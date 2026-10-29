Una empresa está creando el Tesla de las excavadoras: IA física y hasta arriba de sensores para levantar los centros de datos

Excavar terreno para una carretera, una fábrica o un centro de datos parece un trabajo seguro para un humano porque se sigue dependiendo de una persona a los mandos del aparato. Sin embargo, una startup de San Francisco quiere cambiar las reglas del juego y que a los mandos de esa maquinaria pesada haya una inteligencia artificial.

Se llama Bedrock Robotics, acaba de levantar 600 millones de dólares y su propuesta es la respuesta para un mundo con la pirámide demográfica invertida.

En corto. El 26 de octubre, Bedrock anunció una Serie C de 600 millones de dólares. Fundada en 2024 como una empresa de maquinaria de construcción sin conductor, tiene inversores detrás como Valor Equity, 8VC y, cómo no, Nvidia. No directamente, sino a través del brazo de riesgo de la compañía, pero evidentemente Nvidia iba a estar metiendo dinero a una empresa de IA física con cierto potencial.

La idea de la compañía es emplear el dineral captado para seguir llevando su tecnología a más máquinas de cara a reforzar el trabajo de campo y la estructura comercial y operativa. Parte de esa pasta se la ha dejado en fichar a una vicepresidenta de operaciones que ya pasó por Amazon o Uber, pero también a un directivo que se encargó de la parte legal de la división de conducción autónoma de Uber.

Meteórico. Lo llamativo es la velocidad a la que ha ocurrido todo. En julio del año pasado, la compañía salió del sigilo con 80 millones de dólares en las rondas preliminares, en febrero de este año cerró una Serie B de 270 millones. Ahí alcanzó una valoración de 1.750 millones de dólares y su financiación total superaba los 350 millones.

El cambio ha venido con la Serie C tras el anuncio de que sus excavadoras ya estaban operando de forma totalmente autónoma en obras de los clientes. Eso gustó a los inversores que se han dejado esos 600 millones en la última ronda para que la compañía alcance una valoración de 4.100 millones de dólares.

"La idea es ayudar a los equipos experimentados de la industria a asumir más proyectos de manera segura y entregar de forma más rápida la infraestructura que necesita este país" - Boris Sofman, CEO de Bedrock

Qué vende Bedrock. Boris Sofman es el CEO y fundador de la empresa, quien ya dirigió el programa de camiones autónomos de Waymo. Sabe lo que hace en este segmento y lo que hace su nueva empresa no es fabricar maquinaria, sino sistemas que permiten convertir maquinaria pesada ya existente en autónoma.

Según la compañía, el equipo de sensores y computación se puede instalar en un día y lo bueno es que ninguno es un cambio permanente. Si no gusta, se desinstala y santas pascuas. Además, se adapta a excavadoras de 20 a 80 toneladas y de varios fabricantes.

Esa compatibilidad, unido a que ya se ha desplegado en modelos Caterpillar 352 y 336, es lo que ha resonado bien con los nuevos inversores. Ese trabajo de campo ya se ha realizado en una planta de tratamiento de agua en Nevada o movimientos de tierras en Texas.

El sistema. Y, básicamente, es como un coche autónomo. El sistema se llama 'Operator' y usa lidar, GPS y sensores de movimiento para percibir el entorno. La unidad de procesamiento recibe todos esos datos y realiza tanto la planificación de movimientos como la ejecución de las tareas complejas una vez que un jefe de obra fija el plan del día.

Y también incorpora los mismos sistemas de seguridad que un coche autónomo, como por ejemplo el detenerse sin asistencia y de manera inmediata si una persona u objeto no autorizado se acerca demasiado. Hay que decir que no hay nadie a los mandos y se encarga la IA, pero sí queda un encargado humano que es el que supervisa las operaciones e interviene si lo cree conveniente.

Por qué ahora. Según la compañía, sus clientes se han duplicado desde 2025 y tienen contratos en numerosos estados de Estados Unidos. También quieren empezar a probar a instalar el sistema en modelos aún más grandes como bulldozers gigantes o camiones articulados y la clave es que la empresa está despuntando justo cuando las grandes tecnológicas necesitan construir centros de datos a toda prisa.

El dato de Bedrock es interesado, pero afirman que se tardan cinco años en formar a un experto que conduzca estas máquinas. El dato de la patronal también coincide: necesitan 349.000 trabajadores netos en 2026 y 456.000 en 2027. No es que nadie se esté expandiendo a lo bestia, sino que llegan las jubilaciones y, además, con las políticas migratorias actuales, está en riesgo una tercera parte de la plantilla del sector al haber nacido fuera del país.

Según Bedrock, uno de cada cinco trabajadores de la construcción tiene más de 55 años y la demografía aprieta. Se necesitan obreros para levantar centros de datos y plantas energéticas, pero aunque esto pueda ser más patente en EEUU, otros países como China, Corea del Sur y Japón están probando la IA física y los robots para compensar la falta de jóvenes que realicen ciertos trabajos.

Esta carrera es a toda velocidad y en Europa tenemos a la suiza Gravis Robotics, en la que SoftBank metió 200 millones este verano.

Imagen | Bedrock Robotics

En Xataka | Lo único que está construyendo Estados Unidos ahora mismo son centros de datos



