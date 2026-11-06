El SEPE dará el subsidio por desempleo a quien gane menos de 964 euros brutos al mes en 2027

El SEPE (Servicio Publico de Empleo Estatal) concederá subsidios por desempleo a partir de 2027 a los trabajadores que puedan demostrar unos ingresos inferiores a 964 euros brutos al mes. Es algo que lleva vigente varios años, aunque las cifras varían, pues el nuevo tope es una consecuencia administrativa de la decisión del Gobierno de elevar el Salario Mínimo Interprofesional (SMI) un 5,3 % el próximo año. Te contamos los detalles.

Sube el SMI, sube el tope del subsidio. La mayoría de los subsidios por desempleo en España condicionados a los ingresos exigen que los solicitantes tengan unos ingresos no superiores al 75 % del SMI, excluyendo la parte proporcional de las dos pagas extraordinarias anuales. El SMI se sitúa actualmente en 1.221 euros brutos al mes en 14 pagas, lo que fija el tope en 915,75 euros, según las cifras publicadas por el propio SEPE.

El borrador del Ministerio de Trabajo sitúa el SMI de 2027 en 1.286 euros, es decir, 18.004 euros al año, tal como cuenta El País. El 75% de esa cantidad es lo que equivale a esos 964,50 euros. Por tanto, el umbral aumenta en casi 50 euros al mes.

Lo básico. La condición está recogida en el artículo 275 de la Ley General de la Seguridad Social. El SEPE la comprueba cuando alguien solicita un subsidio por primera vez y de nuevo cada vez que se prorroga o se reanuda. Para ello, tiene en cuenta los ingresos del mes natural anterior a cada una de esas fechas.

Qué cuenta como ingresos. De acuerdo con la ley, se computan los ingresos por alquiler, los rendimientos del trabajo por cuenta propia, los intereses bancarios, las pensiones, las pensiones alimenticias y otras prestaciones públicas o privadas, así como ciertas ganancias de capital y rendimientos del patrimonio. Los salarios se computan por su importe bruto, incluida la parte proporcional de las pagas extraordinarias.

Entre líneas. Las personas que salen ganando son aquellas cuyos ingresos habrían estado justo por encima del límite de 2026 y justo por debajo del de 2027, así que realmente son poquitas. Superar el test de ingresos tampoco garantiza obtener el subsidio, ya que los solicitantes deben seguir cumpliendo los demás requisitos de cada modalidad. Entre ellos se encuentran:

Haber agotado la prestación contributiva por desempleo.

Ser mayor de 52 años.

Haber cotizado menos de 360 días.

Algunos subsidios también permiten volver a solicitarlo más adelante si se cumple el requisito de ingresos tras haberse denegado la solicitud previamente. Así que para esas personas puede haber una segunda oportunidad.

Lo que no cambia. Los subsidios se calculan a partir del IPREM (Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples), en lugar del salario mínimo, y tal como señala Noticias Trabajo, el IPREM permanece congelado en 600 euros al mes desde 2023. A menos que el Gobierno lo actualice, el subsidio para mayores de 52 años se mantendría en 480 euros en 2027. El SMI te dice si puedes solicitar el subsidio, y el IPREM, cuánto se percibe.

Y ahora qué. La cifra aún no es definitiva, pues tal y como comparte El País, el borrador está abierto a consulta pública hasta el 16 de noviembre. El Gobierno podría aprobarlo en el Consejo de Ministros el 17 de noviembre, o el 24 de noviembre a más tardar, antes de las elecciones generales del 29 de noviembre. El Ministerio de Trabajo quiere que el incremento quede zanjado antes de los comicios, para que no dependa de un gobierno en funciones ni del siguiente. El salario mínimo se fija por decreto, por lo que no necesita la aprobación del Parlamento.

Las patronales CEOE y Cepyme quieren que la decisión se posponga hasta después de las elecciones, y los sindicatos CCOO y UGT, que solicitaron una subida del 7 %, no han respaldado la del 5,3 %.

Imagen de portada | Wikipedia

En Xataka | Kutxabank despide a un empleado en Hondarribia tras cotillear el sueldo de varios clientes por "simple curiosidad"