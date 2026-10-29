"El descanso no es un lujo, es un derecho": Alimerka cambia los turnos de sus trabajadores y abre un conflicto por 26 días libres al año

Alimerka, la cadena de supermercados líder en Asturias, cuenta con unas 6.500 personas en plantilla, repartidas entre Asturias, Galicia y Castilla y León. Pero desde mediados de octubre, todas trabajan con un calendario nuevo que la empresa impuso sin la firma de ningún sindicato. CCOO y UGT hablan de recorte de derechos y la compañía, de flexibilidad horaria.

El conflicto laboral ha escalado porque, mientras algunos empleados muestran su rechazo, la cadena no da su brazo a torcer y este retroceso en las condiciones de descanso y conciliación de la plantilla sigue afectando a gran parte de los trabajadores, tal y como notifican desde MiGijón.

Del 5+2 al 6-5-6-5. Las claves: el 5+2 es el calendario que la plantilla disfrutaba hasta ahora: cinco días de trabajo y dos de descanso, en una semana de 37,5 horas. Alimerka lo presentó como una mejora y lo implantó de forma progresiva. En Asturias llegó hace menos de un año.

El 6-5-6-5, sin embargo, funciona por ciclos de cuatro semanas: seis días de trabajo y uno libre, cinco y dos, seis y uno, cinco y dos. Suma 22 días de trabajo y seis libres. La diferencia, según los cálculos de CCOO:

Calendario Días libres por ciclo de 28 días Días libres al año 5+2 8 104 6-5-6-5 6 78 6-6-6-5 (primera propuesta) 5 65

Son 26 días libres menos al año frente al 5+2. Los sindicatos añaden menos sábados libres y menos fines de semana largos.

Cómo se llegó hasta aquí. En septiembre, Alimerka abrió el proceso para modificar las condiciones de trabajo. Su primera propuesta, un 6-6-6-5 con turno partido, dejaba 65 días libres. CCOO denunció además que no respetaba las 12 horas de descanso entre jornadas. La segunda propuesta, ya sin turno partido, mejoraba la primera. El sindicato la calificó de insuficiente.

El 22 de septiembre terminó el periodo de consultas sin acuerdo. Al día siguiente, una circular impuso el 6-5-6-5 a toda la plantilla. Ni CCOO, ni UGT, ni USO ni FETICO firmaron. Para resumirlo rápido, la respuesta sindical tiene tres frentes:

Qué dice cada parte. Alimerka defiende un modelo más flexible, que garantice plantilla suficiente durante todo el horario de apertura y cubra los huecos de las horas punta. Es un modelo que, hasta donde tenemos constancia, no existe en otras cadenas de supermercados locales como Froiz, Gadis o Coviran.

Según CCOO, la dirección también vincula la pérdida de clientes con el 5+2, pero el sindicato rechaza esa lectura. Los sindicatos dicen que no piden nada nuevo, sino que defienden lo ya conquistado. Recuerdan que el sector está muy feminizado y que más días de trabajo dificulta mucho la conciliación. Para la plantilla, la salida pasa por contratar a más gente, no por apretar a la de siempre.

En foros, usuarios añaden otra lectura: más rotación, contratos a gente que no conoce la tienda, plantillas muy jóvenes. Son impresiones, claro, no datos de censos de plantilla.

Qué dice la ley y qué decidió el Supremo. El Estatuto de los Trabajadores fija dos descansos distintos. El artículo 34.3 exige 12 horas entre el final de una jornada y el inicio de la siguiente. El artículo 37.1 garantiza día y medio seguido a la semana, acumulable por periodos de hasta 14 días: 36 horas.

La duda era si se suman o se solapan. Muchas empresas metían las 12 horas dentro de las 36. El Tribunal Supremo respondió en la sentencia 274/2026, del 12 de marzo. El caso: una ordenanza de un museo de Ciudad Real, con turnos de 14 días y semanas de hasta 49 horas. Su convenio garantizaba 48 horas de descanso semanal y el calendario absorbía dentro las 12 diarias. El Supremo, apoyado en la directiva europea de tiempo de trabajo y en una sentencia del TJUE de 2023, dictaminó que ambos descansos son derechos autónomos y se acumulan. Resultado: 60 horas seguidas, no 48.

Con el mínimo del Estatuto, la suma sería 12 más 36: 48 horas. Esta cifra tampoco está escrita así en la ley: es doctrina del Supremo, aplicada a un convenio concreto. Y no prueba que el 6-5-6-5 la incumpla. Pero además de discutir el mínimo legal, el conflicto en la Audiencia Nacional pide recuperar el 5+2.

Qué viene ahora. La Audiencia Nacional tiene que pronunciarse porque, además, no hay acuerdo a la vista. Quedan la firma de Oviedo de mañana, 29 de octubre, la del rastro de Gijón el 8 de noviembre y la huelga del 11. Conviene recordar que en 2019, CCOO, UGT y USO convocaron ocho jornadas de huelga en plena Navidad. A finales de 2025, los sindicatos reclamaron excesos de jornada, con unas 200 reclamaciones individuales. Veremos cómo se desarrolla en este particular. Actualizaré el artículo si dispongo de nuevos datos.

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