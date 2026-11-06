Las mejores tarifas de fibra y móvil para ver todo el fútbol en la temporada 2026/2027

¿Os acordáis de aquellos tiempos en los que podíamos ver LaLiga y la Champions fuera cual fuera nuestro operador? Simplemente, había que suscribirse a una plataforma de streaming, ya fuera BeIN Sports primero o MiTele Plus después. Pero aquella fórmula acabó, y desde hace varias temporadas, es necesario atarse a un operador para ver todo el fútbol.

En concreto, a Movistar o a Orange, que son los únicos que han alcanzado los acuerdos necesarios (desembolsando un buen puñado de millones de euros) para emitir en España todos los partidos de todas las competiciones.

Si eres aficionado al fútbol y no te conformas con lo que ofrece DAZN, vamos a explicarte cuáles son las tarifas más "baratas" de cada uno de ellos para ver todo el fútbol. "Baratas" entre comillas, sí, porque todas rondan los 100 euros al mes.

Quién tiene los derechos del fútbol en España

Esta temporada, y van unas cuantas ya, los derechos de LaLiga Sports están repartidos entre Movistar Plus y DAZN, de manera que, en cada jornada, la mitad de partidos se ven a través de DAZN y la otra mitad en Movistar Plus LaLiga. Eso sí, hay tres jornadas que se emiten al completo en Movistar Plus.

Consciente de la importancia del fútbol para sus clientes, Movistar mantiene un acuerdo con DAZN para ofrecer en Movistar Plus los partidos de DAZN LaLiga. Además, la teleco española cuenta con los derechos de todas las competiciones de clubes de la UEFA (Champions, Europa League y Conference League) y tiene un acuerdo con RTVE para emitir la Copa del Rey.

Imagen: Movistar

Al mismo tiempo, Orange va renovando cada año los acuerdos con Telefónica para poder emitir en Orange TV el mismo fútbol que ofrece Movistar Plus. Este panorama nos deja, otra temporada más, a DAZN con la mitad de los partidos de LaLiga, y a Movistar Plus y Orange TV con todos los partidos de LaLiga, la Champions y la Copa.

La barrera de los 103 euros al mes

La única manera de ver toda LaLiga EA Sports y todas las competiciones de clubes de la UEFA, además de la Copa del Rey, es contratar una tarifa de de Movistar u Orange con televisión y fútbol, y desembolsar una cantidad de dinero al mes que, promociones al margen, supera los 100 euros al mes.

En el caso de Movistar, el paquete más barato que te permite ver todos los partidos de todas las competiciones nacionales y europeas cuesta 103 euros al mes sin permanencia:

Conectividad (53 euros al mes) : Fibra 600 Mbps con router WiFi 7 + dos líneas móviles con 60 GB y 5 GB + fijo con llamadas ilimitadas + TV básica (Movistar Inicia).

: Fibra 600 Mbps con router WiFi 7 + dos líneas móviles con 60 GB y 5 GB + fijo con llamadas ilimitadas + TV básica (Movistar Inicia). Paquete Todo el fútbol (50 euros al mes): toda LaLiga EA Sports, LaLiga Hypermotion, Copa del Rey, Supercopa de España, Champions, Europa League, Conference League y Supercopa de Europa.

Aunque el paquete con todo el fútbol ha subido 1 euro al mes respecto a la temporada pasada, Movistar ya no te obliga a contratar Movistar Plus Esencial con descodificador, que tiene un precio de 14 euros al mes. Si lo contratas, la factura total asciende a 117 euros al mes.

Imagen: Movistar

Si nos fijamos en Orange, vemos que la tarifa de fibra y móvil más barata con todo el fútbol también cuesta 103 euros, pero con tres meses de permanencia por la instalación de la fibra:

Conectividad (64 euros al mes) : fibra 600 Mbps con Router WiFi 7 + una línea móvil 5G+ con llamadas y GB ilimitados + fijo con llamadas ilimitadas.

: fibra 600 Mbps con Router WiFi 7 + una línea móvil 5G+ con llamadas y GB ilimitados + fijo con llamadas ilimitadas. Televisión (3 euros al mes) : Orange TV con 90 canales, SkyShowtime y descodificador 4K.

