Nvidia está financiando a sus proveedores para garantizar que podrá fabricar todos los chips de IA que quiere vender

Nvidia está viviendo un momento muy dulce. En apenas dos años ha multiplicado por más de tres sus ingresos y por cuatro su beneficio neto. Y lo ha logrado gracias a la enorme demanda de sus aceleradores que ha desencadenado la eclosión de la inteligencia artificial (IA). Sus cifras son espectaculares. Durante el ejercicio fiscal de 2024 sus beneficios crecieron un 581%. En 2025 se incrementaron un 145%. Y en el ejercicio fiscal de 2026, que concluyó el pasado 25 de enero (su calendario fiscal no coincide con el año natural), tuvo un beneficio neto de 120.067 millones de dólares.

Esta evolución pone encima de la mesa una realidad inapelable: el negocio de esta compañía se ha transformado. Su motor históricamente eran las GPU para videojuegos, pero ya no lo son en absoluto. Durante el segundo trimestre de su ejercicio fiscal 2027, que terminó el 26 de julio, el 92,5% de sus ingresos procedió de los centros de datos. No hace falta añadir nada más. Actualmente los aceleradores para IA y su ecosistema lo son todo para Nvidia. O casi todo.

En este escenario, Nvidia está haciendo lo que cualquier entidad con ánimo de lucro haría: asegurar en la medida de lo posible su mercado y dedicar una parte de sus recursos al sostenimiento de su crecimiento. La estrategia que han puesto a punto Jensen Huang y sus colaboradores tiene mucho sentido: están adelantando miles de millones de dólares a sus proveedores para que amplíen sus instalaciones y reserven capacidad de producción para sus aceleradores de IA.

Nvidia necesita reforzar su cadena de suministro

La demanda de chips para IA está creciendo más rápido que la capacidad de fabricación que son capaces de soportar las compañías involucradas en su producción, como TSMC, SK hynix, Samsung o Micron. Estas son las empresas más conocidas, pero Nvidia también necesita a otras corporaciones. De hecho, ha anunciado acuerdos con seis proveedores de componentes esenciales para sus aceleradores de IA. Estas empresas le proporcionan sustratos, capacidad de empaquetado avanzado, pruebas de semiconductores y motores ópticos.

Nvidia quiere incrementar la producción de sustratos 2,5 veces durante los próximos tres años

Los sustratos son unos componentes fundamentales para conectar los chips de un acelerador para IA a la placa de circuito impreso. Su fabricación es muy compleja, lo que ha provocado que su disponibilidad sea uno de los mayores obstáculos a los que se enfrentan los fabricantes de semiconductores para incrementar la producción de aceleradores de IA. Sea como sea, Nvidia tiene un plan: quiere incrementar la producción de sustratos 2,5 veces durante los próximos tres años. Y para lograrlo ha llegado a acuerdos con Ibiden, Samsung Electro-Mechanics y Unimicron, tres empresas esenciales en su cadena de suministro.

El empaquetado avanzado es otro de los recursos fundamentales para que la compañía liderada por Jensen Huang pueda sostener su negocio. La producción de un acelerador de IA no acaba cuando se fabrican sus chips. Las GPU modernas integran varios componentes, como las memorias HBM, que tienen que ser ensamblados utilizando técnicas de empaquetado muy sofisticadas. En este terreno Nvidia está respaldando a su principal proveedor de capacidad de empaquetado avanzado, Amkor, para incrementar su capacidad de fabricación de obleas de interposición en más de un 300% antes de que termine 2028. Ambición, desde luego, no le falta.

Imagen | Nvidia

Más información | Tom's Hardware

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