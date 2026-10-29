Entrenar grandes modelos exige cada vez más hardware. China responde con un superclúster de 100.000 tarjetas nacionales

Hace unos meses tuvimos ocasión de contar las proezas del Sugon 8000, un superclúster con unas 100.000 tarjetas gráficas, todas ellas diseñadas y fabricadas en China. El sistema se encuentra en Zhengzhou, en la provincia de Henan, y ha sido presentado al público durante la Conferencia Nacional de Computación de Alto Rendimiento de China en Shenzhen, mostrando más detalles de su funcionamiento.

El orgullo de la nación. Construir una máquina de este tamaño significa conseguir que los chips, las redes, el almacenamiento, la refrigeración y el software de programación funcionen juntos, y Sugon afirma que cada una de esas capas proviene de proveedores chinos. Eso importa en un país cuya industria tecnológica ha estado bajo presión de EEUU durante años. Precisamente, según el Registro Federal de EEUU, Sugon fue añadida a la Lista de Entidades en 2019, una lista en la que a las empresas se les restringe la exportación, reexportación y transferencia de tecnología estadounidense sin licencia previa.

En detalle. El clúster es el nodo central de la Internet Nacional de Supercomputación de China, una red nacional que ofrece a universidades, institutos de investigación y empresas acceso remoto a potencia de cálculo. Sugon afirma que el clúster ejecuta más de 13.000 nodos y está cerca de su carga completa, gestionando más de 6.000 tareas a la vez, según las cifras difundidas por los medios estatales chinos.

Los ingenieros del sitio explicaban al medio local Hebccw que el sistema ocupa aproximadamente 2.000 metros cuadrados, pesa alrededor de 1.500 toneladas y contiene unos 1.600 kilómetros de cableado interno.

El problema del calor. Ejecutar 100.000 chips a plena velocidad produce una cantidad enorme de calor. De hecho, según el medio, la producción por hora es comparable a quemar 12 toneladas de carbón. El sobrecalentamiento obliga a los chips a reducir la velocidad y aumenta las tasas de fallos, por lo que Sugon sumerge sus placas en un líquido fluorado no conductor que hierve a unos 50 °C. El calor es disipado posteriormente por un sistema de agua externo.

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Según se informa, cada puerto de red transfiere datos a 800 Gb/s, de modo que los chips pueden intercambiar información con la suficiente rapidez para funcionar como una sola máquina.

Lo que ya está haciendo. Sugon afirma haber optimizado más de 300 aplicaciones en más de 30 campos de investigación e industriales, desde nuevos materiales y descubrimiento de fármacos hasta aeroespacial y agricultura. Destacan ejemplos en meteorología, donde en septiembre, la Administración Meteorológica de China y Sugon anunciaron una previsión global del tiempo a 10 días vista y con una resolución de 5 km, generada en aproximadamente una hora en el sistema, según el South China Morning Post. Esto es más preciso que la mayoría de los principales sistemas de previsión de uso habitual.

Otro ejemplo destacado fue el de unos investigadores de la Universidad de Tsinghua, quienes utilizaron el clúster para reconstruir un modelo digital del comportamiento del sedimento y el nivel del agua del río Amarillo, según comparten desde Interesting Engineering.

El superordenador para todo. La empresa presenta el Sugon 8000 como un sistema híbrido, con un comportamiento de superordenador tradicional que prioriza los cálculos de alta precisión para simulaciones científicas, y como un sistema de IA, que sacrifica algo de precisión a cambio de velocidad en procesar enormes conjuntos de datos. Todo en el mismo hardware.

Imagen de portada | Sugon

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