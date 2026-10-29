Del MacBook Pro M5 al nuevo modelo táctil: ¿cuánto cambia realmente y cuál compensa comprar?

Durante años, la negativa de Apple a incluir pantallas táctiles en sus ordenadores fue una de las líneas rojas más firmes de la compañía de Cupertino. Sin embargo, la llegada del nuevo MackBook Pro táctil (con tecnología OLED y precios que superan ampliamente la barrera de entrada habitual) lo cambia todo.
Frente a él, se encuentra el consagrado MacBook Pro con chip M5 Pro, un auténtico titán de la eficiencia, la potencia bruta y la estabilidad que se ha ganado el favor de profesionales y creadores. La gran pregunta ahora es: ¿Justifica de verdad la experiencia táctil el enorme desembolso extra que exige frente a un modelo tradicional con M5 Pro?
La respuesta corta es que, a menos que tu flujo de trabajo dependa exclusivamente de gestos directos sobre el panel, diseño ultrapreciso o dependa de la más absoluta vanguardia, el sobreprecio de la variante estándar es difícil de justificar para un usuario estándar. Vamos a desgranar, punto por punto, en qué se parecen, en qué cambian y cuál deberías elegir según tus necesidades.
MacBook Pro táctil 14 pulgadas 1TB
Apple MacBook Pro de 14,2 Pulgadas portátil con Chip M5 Pro 1 TB
La gran frontera: pantalla táctil OLED frente a MiniLED clásico
Este es, sin duda alguna, el motivo principal de la disparidad de precios.
- MacBook Pro táctil: el nuevo portátil de Apple da el salto definitivo al panel OLED táctil (de 14 y 16 pulgadas) con la integración de la Dynamic Island, ofreciendo negros puros, contraste infinito y la posibilidad de interactuar directamente con el sistema operativo macOS mediante gestos táctiles.
- MackBook Pro (M5 Pro): apuesta por un sobresaliente panel MiniLED de 14 o 16 pulgadas de hasta 120 Hz (con opciones de vidrio nanotexturizado), un brillo de hasta 1.600 nits en HDR y una fidelidad de color sobresaliente, pero estrictamente tradicional (sin soporte táctil).
¿Compensa el panel táctil? Si trabajas con diseño gráfico de toque directo, ilustración o consumo multimedia donde el OLED marque diferencias drásticas, la pantalla táctil es un auténtico caramelo tecnológico para el usuario. Si solo vas a usar el teclado y el trackpad, pagar el extra carece de sentido.
Rendimiento y cerebro: M5 contra la nueva vanguardia
Bajo el capó, ambos equipos juegan en la liga de la máxima exigencia profesional, aunque con matices de arquitectura.
- MacBook Pro (M5 Pro): ofrece un equilibrio térmico sobresaliente, un funcionamiento ultrasilencioso y potencia de sobra para renderizado, compilación de código pesada y ejecución de modelos de IA locales con total privacidad.
- MacBook Pro táctil: incorpora las evoluciones más recientes en silicio de Apple optimizadas de la mano de su nueva bisagra y rediseño del chasis para soportar la presión de la interacción táctil sin tambalearse.
A nivel de rendimiento bruto para tareas de oficina, edición de vídeo o programación, un MacBook Pro con M5 ya vuela literalmente, por lo que el salto al modelo táctil no te otorgará una ventaja decisiva de velocidad en el día a día.
Conectividad y autonomía
Tanto la familia M5 como la nueva generación táctil comparten las virtudes que han hecho grandes a los portátiles Pro de Apple en los últimos años:
- Conectividad: presencia de puertos Thunderbolt, salida HDMI, ranura para tarjetas SDXC, jack de auriculares y la incorporación del chip Apple N1 con WiFi 7 y Bluetooth 6.
- Autonomía: ambas gamas presumen de cifras estratosféricas que rondan o superan las 15-20 horas de uso real, permitiéndote pasar una jornada laboral completa (y más) sin pasar por el cargador.
Entonces... ¿Cuál elegir?
Elige el MacBook Pro Táctil si...
- Tienes un presupuesto holgado: buscas la absoluta vanguardia tecnológica de Apple sin importar que el precio final se dispare.
- Valoras la tecnología OLED: quieres los mejores negros del mercado, un contraste infinito y calidad de visualización superior a cualquier panel convencional.
- Trabajas con diseño o retoque directo: necesitas interactuar con la pantalla mediante gestos para agilizar flujos de trabajo muy específicos de ilustración o edición visual.
