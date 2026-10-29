El iPad Pro casi a mitad de precio es una ganga, incluso si es reacondicionado: Back Market lo tiene en estado premium

Justo antes del lanzamiento de los iPhone 18 Pro, Apple anunció una subida de precios generalizada de sus dispositivos. Esto ha provocado que sea mucho más complicado encontrar iPhones, iPads o Macs a precios atractivos. Y es en esta situación cuando el mercado de reacondicionados aparece en escena. Back Market es una de las mejores tiendas que podemos encontrar para este tipo de dispositivos, ya que ofrece opciones tan atractivas como poder conseguir un iPad Pro M4 por 1.040,00 euros.

Lo mejor que ofrece Back Market es que cuenta con un equipo de expertos que logra dejar cualquier dispositivo que llegue a sus manos en las mejores condiciones posibles. Además, también hay que tener en cuenta que la página nos ofrece 30 días de prueba, para devolverlo durante ese periodo si no nos convence. Pero no solo eso, ya que también ofrece hasta 24 meses de garantía.

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El iPad Pro M4 es casi como tener un portátil compacto

Por lo que respecta al iPad Pro M4, es un dispositivo que necesita poca carta de presentación. Como su propio nombre indica, es un dispositivo que monta el procesador M4, el cual ofrece un rendimiento extraordinario en cualquier tipo de tarea, incluso ejecutando juegos AAA a la máxima calidad posible. Encima, gracias a iPadOS, ofrece una experiencia de uso que aporta mucho más valor que la que podemos encontrar en cualquier tablet.

La pantalla del dispositivo es otro de sus puntos fuertes. Monta un panel OLED Ultra Retina XDR de 11 pulgadas. Gracias a su pico de brillo máximo (1.600 nits), es un dispositivo perfecto para utilizar incluso a la luz del día. Además, al contar con cuatro altavoces, ofrece una experiencia multimedia de lo más completa.

Finalmente, como se trata de un dispositivo reacondicionado, hace falta hablar de en qué estado y qué modelo exacto es del que hablamos. El precio que hemos indicado más arriba es para el modelo de 11 pulgadas con 512 GB de almacenamiento. Lo mejor de todo es que se encuentra en un estado "Premium". Es decir, todas las piezas son originales de Apple, su batería está preparada para un uso intensivo y apenas tiene marcas de uso. Es casi como si fuera nuevo.

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Imágenes | Back Market, Apple

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