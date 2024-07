Japón tiene un nuevo e impresionante robot de 12 metros de altura. Su misión: arreglar vías de tren

Los robots humanoides han llegado para quedarse. Aunque Boston Dynamics es la que sorprende al mundo cada vez que uno de sus robots aprende un truco nuevo, hay más compañías que están desarrollando robots con forma humana capaces de estar con humanos en un entorno laboral. El ejemplo más reciente y curioso es el del Figure 01 que está trabajando (en fase de pruebas) en la fábrica que BMW tiene en California.

Al otro lado del Pacífico, Japón ha puesto en marcha un gigantesco robot de aspecto intimidante que se encargará de velar por el estado de su red ferroviaria. Lleva en desarrollo desde hace unos años, pero ahora es cuando entra en servicio.

Un Gundam de verdad. A estas alturas, la fascinación de Japón con los robots es algo que no llama la atención. Al margen de la cantidad de robots que llevan décadas desarrollándose en el país, una de sus nuevas atracciones turísticas es un Gundam de 18 metros de altura. Y el nuevo robot de la West Japan Rail Company no es que tenga mucho que envidiar, y también tiene algo de Gundam, ya que no se trata de un robot autónomo.

Realidad virtual. Cuenta con unos enormes brazos y una cabeza desproporcionadamente pequeña. Recuerda a la del robot Wall-E o al R.O.B. de Nintendo, y es sencilla porque lo único que necesitan poner en ella es un par de cámaras. Todas las operaciones son llevadas a cabo por un operador que está dentro de un camión, que además es la base del propio robot. Es decir: el operador lleva un casco de realidad virtual desde el que tiene el mismo punto de vista que el robot y, en cada una de sus manos, los controles para los brazos de este asistente mecánico.

Hasta 12 metros. Este robot no es que se saltara el día de pierda en el ginmasio: es que literalmente no tiene piernas. Su base es el propio caminó en el que está el operario y es el camión el que se va desplazando por las vías de West Japan Rail Company guiando al robot. De la trasera del vehículo sale un brazo hidráulico que es el soporte del robot y, además, permite un alcance vertical de 12 metros en total.

Accesorios. Las manos del robot son pinzas para agarrar objetos con un peso de hasta 40 kilos, pero además se pueden colocar accesorios como un pincel o una motosierra. El motivo es que, como buen robot de soporte que es, está pensado para hacer una única tarea: mantener en buenas condiciones las vías de la compañía. Eso incluye eliminar objetos pesados, pero también realizar el mantenimiento de la catenaria cortando ramas de árboles que puedan molestar o repintando algunas zonas.

El problema de la mano de obra. Y si no es más que un robot con habilidades de jardinería y mantenimiento, ¿no podría hacer un humano ese trabajo? Sí, pero precisamente Japón tiene un problema con eso. Desde hace años, afronta un invierno demográfico al que no están viendo una solución sencilla. Es algo que está provocando que algunas obras se hagan íntegramente con robots, y precisamente ese problema a la hora de encontrar trabajadores es una de las motivaciones tras la creación de este robot.

Como leemos en The Guardian, la compañía afirma que este robot ayudará a cubrir la escasez de mano de obra en un Japón envejecido. Ahora bien, otra ventaja del robot es que ayudará a que no haya accidentes laborales como caídas desde alturas o las descargas eléctricas que pueden ocurrir al trabajar en catenaria.

Más para el futuro. Veremos qué tal va a la compañía ahora que su nuevo robot entra en acción fuera de la fase de prototipado. Kazuaki Hasegawa, presidente de la misma, afirma que “en el futuro esperamos utilizar máquinas para todo tipo de operaciones de mantenimiento de nuestra infraestructura”, por lo que los planes son ambiciosos en un país en el que, como decíamos, la mano de obra para ciertos trabajos no es que abunde.

Imágenes | Japan Rail Company

En Xataka | De perros robot para dominar el mundo a uno para ayudar a personas ciegas. Así es el roboperro guía de China