Thunderbolt 3: qué es y cómo diferenciarlo

Hoy vamos a explicarte qué es exactamente el Thunderbolt 3, un estándar de transmisión de datos y energía que está teniendo tal impulso que hasta el USB Implementers Forum (USB-IF) ha anunciado para 2021 un nuevo estándar USB 4 basado en él.

Sus ventajas frente al resto de conectores son varias, sobre todo por su versatilidad y una velocidad muy superior a la del USB 3.1. Pero también son muchas las confusiones, ya que el Thunderbolt 3 también utiliza un conector USB de tipo C. De ahí que además de explicarte qué es, también vayamos a darte algunos consejos para diferenciar uno de otro.

Qué es el Thunderbolt 3

La interfaz Thunderbolt es un estándar para la transmisión de datos y energía en diferentes tipos de dispositivo. Originalmente conocido como Light Peak, fue desarrollado por Intel en colaboración con Apple, que fue la única que dio respaldo comercial realmente sólido a esta interfaz, a la que dio ese nombre por el que fue conocida a posteriori. Su tercera versión fue presentada en 2015, y es la que nos ocupa hoy.

Existe un poco de confusión a la hora de hablar de esta tecnología, sobre todo a la hora de diferenciarla del USB de tipo C. Esto es así porque el Thunderbolt 3 utiliza un puerto USB-C, o sea que su aspecto es el mismo exteriormente, pero no todos los USB de tipo C son Thunderbolt debido a diferencias en su interior.

El USB de tipo C es un tipo conector que se utiliza en múltiples dispositivos móviles y portátiles. Tiene como principal ventaja que es reversible y puede transmitir datos o transmitir energía para cargar dispositivos, pero como estándar es un desastre, ya que en realidad cada puerto de este tipo es un mundo.

El aspecto de todos los cables USB-C puede ser el mismo, pero tienen diferentes especificaciones. Esto, unido a la poca transparencia de los fabricantes, siembra la confusión entre los usuarios. ¿Por qué el USB-C de un móvil no funciona igual de bien en el otro?

Entre todos estos tipos de conexiones que hay disponibles con el conector USB de tipo C está el Thunderbolt 3, y se presenta como una solución única capaz de conectarse a cualquier puerto USB-C para ofrecer la mayor velocidad de conexión a la hora de transmitir datos.

La velocidad de transmisión del Thunderbolt 3 es de hasta 40 Gbps (5 GB/s), cuatro veces más que el USB 3.1 y el Thunderbolt original. que ofrecían 10 Gbps. Estos 5 GB por segundo son impresionantes, ten en cuenta que los discos duros SSD andan entre 200 y 550 MB/s. Además, también soporta conexiones DisplayPort 1.2, HDMI 2.0, y Ethernet 10 Gigabit.

Pero su punto fuerte desde luego que es la velocidad. Gracias a ella, el Thunderbolt 3 puede utilizarse para conectar monitores de alta resolución al mismo tiempo. Por ejemplo, uno 5K, dos 4K, o tres FullHD. También permite enchufar las siempre exigentes tarjetas gráficas externas, todo con un mismo conector que también servirá para estar cargando tu equipo.

Cómo diferenciarlo del resto de USB-C

Uno de los mayores problemas del USB de tipo C, es que físicamente es muy difícil saber diferenciar entre sus diferentes tipos. Y si en apariencia y los conectores son iguales, ¿cómo diferenciar un cable Thunderbolt 3 del resto de USB-C? Pues la respuesta es más sencilla de lo que parece, busca su logotipo.

Por lo general, la mayoría de cables Thunderbolt 3 llevan el logotipo de un rayo en la extremidad en la que está el conector que enchufas. Mientras, otros tipos de USB-C llevarán logotipos diferentes como el SS del USB 3.1 o no los llevarán en absoluto. Este logotipo también lo puedes encontrar en las ranuras de conexión de los dispositivos.

En el caso de que no venga este logotipo, lee detenidamente la descripción del producto para ver si hay menciones explícitas al Thunderbolt 3, tanto si es un cable como si es un ordenador y quieres saber si tiene alguna ranura que soporte esta tecnología. En el caso de dudas, mira en tiendas online consultando los apartados de comentarios, o pregunta directamente al vendedor.