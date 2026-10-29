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Del MacBook Pro M5 al nuevo modelo táctil: ¿cuánto cambia realmente y cuál compensa comprar?

Analizamos las diferencias y similitudes entre los dos portátiles más potentes de Apple

Macbook Pro Tactil Vs Macbook Pro M5 Pro
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Fran León

Editor - Xataka Selección
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Durante años, la negativa de Apple a incluir pantallas táctiles en sus ordenadores fue una de las líneas rojas más firmes de la compañía de Cupertino. Sin embargo, la llegada del nuevo MackBook Pro táctil (con tecnología OLED y precios que superan ampliamente la barrera de entrada habitual) lo cambia todo.

Frente a él, se encuentra el consagrado MacBook Pro con chip M5 Pro, un auténtico titán de la eficiencia, la potencia bruta y la estabilidad que se ha ganado el favor de profesionales y creadores. La gran pregunta ahora es: ¿Justifica de verdad la experiencia táctil el enorme desembolso extra que exige frente a un modelo tradicional con M5 Pro?

La respuesta corta es que, a menos que tu flujo de trabajo dependa exclusivamente de gestos directos sobre el panel, diseño ultrapreciso o dependa de la más absoluta vanguardia, el sobreprecio de la variante estándar es difícil de justificar para un usuario estándar. Vamos a desgranar, punto por punto, en qué se parecen, en qué cambian y cuál deberías elegir según tus necesidades.

MacBook Pro táctil 14 pulgadas 1TB

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PVP en Apple — 3.349,00
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Apple MacBook Pro de 14,2 Pulgadas portátil con Chip M5 Pro 1 TB

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PVP en MediaMarkt — 2.679,00 Amazon — 2.949,00 El Corte Inglés — 2.949,00 PcComponentes — 2.949,00
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La gran frontera: pantalla táctil OLED frente a MiniLED clásico

Macbook Pro Tactil

Este es, sin duda alguna, el motivo principal de la disparidad de precios.

  • MacBook Pro táctil: el nuevo portátil de Apple da el salto definitivo al panel OLED táctil (de 14 y 16 pulgadas) con la integración de la Dynamic Island, ofreciendo negros puros, contraste infinito y la posibilidad de interactuar directamente con el sistema operativo macOS mediante gestos táctiles.
  • MackBook Pro (M5 Pro): apuesta por un sobresaliente panel MiniLED de 14 o 16 pulgadas de hasta 120 Hz (con opciones de vidrio nanotexturizado), un brillo de hasta 1.600 nits en HDR y una fidelidad de color sobresaliente, pero estrictamente tradicional (sin soporte táctil).

¿Compensa el panel táctil? Si trabajas con diseño gráfico de toque directo, ilustración o consumo multimedia donde el OLED marque diferencias drásticas, la pantalla táctil es un auténtico caramelo tecnológico para el usuario. Si solo vas a usar el teclado y el trackpad, pagar el extra carece de sentido.

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Rendimiento y cerebro: M5 contra la nueva vanguardia

Macbook Pro M5 Pro

Bajo el capó, ambos equipos juegan en la liga de la máxima exigencia profesional, aunque con matices de arquitectura.

  • MacBook Pro (M5 Pro): ofrece un equilibrio térmico sobresaliente, un funcionamiento ultrasilencioso y potencia de sobra para renderizado, compilación de código pesada y ejecución de modelos de IA locales con total privacidad.
  • MacBook Pro táctil: incorpora las evoluciones más recientes en silicio de Apple optimizadas de la mano de su nueva bisagra y rediseño del chasis para soportar la presión de la interacción táctil sin tambalearse.

A nivel de rendimiento bruto para tareas de oficina, edición de vídeo o programación, un MacBook Pro con M5 ya vuela literalmente, por lo que el salto al modelo táctil no te otorgará una ventaja decisiva de velocidad en el día a día.

