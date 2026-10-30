Remplazar la batería de la nueva Nintendo Switch 2 es más fácil que nunca: nueve tornillos te separan de ello

La nueva Nintendo Switch 2 con batería reemplazable llegó a las tiendas europeas este otoño y sí, lo cierto es que es bastante sencillo cambiarle la batería o acceder a ella en caso de que lo necesites. De hecho, la compañía ha publicado una guía oficial que nos muestra cómo hacerlo en unos sencillos pasos. Lo único que necesitas es un destornillador.

Por normativa europea. La Switch 2 original se fabricó como la mayoría de las consolas modernas y dispositivos, con la batería fija en su sitio y sin ninguna manera obvia de intercambiarla. La nueva revisión cambia eso para cubrirse en salud con la normativa europea, concretamente el Reglamento (UE) 2023/1542.

Esta medida exige que las baterías portátiles incorporadas en ciertos aparatos puedan ser retiradas y sustituidas por el usuario final durante la vida útil del producto, con excepciones y condiciones específicas. De esta manera, cuando la batería comience a degradarse, los propietarios pueden reemplazarla por su cuenta.

En detalle. Así que ahora hay dos variantes de Switch 2. El modelo BEE-001 (-01) es la que contiene la batería reemplazable, mientras que el modelo BEE-001 no. Si tienes una en casa y quieres saber qué consola tiene una batería reemplazable, lo mejor que puedes hacer es echarle un ojo al código de barras que aparece en la parte de detrás de la consola, justo al levantar la patilla: si empieza por HA es la original, y si es HL, la que lleva la batería reemplazable.

Cómo reemplazar la batería. Según la propia guía de Nintendo, lo único que tenemos que hacer es apagar la consola por completo, retirar cables, tarjetas, los Joy-Con, y retirar los tornillos. Hay nueve tornillos en total: cinco en la carcasa trasera y cuatro en los conectores magnéticos. Los nueve son negros y miden 3,0 mm de largo. Dos de los nueve tornillos se encuentran detrás del soporte, por lo que es fácil pasarlos por alto.

Una vez hayas retirado todos los tornillos, levanta la cubierta trasera con la solapa de los cartuchos abierta. Y cuando ya tengas la tapa quitada, levanta la batería por la pequeña lengüeta que tiene en la parte superior derecha y deslízala hacia fuera. Pon la nueva batería, comprueba todo, y cerramos.

Diferencias. La nueva consola pesa 409 g, frente a los 400 g de la original. Además, es un 1 % más pequeña en la consola para ajustarse al chasis, así que eso afecta también (mínimamente) a la autonomía.

Curiosamente, según el despiece del creador de contenido Austin Evans, el ventilador nuevo parece ser ligeramente más silencioso.

Kit de reemplazo. Nintendo prometió un kit de reemplazo para facilitarnos aún más la tarea, y dice que se venderá a través de su tienda "en el futuro", sin fecha ni precio todavía. El kit no tiene mucho misterio vaya, ya que incluye la batería y un destornillador Phillips PH00.

Imagen de portada | Nintendo

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