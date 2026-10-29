Tras el accidente de tren en Urda, este es el plan alternativo de Renfe para viajar en el corredor Madrid-Andalucía

Los trenes de alta velocidad entre Madrid y Andalucía están suspendidos desde la desastrosa colisión del miércoles entre un AVE de Renfe y un tren de Iryo cerca de Urda, Toledo. Un accidente que se ha cobrado al menos la vida de 68 personas y 107 heridos, según la última información. Entre las medidas alternativas planteadas por los operadores existen transbordos ferroviarios parciales, cambios de billetes gratuitos y un plan que Renfe promete para este viernes.

Accidente mortal. Adif suspendió el tráfico de alta velocidad en el corredor Madrid-Andalucía tras el accidente, que ocurrió alrededor de las 8:54 del miércoles en el punto kilométrico 118, según El Español. Fuentes de Adif explican que aún no se ha determinado la causa, más allá de la caída del servicio LZB y las preguntas sobre por qué el Centro de Control dio luz verde a que el AVE prosiguiera la marcha si había además un tren Iryo parado en el mismo cantón.

La reapertura tampoco tiene fecha, pues según apuntan desde El Diario de Madrid, depende de los trabajos de emergencia y de las comprobaciones técnicas para certificar que la infraestructura es segura.

El plan de Renfe. Lo que se sabe hasta ahora y lo que se promete para el viernes:

Ahora. Renfe está operando trenes especiales entre Madrid, Ciudad Real y Puertollano, lo que añade aproximadamente una hora y media al trayecto, según desde Información Cuenca. Los viajeros que vayan o vengan de Puertollano deben hacer transbordo en Ciudad Real, y algunas salidas utilizan un autobús para el último tramo.

Renfe está operando trenes especiales entre Madrid, Ciudad Real y Puertollano, lo que añade aproximadamente una hora y media al trayecto, según desde Información Cuenca. Los viajeros que vayan o vengan de Puertollano deben hacer transbordo en Ciudad Real, y algunas salidas utilizan un autobús para el último tramo. A partir del viernes 30 de octubre. Renfe ha anunciado un "plan alternativo de transporte" para el corredor Madrid-Andalucía. Según cuentan desde Voces de Cuenca, estará operativo mientras el tráfico de alta velocidad permanezca interrumpido. Renfe aún no ha confirmado si combinará tren y carretera, a qué ciudades andaluzas dará servicio ni cuánto más durarán los trayectos, así que queda esperar.

Qué pasa con tu billete. Renfe ofrece cambios y cancelaciones gratuitos para los billetes afectados, todo gestionado desde sus canales oficiales. También ha bloqueado las ventas en esta línea hasta diciembre, según comparten desde El Diario de Madrid. De momento la recomendación es no acudir a una estación con una reserva que hayas hecho previamente y comprobar primero en qué estado se encuentra la línea.

Los demás operadores. Más de lo mismo para el resto de operadores:

Ouigo. Ha suspendido todos los servicios Madrid-Andalucía al menos hasta el lunes 2 de noviembre incluido y promete reembolsos íntegros, según comparten desde El Diario de Madrid.

Ha suspendido todos los servicios Madrid-Andalucía al menos hasta el lunes 2 de noviembre incluido y promete reembolsos íntegros, según comparten desde El Diario de Madrid. Iryo. También cancelan todos sus servicios entre Madrid-Andalucía y avisan de que no hay previsión, de momento, de que su línea se restablezca. Al igual que los otros operadores, ha habilitado cambios y anulaciones gratuitas para los afectados.

También cancelan todos sus servicios entre Madrid-Andalucía y avisan de que no hay previsión, de momento, de que su línea se restablezca. Al igual que los otros operadores, ha habilitado cambios y anulaciones gratuitas para los afectados. Iberia. Ha añadido 520 plazas para el miércoles y topado las tarifas desde y hacia Andalucía a 99 euros en clase turista y 149 euros en business hasta el 8 de noviembre.

Ha añadido 520 plazas para el miércoles y topado las tarifas desde y hacia Andalucía a 99 euros en clase turista y 149 euros en business hasta el 8 de noviembre. Air Europa. Añade un vuelo diario a Málaga y Sevilla, con espacio para dos más a Sevilla.

Añade un vuelo diario a Málaga y Sevilla, con espacio para dos más a Sevilla. Autobuses. varias empresas de transporte han ampliado capacidad en sus rutas Madrid-Andalucía, entre ellas Socibus, Avanza, Samar e Interbus.

El precedente de Adamuz. Tras el accidente de enero, Renfe también aplicó un plan de sustitución, y la línea permaneció cerrada durante aproximadamente un mes, reanudándose el 17 de febrero. Eso no predice el calendario de Urda, pero sugiere que va para largo. Además, la huelga de maquinistas de Cercanías hoy podría complicar aún más el acceso a los transbordos de Atocha.

Imagen de portada | Ministerio de Defensa

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