Conectividad y autonomía

Tanto la familia M5 como la nueva generación táctil comparten las virtudes que han hecho grandes a los portátiles Pro de Apple en los últimos años:

  • Conectividad: presencia de puertos Thunderbolt, salida HDMI, ranura para tarjetas SDXC, jack de auriculares y la incorporación del chip Apple N1 con WiFi 7 y Bluetooth 6.
  • Autonomía: ambas gamas presumen de cifras estratosféricas que rondan o superan las 15-20 horas de uso real, permitiéndote pasar una jornada laboral completa (y más) sin pasar por el cargador.
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Entonces... ¿Cuál elegir?

Elige el MacBook Pro Táctil si...

Macbook Pro Tactil
  • Tienes un presupuesto holgado: buscas la absoluta vanguardia tecnológica de Apple sin importar que el precio final se dispare.
  • Valoras la tecnología OLED: quieres los mejores negros del mercado, un contraste infinito y calidad de visualización superior a cualquier panel convencional.
  • Trabajas con diseño o retoque directo: necesitas interactuar con la pantalla mediante gestos para agilizar flujos de trabajo muy específicos de ilustración o edición visual.
  • Quieres la máxima innovación: buscas un equipo único dentro del catálogo de Apple que rompa con la forma tradicional de usar macOS.
MacBook Pro táctil 14 pulgadas

MacBook Pro táctil 14 pulgadas

PVP en Apple — 3.349,00
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Compra el MacBook Pro con chip M5 Pro si...

Macbook Pro M5 Pro
  • Buscas la compra inteligente y equilibrada: es la opción más racional para obtener un rendimiento profesional sin pagar el sobreprecio de la pantalla táctil.
  • Trabajas con la fórmula clásica: prefieres la máxima precisión y rapidez del trackpad y el teclado sin necesidad de tener que tocar la pantalla con los dedos.
  • Priorizas la pantalla MiniLED: su panel actual ya ofrece un brillo espectacular de 1.600 nits en HDR y 120 Hz, más que suficiente para edición de vídeo y fotografía.
  • Quieres ahorrar en tu compra: obtendrás la misma autonomía, una potencia de cálculo brutal y buena conectividad por un precio mucho más ajustado.
Apple MacBook Pro de 14,2 Pulgadas portátil con Chip M5 Pro 1 TB

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Ficha técnica del nuevo MacBook Pro con pantalla táctil y el MacBook Pro con M5 Pro

MacBook Pro M5 Pro (PROLED XDR) (14 y 16 pulgadas)

MacBook Pro M5 Pro (14 y 16 pulgadas)

Dimensiones y peso

Alto: 1,5 cm / 1,60 cm

Ancho: 31,08 cm / 35,55 cm

Fondo: 21,63 cm / 24,42 cm

Peso: 1,38 kg / 1,82 kg

Alto: 1,55 cm / 1,68 cm

Ancho: 31,26 cm / 35,57 cm

Fondo: 22,12 cm / 24,81 cm

Peso: 1,6 kg / 2,14 kg

Pantalla

Pantalla PROLED XDR de 14 / 16 pulgadas

  • Pantalla OLED en tándem 
  • Contraste de 10.000.000:1
  • Brillo máximo: hasta 1.000 nits de brillo sostenido y 2.000 nits de pico de brillo
  • Brillo mínimo de 1 nit
  • Tecnología True Tone
  • Tecnología ProMotion con frecuencia de actualización adaptativa entre 10 y 120 Hz
  • Control táctil
  • Compati­bilidad con gestos Multi‑T souch
  • Dynamic Island
  • Película antirreflectante
  • Cubierta oleófuga antihuellas
  • Vidrio nano­texturizado (opcional)

Pantalla Mini LED de 14 /16 pulgadas

  • Pantalla Liquid Retina XDR
  • Contraste de 1.000.000:1
  • Brillo máximo: hasta 1.000 nits de brillo sostenido y 1.600 nits de pico de brillo
  • Tecnología True Tone
  • Tecnología ProMotion con frecuencia de actualización adaptativa de hasta 120 Hz
  • Vidrio nano­texturizado (opcional)

Chip

Chip M5 Pro de Apple (14 pulgadas)

  • CPU de hasta 18 núcleos (6 supernúcleos y 12 de rendimiento)
  • GPU de hasta 20 núcleos
  • Neural Accelerators
  • Trazado de rayos por aceleración de hardware
  • Neural Engine de 16 núcleos
  • 307 GB/s de ancho de banda de memoria

