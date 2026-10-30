Samsung vende la memoria más cara que nunca. Uno de sus clientes más perjudicados es Samsung

Samsung ha cerrado el trimestre más rentable de la historia de una tecnológica: 107,4 billones de wones de beneficio operativo, unos 80.000 millones de dólares. Casi todo sale de vender memoria para IA. Y casi todo lo que pierde, también.

Por qué es importante. La memoria está tan cara que Samsung gana una fortuna fabricándola y pierde dinero metiéndola en sus propios productos. Móviles, televisores y electrodomésticos han perdido 600 millones de dólares este trimestre. Hace un año, esa misma división ganaba unos 2.600 millones.

No es, en cualquier caso, un "lo que la IA te da, la IA te quita". El beneficio conseguido es bestial y compensa con creces. Pero la unidad de negocio de dispositivos, Device eXperience (DX) sale perdiendo.

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El contraste:

Chips: unos 79.400 millones de dólares de beneficio operativo, el 99% del total.

unos 79.400 millones de dólares de beneficio operativo, el 99% del total. Memoria: unos 104.900 millones de dólares en ventas, cinco veces más que hace un año.

unos 104.900 millones de dólares en ventas, cinco veces más que hace un año. Todo lo demás: en rojo. Móviles y redes pierden unos 450 millones de dólares. Televisores y electrodomésticos, unos 150 millones.

Entre líneas. Lo que cuenta la propia Samsung en su nota de resultados: la demanda de los servidores ha subido el precio de la memoria en todo tipo de productos, incluidos los smartphones. La división móvil ha vendido más gracias a los nuevos plegables, pero ha ganado menos que hace un año por los costes.

Y luego está el plan para 2027. El objetivo que Samsung se marca para los Galaxy es minimizar la caída de beneficios. Ni una palabra sobre crecer. Solo amortiguar.

Sí, pero. Al accionista eso le debe preocupar bastante poco. La acción ha caído un 4,13%, pero por otros motivos:

Esperaba recompras, y Samsung las ha aplazado a finales de enero.

Esperaba un horizonte como el de SK Hynix, que ve escasez hasta 2030. Samsung habla de 2028.

Hoy, Samsung es un fabricante de memorias con un negocio poco relevante (en cifras puras) pegado como es el de los móviles.

Y ahora qué. La escasez va para largo. Samsung calcula que en 2027 la demanda de IA superará a la oferta todavía más que este año, y su HBM del año que viene ya está vendida.

Mientras dure, la división de chips seguirá cobrando caro y la de móviles seguirá pagando. Es la misma empresa a los dos lados del mostrador.

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