Thunderbolt vs USB-C: qué son, diferencias y cómo diferenciarlos

Vamos a decirte cuál es la diferencia entre Thunderbolt y USB-C, dos tecnologías de conexión que pueden llegar a confundirse. Esto es así porque en apariencia son iguales, aunque las capacidades de una son diferentes a la otra, y por eso es importante distinguirlas.

Vamos a empezar el artículo diciéndote qué es el USB tipo C, y luego pasaremos a explicarte lo que es el Thunderbolt. Al final, te diremos cuáles son las diferencias y en qué cosas fijarte para entenderlas y para saber diferenciarlos.

Qué es el USB-C

El USB-C es un tipo de conector. Se trata de una ranura o un conector que se usa en muchos dispositivos para poder conectarlos a la corriente o conectarlos entre sí. Este conector se caracteriza por tener un tamaño pequeño con forma ovalada, y también por ser reversible.

El USB-C es el estándar europeo para los dispositivos electrónicos. Esto quiere decir que todos los móviles y tabletas deben usarlo, e incluso los iPhone de Apple más recientes ya apuestan por él. También te lo encontrarás en portátiles e incluso en consolas como la Nintendo Switch, y en monitores, discos duros externos o pendrives de almacenamiento.

Si a estos USB se les llama Tipo C, es porque el tipo hace referencia a su tamaño. Los USB de tipo A son los grandes de toda la vida, esos que no son reversibles y que llevan un par de décadas usándose. Mientras, los de tipo C son mucho más pequeños y reversibles.

Por lo tanto, solemos referirnos al USB de tipo C como un factor de forma, algo universal para todos los dispositivos. Sin embargo, dentro de este factor de forma puede haber varias versiones de USB. Por ejemplo, los USB 3.1, USB 3.2 y USB 4 usan conectores tipo C, pero sus versiones de transmisión son de hasta 10 Gbit/s (1.2 GB/s), hasta 20 Gbit/s (2,5 GB/s) y hasta 40 Gbit/s (5 GB/s) respectivamente. Vamos, que puede variar.

Pero además de para transmitir datos, ya sea para almacenar o mover archivos, o, un cable o un conector de tipo C puede servir para cosas. Por ejemplo, es el que se utiliza para cargar tu teléfono móvil, tableta o consola.

Qué es el Thunderbolt

El Thunderbolt es una tecnología de transferencia de datos. Thunderbolt utiliza puertos de USB-C, lo que hace que todo sea más confuso. ¿Te acuerdas como te hemos dicho que un USB-C puede tener tecnologías USB 3.1, 3.2 o 4.0? Pues el Thunderbolt es una alternativa diferente.

Una de las características principales de este estándar es que sus velocidades de transferencia son mayores a las de los estándares de USB, pudiendo llegar a los 40 Gbit/s. También tiene otras capacidades adicionales como soporte para video, y un mayor suministro de energía. Normalmente, si ves un puerto o un cable USB-C que tiene dibujado un rato, puede ser porque se trata de un Thunderbolt.

Los conectores Thunderbolt se especializan sobre todo en conectar monitores de alta resolución a un ordenador. También se usa en dispositivos de almacenamiento de alto rendimiento, y otros periféricos que requieren un gran ancho de banda y grandes velocidades de transferencia de datos.

Diferencia entre USB-C y Thunderbolt

La mejor manera en la que puedes diferenciar estos dos conceptos es que pienses en el USB-C como un factor de forma, y dentro pude haber distintos estándares de transferencia de datos, entre ellas el Thunderbolt o distintas versiones de USB.

Todos los puertos y los cables Thunderbolt usan una ranura o conector USB-C. Sin embargo, no todos los USB-C son Thunderbolt. Para distinguirlos, tendrás que buscar la serigrafía del rayo que los identifica.

Entre un USB-C que utiliza estándares USB y uno con Thunderbolt, como te hemos dicho, la diferencia está en las velocidades de transmisión de datos. Los Thunderbolt se especializan en la velocidad, mientras que los USB son algo más versátiles.

Un cable o dispositivo con Thunderbolt es compatible con todos los USB-C y los Thunderbolt, aunque no al revés. Eso sí, para aprovechar sus cualidades tienes que conectarlo a un Thunderbolt. Vamos, que si tienes un monitor que tiene el rayo dibujado y un ordenador con una ranura igual, no te vale cualquier cable USB-C, tendrás que conectarlos con un Thunderbolt.

Cuando vayas a comprar un cable Thunderbolt, en la caja se indicará deliberadamente el nombre de la tecnología para que no lo confundas con un USB-C estándar. Por lo tanto, presta atención a la hora de comprar, y si quieres un Thunderbolt asegúrate de indicar el nombre.

