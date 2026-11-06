"Buscamos a Mister Calvo 2026": el gastrobar de un pueblo de Castellón ha decidido organizar una fiesta de calvos contra la despoblación

Hay quien se deja un dineral intentando recuperar el pelo, otros que directamente se rapan para adelantarse a la naturaleza y luego está Vilafranca del Cid, donde quedarse sin pelo tiene premio. Este pueblo del interior de Castellón busca a su propio Bruce Willis, su Zidane de confianza: el próximo 21 de noviembre, el bar El Forn Gastro celebrará una cena para coronar a Mister Calvo 2026. En Vilafranca, el cabeza de cartel es un pelón.

La propietaria insiste en que es una fiesta abierta a todo el mundo, tenga lo que tenga cada cual sobre los hombros. Todos podrán presumir de azotea con vistas. Si tenemos concursos de belleza y hasta de imitadores de Elvis, está claro que solo faltaba uno para celebrar lo que ocurre cuando el talento capilar se da de baja. Si Julio César tenía problemas de imagen por su coronilla, aquí la corona se la pondrá Mister Calvo.

Cómo se maquinó. La festa dels calvos (i acompanyants) salió de la barra del bar. La propusieron clientes habituales y los dueños, Elia Roig y Rubén Bou, la fueron puliendo hasta convertirla en evento. El local abrió en la primavera de 2025 en un edificio con un horno comunal de piedra del siglo XIII, donde antes había una taberna que cerró. Es un clásico de la zona. De hecho, Su agenda ya incluye jornadas de pintxos, Halloween, Carnaval, Oktoberfest y Navidad. Si funciona, repetirán y coronarán un calvo cada año.

Además, parece una buena iniciativa contra la despoblación (¿capilar?). Vilafranca tiene unos 2.000 habitantes y turismo de motoristas, ciclistas y senderistas. Pero su histórica fábrica de medias Marie Claire anunció el cierre en 2023 con casi 190 despidos y desde entonces no ha levantado cabeza. En este paisaje, un bar que da motivos para salir de casa un sábado de noviembre es un buen punto de encuentro. Y es imposible perderse: el local está en una de las principales arterias del pueblo.

Qué hay en el menú. La cena costará 32 euros. Incluye entrantes, pan, un principal a elegir entre dorada al horno y carne a la brasa, y postre o café. Parece que se puede ser calvo pero no vegetariano; al menos no habrá bocatas de Rodilla. Las plazas son limitadas y se reservan por teléfono. El local ya ha comprado regalos, gorras y pelucas. Los sinpelo podrán probarse la peluca y los melenudos, la gorra. Los criterios del jurado no son públicos, pero se espera relumbre democrático, aerodinámica y dignidad.

No es el primero. En Allo (Navarra) los calvos tienen su propio día dentro de las fiestas patronales. El colectivo local ya va por su decimoséptima concentración internacional y ese programa incluye almuerzo, ronda copera, bautizo de nuevos calvos en el Hoyo de la Fuente y comida de hermandad.

En Sant Boi de Llobregat, municipio perteneciente a Barcelona, una administración de lotería celebra el Calvos Fest. Los participantes pasan el décimo por su cabeza, a sabiendas de que frotar la calva da suerte o, como mínimo, luce. Un peluquero rapaba a quien quisiera sumarse y es el único caso documentado de un negocio que gana dinero con la calvicie por los dos extremos. La tradición, no obstante, es común en toda Iberoamérica.

Calvos del mundo, uníos. He querido contrastar hasta dónde se ha llevado esta ambición planetaria y me he topado con el club de calvos de Tsuruta, el cual se reúne desde 1989 en Japón. Su gran prueba es un tira y afloja con ventosas pegadas a la cabeza. Es alucinante. En Estados Unidos, John T. Capps III fundó en 1972 los Bald-Headed Men of America tras un rechazo laboral por su aspecto. Su convención daba premios a la cabeza más lisa. Prohibido afeitarse, tienes que estar encerado como una sepia.

Como puedes leer, muchas son causas nobles. La fundación St. Baldrick’s organiza actos de rapado a favor de la investigación del cáncer infantil. Suma unos 190.500 cráneos y más de 118 millones de dólares. En Filadelfia, el Bald Fest se hizo viral en 2025 y fue lo que motivó, dicen, a que don Armando Christian Pérez​, es decir, el omnisciente Pitbull, reuniera a 22.141 personas con gorro calvo en Hyde Park y se hiciera con un récord Guinness.

Han intentado superarlo: el pasado 18 de julio se intentó el mayor encuentro de calvos en Berlín. Pero no hubo suerte: su organizador explicó que había visto concentraciones de pelirrojos y de pitufos, pero ninguna de calvos.

Cuestión de cabeza. Por fortuna o su contrario, España presume de ser el país con más calvos: un 44,5% de los hombres, según una encuesta de una clínica a 4.284 personas. No es un dato oficial, pero la cola de quienes se reconocen en él ya llena un bar. Porque hoy día todo el mundo sabe un poco de la finasterida (sus efectos duran lo que dura el tratamiento), de minoxidil (en 2024, el 89,1% de los dermatólogos encuestados recetaba minoxidil oral a varones) y la dutasterida. Algún que otro dermatólogo admite que muchos hombres la toman sin supervisión.

El trasplante ha dejado de ser un secreto de vestuario y se ha convertido en un potente negocio: el censo de 2025 de la ISHRS (la sociedad de cirujanos capilares) registró un 20% más de pacientes por cirujano que en 2021. El 95% de quienes se operan por primera vez tiene entre 20 y 35 años y el 90% busca sentirse más atractivo. Insparya, la cadena portuguesa con Cristiano Ronaldo de socio y cara visible, abrió en Madrid en 2019 y sumó 9 millones en ventas y 1.500 pacientes durante sus primeros 9 meses. Hoy presume de 15 clínicas en 5 países y más de 80.000 pacientes, y su clínica de Riad, abierta en octubre de 2025, superó los 550 pacientes en su primer año.

Ya documentamos que alrededor del 80% de los hombres y el 40% de las mujeres sufren alopecia androgénica a lo largo de su vida. La ciencia busca cura en una carrera internacional con un equipo español, un fármaco para la artritis y un laboratorio financiado por Google. Su investigador principal ve el producto en el mercado no antes de 2030. Hasta entonces, Vilafranca ofrece cena y estatuilla para quien no se tape la coronilla. Rindamos honor a Kojak, Yul Brynner, el capitán Picard, Collina o Don Limpio, todos ilustres e inimitables.

Portada de Depositphotos / Zurijeta

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