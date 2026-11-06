El sueño de los 2 billones de dólares se evapora: Anthropic afronta con inquietud una salida a bolsa menos potente de lo esperado

Las operaciones de salida a bolsa de las compañías se planifican al detalle durante meses, pero el día D lo determina el calendario. Anthropic había elegido el suyo y quería debutar en Nasdaq antes de Acción de Gracias. Ya había presentado sus cuentas, obtenido todos los permisos y hasta había elegido a los bancos que iban a gestionar la venta de sus acciones. Justo en ese preciso momento, se formó la tormenta perfecta sobre Wall Street.

En pocos días, las elecciones que no han salido como se esperaba han puesto el escenario político de EEUU patas arriba, que ha derivado en un jueves negro para las tecnológicas y los activos más expuestos a la IA a escala mundial. De acuerdo a lo publicado por el Wall Street Journal, ahora, todos miran de otra forma a la empresa de Claude.

El Nasdaq pierde la paciencia…y mucho dinero. El jueves el índice tecnológico cerró con una caída del 5,5% y dejó tras de sí un rastro de pérdidas estimadas en unos 2,5 billones de dólares en una sola jornada. Lo de una mala tarde la tiene cualquier se les quedó corta. El índice se cerró más de un 10% por debajo del anterior récord del 6 de octubre, registrando su peor sesión desde abril de 2025. Tal y como detallaba CNN, Nvidia se dejó un 9,3% y el índice de fabricantes de chips, un 12,3%.

Detrás de este desplome hay una duda creciente entre los inversores sobre cuándo dará beneficios tanto gasto en IA. Los resultados de Alphabet y Meta no lograron calmar a nadie. Sameer Samana, estratega sénior de mercados globales de Wells Fargo Investment Institute, declaraba a Reuters que había "bastante incertidumbre, discontinuidad y un cambio abrupto en las políticas".

Un precio que ya no les cuadra. La idea de Dario Amodei era recaudar hasta 100.000 millones de dólares con una valoración cercana (e incluso superior) a 1,5 billones de dólares. Según las fuentes de Wall Street Journal, tres grandes inversores que planean entrar en la OPV de Anthropic creen que habrá que bajar esa valoración. Algunos la ven más cercana al billón de dólares que a los 1,5 billones que se barajaban en las últimas estimaciones.

Este precio importa más de lo que parece, porque parte del dinero de sus socios llega en forma de acciones. Con una cotización inicial baja, hay que ceder más participación por la misma suma de capital. Haciendo una cuenta rápida, 100.000 millones sobre una valoración de 1,5 billones es un 6,7% de la empresa. Sobre un billón, representaría ceder un 10%. Las salidas alternativas pasan por conformarse con recaudar menos (quizá 80.000 millones de dólares) o tirar por la calle de en medio y retrasar la salida a bolsa hasta que los ánimos se calmen y haya opciones de conseguir una valoración satisfactoria.

OpenAI ya está notando esa rebaja en las expectativas de los inversores y ha reunido "solo" 11.000 millones de dólares de los 30.000 que buscaba recaudar, todo ello con una valoración de 1,25 billones. El refranero español tiene un mensaje para Amodei: "Cuando las barbas de tu vecino veas cortar, pon las tuyas a remojar".

Una factura que no espera. En términos generales, Anthropic goza de "buena salud" financiera y, al menos a corto plazo, la rebaja en su valoración no implica su quiebra financiera. La compañía ingresa 17.000 millones por trimestre pero, según los datos de su documento S-1, la potencia de cómputo se llevó el 58% de esos ingresos en el tercer trimestre, frente al 48% del anterior. La demanda fue mayor de lo previsto y hubo que comprar capacidad de cómputo extra a corto plazo. El crecimiento frena y fue del 47% en el trimestre, tras el 144% del anterior.

Los compromisos de gasto suman unos 895.400 millones, casi todos en la columna de computación e infraestructura. Unos 69.800 millones de dólares vencen en los próximos doce meses. Solo en octubre la empresa añadió 100.000 millones de dólares más, casi lo que podría sacar de la OPV. Eso sí, tenía 146.600 millones de dólares de liquidez a 30 de septiembre. Es decir, obtener una buena valoración le pondría las cosas mucho más fáciles a los de Amodei.

Una nota que encarece la deuda. Blackstone, que financia los chips para Anthropic, ya avisó a los inversores de que espera una calificación BB tras el debut bursátil de la compañía. Es un escalón por debajo del grado de inversión. Esta rebaja en la calificación no cierra la puerta a la financiación, pero sí encarece la deuda, porque quien presta con más riesgo también quiere cobrar más intereses.

Por otro lado, es su folleto S-1 se revela que su línea de crédito tiene garantías. Solo se liberan si dos de las tres grandes agencias (Moody's, S&P y Fitch) le asignan un grado de inversión. Un debut en el Nasdaq flojo no ayuda a conseguir esa buena calificación que necesita.

En Xataka | Anthropic ha diseñado un peculiar sistema de poder para evitar que sus accionistas la controlen después de su salida a bolsa

Imagen | Flickr (TechCrunch)