: Orange TV con 90 canales, SkyShowtime y descodificador 4K. Paquete Fútbol (36 euros al mes): toda LaLiga EA Sports, LaLiga Hypermotion, la Champions, Europa League, Conference League, Supercopa de Europa, Copa del Rey y Supercopa de España, además de DAZN Baloncesto.

Puedes ahorrar si prescindes de algo

Entonces, ¿hay que pagar 103 euros al mes sí o sí para ver todo el fútbol? NO exactamente. Orange te permite prescindir de las líneas móviles y contratar únicamente fibra + televisión, sin móvil. En ese caso, el precio es de 81 euros al mes e incluye los siguiente:

Fibra hasta 1 Gbps con router WiFi 6 (no es posible configurar el paquete con fibra de 600 Mbps).

con router WiFi 6 (no es posible configurar el paquete con fibra de 600 Mbps). Fijo con llamadas ilimitadas.

con llamadas ilimitadas. Orange TV con 90 canales, SkyShowtime y descodificador 4K.

con 90 canales, SkyShowtime y descodificador 4K. Paquete Fútbol: toda LaLiga EA Sports, LaLiga Hypermotion, la Champions, Europa League, Conference League, Supercopa de Europa, Copa del Rey y Supercopa de España, además de DAZN Baloncesto.

Imagen: Orange

Movistar, por su parte, te permite "trocear" el fútbol, de manera que puedes contratar el paquete de LaLiga (36 euros al mes) o el paquete de la Champions (24 euros al mes) por separado en lugar de tener todo el fútbol:

Paquete LaLiga : toda LaLiga EA Sports, LaLiga Hypermotion, la Copa del Rey y la Supercopa de España. En este caso, pagarías en total 89 euros al mes .

: toda LaLiga EA Sports, LaLiga Hypermotion, la Copa del Rey y la Supercopa de España. En este caso, pagarías en total . Paquete Champions: la Champions, Europa League, Conference League y la Supercopa de Europa. Si optas por este paquete, la factura total bajaría a 77 euros al mes.

Imagen: Movistar

Por tanto, si estás dispuesto a prescindir de algunas competiciones (porque tu equipo no las juega, por ejemplo), puedes ahorrar algo de dinero con Movistar. Y si simplemente quieres la fibra, sin móvil, Orange te permite ver todo el fútbol por 81 euros al mes.

Siempre te quedará el fútbol gratis

Está claro que desembolsar 103 euros al mes no está al alcance de cualquier bolsillo. Y también hay mucha gente que está contenta con su operador y no quiere hacer portabilidad a Movistar u Orange. En esos casos, la opción que nos queda es optar por una OTT:

Movistar Plus: por 9,99 euros al mes , puedes ver un partido de LaLiga EA Sports, uno de Champions y uno de Copa cada jornada, además de toda LaLiga Hypermotion.

, puedes ver un partido de LaLiga EA Sports, uno de Champions y uno de Copa cada jornada, además de toda LaLiga Hypermotion. Orange TV: por 7,99 euros al mes , puedes ver un partido de LaLiga EA Sports, uno de Champions y uno de Copa cada jornada, además de tres encuentros de LaLiga Hypermotion cada jornada.

, puedes ver un partido de LaLiga EA Sports, uno de Champions y uno de Copa cada jornada, además de tres encuentros de LaLiga Hypermotion cada jornada. DAZN: por 4,99 euros al mes con permanencia o por 7,99 euros al mes sin permanencia, en el Plan DAZN GO, puedes ver un partido de LaLiga EA Sports cada jornada además del que la plataforma ofrece en su modalidad gratuita, y toda la LaLiga Hypermotion.

Y si directamente no quieres pagar ni un euro por el fútbol, tranquilo, también es posible ver bastantes partidos en abierto esta temporada. Olvídate de la Champions, claro, pero DAZN emite gratis un partido de LaLiga EA Sports cada jornada. Sólo tienes que registrarte.

Además, en la TDT, algunos partidos de LaLiga Hypermotion se emitirán en diferentes cadenas autonómicas, como Televisión Canaria, Canal Sur o TVG (Televisión de Galicia), y en la web de Gol TV. Y RTVE ofrecerá los encuentros más destacados de cada ronda de la Copa del Rey (incluyendo los cuatro partidos de semifinales y la final), además de los partidos de la Selección Española.

Imagen de portada | LaLiga, Puma

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