se genera cuando un empleado se acoge a su derecho constitucional a la huelga implica que “no se generan bases de cotización” durante el tiempo que dure el paro. “Los días de huelga no se consideran periodo cotizado, lo que puede afectar a determinadas prestaciones en caso de conflictos prolongados”, añade.

¿Es tan importante? Es un factor a tener en cuenta. Lo explica bien el Sindicato Médico de Sevilla (SMS) en un artículo de 2023 en el que desarrolla qué implica a efectos prácticos pasar a figurar de forma puntual en situación de “alta especial”. La consecuencia más importante es que, “dado que durante la huelga el trabajador no cotizará a la INSS, este período podría afectar a su pensión".

Aclarado ese punto, el SMS matiza: “En la mayoría de los casos esto no sucederá o el impacto sobre la pensión será muy limitado”. Tras recordar cómo se calcula la “base de cotización” y la “base reguladora”, el sindicato aporta un ejemplo práctico de cómo puede afectar la huelga. Eso sí, aplicado al gremio médico.

¿Y qué dice? “Si el descuento por la jornada de huelga no hace descender la retribución mensual bruta, incluyendo guardias, por debajo de la base máxima de cotización es imposible que afecte a la pensión de jubilación. Es más, incluso por debajo de esta cantidad seguirá sin afectarla salvo que se sitúe por debajo de la pensión máxima”, y añade: “Asimismo, una huelga no excesivamente prolongada tampoco tendrá una repercusión significativa sobre el tiempo requerido para acceder al cien por cien de la jubilación”.

¿Perfecto, no? Lo anterior no quiere decir que sumarse a la huelga no tenga efectos de cara a la jubilación. El SMS vuelve a recurrir a un ejemplo de su sector (sanitario) que resulta elocuente: si un profesional opta por seguir trabajando más allá de la edad ordinaria de retiro (jubilación demorada) con el propósito de aumentar su pensión puede llevarse una sorpresa si ha participado en un paro.

“Existen casos en que la Seguridad Social se ha negado a aplicar ese incremento de la pensión a trabajadores que habían hecho un solo día de huelga durante esa prolongación de su vida laboral, alegando que no habían cotizado ‘un año completo’”, recuerda. Hay sentencias que cuestionan esa interpretación (alguna muy reciente) y han obligado a la INSS a abonar el aumento de la pensión, pero en 2023 SMS advertía que conseguirlo puede llevarnos a “la vía judicial”.

¿Afecta al salario? Sí. Es otro factor que deben tener presente quienes secunden la huelga de mañana. Una empresa no puede despedir ni sancionar a un empleado, pero como reconoce la propia CCOO participar del paro sí tiene una “repercusión”: “El descuento salarial del día no trabajado, que incluirá todos los conceptos (salario base, complementos, pagas extra…)”.

Ese último matiz es importante porque no es extraño que la parte que se deduzca del salario sea superior a un simple día de sueldo. De hecho, algunos cálculos señalan que el impacto económico equivale más bien a 1,4 jornadas.

“Deduce la parte proporcional del descanso semanal correspondiente a ese día. El efecto económico puede superar el salario ordinario de ese día por su repercusión y la de las pagas extras si no las cobras de manera prorrateada. En la vida laboral aparecerá baja y alta en la Seguridad Social. No afecta a las vacaciones anuales ni a los incentivos que te corresponda percibir”, añaden desde Comisiones.

Imágenes | Ana Rey (Flickr) y Wikipedia

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