Hemos normalizado el uso del móvil en los estadios de fútbol. En Alemania, Vodafone está consiguiendo lo contrario

Hace tiempo que el móvil se convirtió en una extensión de nuestro cuerpo hasta el punto de que, en muchas ocasiones, vivimos las experiencias a través de su pantalla en vez de verlas con nuestros propios ojos. Si no sabéis a lo que me refiero, echad un vistazo a vuestro alrededor en un concierto o en cualquier otro tipo de espectáculo.

Fijaos, por ejemplo, qué hacen los aficionados en campo de fútbol cuando su equipo va a lanzar un penalti. O cuando va a levantar el trofeo de campeón (de la Champions, del Mundial o de lo que sea). Miles de teléfonos se alzan para capturar ese instante y compartirlo inmediatamente en redes sociales en lugar de disfrutar del momento.

Y eso es precisamente lo que se ha propuesto evitar el Borussia Dortmund en colaboración con Vodafone, su patrocinador. Para ello, el equipo alemán ha lanzado una solución que recompensa a los aficionados que no usen el móvil durante los partidos.

Imagen: Borussia Dortmund

Camiseta, bufanda... y móvil. Qué tiempos aquellos cuando íbamos al estadio a animar a nuestro equipo. Hoy en día, gran cantidad de aficionados están más pendientes del móvil que de lo que sucede en el terreno de juego.

En 2023, Vodafone realizó una encuesta a mil personas que asisten habitualmente a los estadios y el 63% de ellos reconoció usar su teléfono regularmente durante los partidos. Hablamos de casi dos tercios de los aficionados y ese porcentaje ha aumentado aún más en los últimos años.

'Detox' digital en el fútbol. Utilizar constantemente en teléfono en el estadio no sólo provoca que los aficionados se pierdan goles y jugadas, sino que reduce la animación de la grada. Por eso, el Borussia Dortmund y Vodafone han decidido tomar cartas en el asunto.

Su solución ha sido incorporar el nuevo 'Fan Mode' (modo fan) en la aplicación oficial 'BVB' del club germano. Es una función que, básicamente, anima a dejar el móvil en el bolsillo durante los partidos en el Signal Iduna Park, el estadio del Borussia Dortmund. ¿Cómo? Con recompensas por usarlo, claro.

Ponte en 'Modo Fan' para ganar. Cuando vaya a empezar el partido, el usuario debe activar el nuevo modo 'Fan' dentro de la app 'BVB' y bloquear la pantalla del móvil. Mientras la pantalla permanezca bloqueada, irá sumando puntos, de manera que, cuantas menos veces desbloquees tu móvil durante el encuentro, más puntos ganarás.

En el descanso, está permitido usar el teléfono, pero cuando arranque la segunda parte, hay que volver al 'Fan Mode' para seguir acumulando puntos hasta el pitido final. Después, puedes canjearlos por tarjetas regalo para la tienda del club o por camisetas firmadas por los jugadores.

Todo un éxito. El 'Modo Fan' se utilizó por primera vez durante el partido en casa contra el Eintracht Frankfurt y ha tenido tan buena acogida que el club tiene previsto utilizarlo en todos los encuentros que el Borussia Dortmund dispute en su estadio.

La idea, según Carsten Cramer, CEO del Borussia Dortmund, es "proteger una experiencia que ninguna tecnología puede reemplazar. Más de 81.000 personas en el estadio, cantando, animando y conteniendo la respiración juntos". Muchas veces la tecnología debe pasar a un segundo plano, y no hay duda de que el deporte en directo es una de ellas. ¿No estáis de acuerdo?

Imagen de portada | Borussia Dortmund

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