- Quieres la máxima innovación: buscas un equipo único dentro del catálogo de Apple que rompa con la forma tradicional de usar macOS.
Compra el MacBook Pro con chip M5 Pro si...
- Buscas la compra inteligente y equilibrada: es la opción más racional para obtener un rendimiento profesional sin pagar el sobreprecio de la pantalla táctil.
- Trabajas con la fórmula clásica: prefieres la máxima precisión y rapidez del trackpad y el teclado sin necesidad de tener que tocar la pantalla con los dedos.
- Priorizas la pantalla MiniLED: su panel actual ya ofrece un brillo espectacular de 1.600 nits en HDR y 120 Hz, más que suficiente para edición de vídeo y fotografía.
- Quieres ahorrar en tu compra: obtendrás la misma autonomía, una potencia de cálculo brutal y buena conectividad por un precio mucho más ajustado.
Apple MacBook Pro de 14,2 Pulgadas portátil con Chip M5 Pro 1 TB
Ficha técnica del nuevo MacBook Pro con pantalla táctil y el MacBook Pro con M5 Pro
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MacBook Pro M5 Pro (PROLED XDR) (14 y 16 pulgadas)
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MacBook Pro M5 Pro (14 y 16 pulgadas)
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Dimensiones y peso
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Alto: 1,5 cm / 1,60 cm
Ancho: 31,08 cm / 35,55 cm
Fondo: 21,63 cm / 24,42 cm
Peso: 1,38 kg / 1,82 kg
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Alto: 1,55 cm / 1,68 cm
Ancho: 31,26 cm / 35,57 cm
Fondo: 22,12 cm / 24,81 cm
Peso: 1,6 kg / 2,14 kg
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Pantalla
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Pantalla PROLED XDR de 14 / 16 pulgadas
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Pantalla Mini LED de 14 /16 pulgadas
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Chip
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Chip M5 Pro de Apple (14 pulgadas)
Chip M5 Pro de Apple (16 pulgadas)
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Chip M5 Pro (14 pulgadas)
Chip M5 Pro (16 pulgadas)
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Memoria
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24, 26, 48, 64 o 128 GB de memoria unificada
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24 GB, 48 GB o 64 GB de memoria unificada
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Almacenamiento
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SSD de 1, 2, 4, 8 o 16 TB
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SSD de 1, 2 o 4 TB
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Batería
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14 pulgadas:
16 pulgadas:
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14 pulgadas:
16 pulgadas:
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Puertos
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Ranura para tarjetas SDXC
Puerto HDMI
Toma para auriculares de 3,5 mm
Puerto MagSafe 3
Tres puertos Thunderbolt 5 (USB‑C)
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Jack de 3,5 mm para auriculares
Puerto de carga MagSafe 3
Puerto HDMI
Ranura para tarjetas SDXC
Tres puertos Thunderbolt 4 (USB-C)
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Conexión inalámbrica
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Chip de conectividad inalámbrica N1 de Apple
Wi‑Fi 7 (802.11be)
Bluetooth 6
Tecnología de red Thread
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Chip de conectividad inalámbrica N1 de Apple
Wi‑Fi 7 (802.11be)
Bluetooth 6
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Cámara
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Cámara Center Stage de 12 Mpx compatible con Vista Cenital
Grabación de vídeo en 1080p HD
Procesador de señal de imagen avanzado con vídeo computacional
Estabilización de vídeo avanzada
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Cámara 12MP Center Stage compatible con Vista Cenital
Grabación de vídeo en 1080p HD
Procesador de señal de imagen avanzado con vídeo computacional
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Audio
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Sistema de seis altavoces de alta fidelidad con cancelación de fuerza en los woofers
Conjunto de tres micrófonos con calidad de estudio, alta relación señal/ruido y tecnología beamforming direccional
Toma para auriculares de 3,5 mm y compatibilidad avanzada con auriculares de alta impedancia
Puerto HDMI compatible con salida de audio multicanal
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Sistema de seis altavoces de alta fidelidad con cancelación de fuerza en los woofers
Conjunto de tres micrófonos con calidad de estudio, alta relación señal/ruido y tecnología beamforming direccional
Toma para auriculares de 3,5 mm y compatibilidad avanzada con auriculares de alta impedancia
Puerto HDMI compatible con salida de audio multicanal
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Precio
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Desde 3.349 euros
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Desde 2.679 euros
Apple MacBook Pro de 14,2 Pulgadas portátil con Chip M5 Pro 1 TB
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