Chip M5 Pro de Apple (16 pulgadas)

  • CPU de 18 núcleos (6 supernúcleos y 12 de rendimiento)
  • GPU de 20 núcleos
  • Neural Accelerators
  • Trazado de rayos por aceleración de hardware
  • Neural Engine de 16 núcleos
  • 307 GB/s de ancho de banda de memoria

Chip M5 Pro (14 pulgadas)

  • CPU de hasta 18 núcleos (6 supernúcleos y 12 de rendi­miento)
  • GPU de hasta 20 núcleos
  • Neural Accelerators
  • Trazado de rayos por aceleración de hardware
  • Neural Engine de 16 núcleos
  • 307 GB/s de ancho de banda de memoria

Chip M5 Pro (16 pulgadas)

  • CPU de 18 núcleos (6 supernúcleos y 12 de rendi­miento)
  • GPU de 20 núcleos
  • Neural Accelerators
  • Trazado de rayos por aceleración de hardware
  • Neural Engine de 16 núcleos
  • 307 GB/s de ancho de banda de memoria

Memoria

24, 26, 48, 64 o 128 GB de memoria unificada

24 GB, 48 GB o 64 GB de memoria unificada

Almacenamiento

SSD de 1, 2, 4, 8 o 16 TB

SSD de 1, 2 o 4 TB

Batería

14 pulgadas:

  • Hasta 22 horas de streaming de vídeo
  • Hasta 14 horas de navegación web inalámbrica

16 pulgadas:

  • Hasta 24 horas de streaming de vídeo
  • Hasta 17 horas de navegación web inalámbrica

14 pulgadas:

  • Hasta 22 horas de streaming de vídeo
  • Hasta 14 horas de navegación web inalámbrica

16 pulgadas:

  • Hasta 24 horas de streaming de vídeo
  • Hasta 17 horas de navegación web inalámbrica

Puertos

Ranura para tarjetas SDXC

Puerto HDMI

Toma para auriculares de 3,5 mm

Puerto MagSafe 3

Tres puertos Thunderbolt 5 (USB‑C)

Jack de 3,5 mm para auriculares

Puerto de carga MagSafe 3

Puerto HDMI

Ranura para tarjetas SDXC

Tres puertos Thunderbolt 4 (USB-C)

Conexión inalámbrica

Chip de conectividad inalámbrica N1 de Apple

Wi‑Fi 7 (802.11be)

Bluetooth 6

Tecnología de red Thread

Chip de conectividad inalámbrica N1 de Apple

Wi‑Fi 7 (802.11be)

Bluetooth 6

Cámara

Cámara Center Stage de 12 Mpx compatible con Vista Cenital

Grabación de vídeo en 1080p HD

Procesador de señal de imagen avanzado con vídeo computacional

Estabili­zación de vídeo avanzada

Cámara 12MP Center Stage compatible con Vista Cenital

Grabación de vídeo en 1080p HD

Procesador de señal de imagen avanzado con vídeo computacional

Audio

Sistema de seis altavoces de alta fidelidad con cancelación de fuerza en los woofers

Conjunto de tres micrófonos con calidad de estudio, alta relación señal/ruido y tecnología beamforming direccional

Toma para auriculares de 3,5 mm y compati­bilidad avanzada con auriculares de alta impedancia

Puerto HDMI compatible con salida de audio multicanal

Sistema de seis altavoces de alta fidelidad con cancelación de fuerza en los woofers

Conjunto de tres micrófonos con calidad de estudio, alta relación señal/ruido y tecnología beamforming direccional

Toma para auriculares de 3,5 mm y compati­bilidad avanzada con auriculares de alta impedancia

Puerto HDMI compatible con salida de audio multicanal

Precio

Desde 3.349 euros

Desde 2.679 euros
MacBook Pro táctil 14 pulgadas

MacBook Pro táctil 14 pulgadas

PVP en Apple — 3.349,00
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Apple MacBook Pro de 14,2 Pulgadas portátil con Chip M5 Pro 1 TB

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PVP en MediaMarkt — 2.679,00 Amazon — 2.949,00 El Corte Inglés — 2.949,00 PcComponentes — 2.949,00
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