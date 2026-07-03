El Supremo lo confirma: los trabajadores tendrán derecho a un descanso mínimo semanal de un día y medio ininterrumpido

Los deportistas de élite tienen muy interiorizado que el tiempo de descanso es tan importante para obtener un buen rendimiento como el propio entrenamiento. Sin embargo, las empresas no parecen tenerlo tan claro.

El Estatuto de los trabajadores establece de forma clara qué límites y condiciones debe cumplir el descanso semanal de los empleados y cuánto tiempo deben descansar los trabajadores entre una jornada de trabajo y la siguiente. Puede parecer un tema que no necesite aclaración, pero el diablo está en los detalles.

El descanso semanal mínimo. El artículo 37.1 del Estatuto de los trabajadores recoge la normativa que debe cumplir el descanso laboral. De entrada, todo trabajador tiene derecho a "un descanso mínimo semanal, acumulable por periodos de hasta catorce días, de día y medio ininterrumpido".

La ley establece que "como regla general, comprenderá la tarde del sábado o, en su caso, la mañana del lunes y el día completo del domingo". Esto son 36 horas de descanso sin interrupción. Lo que impide trocear ese descanso en ratos sueltos, sin que se complete ningún bloque real de desconexión. Es decir, que si por ejemplo trabajas hasta las 14 horas del sábado y vuelves el lunes a las 8 de la mañana, se cumpliría el mínimo justo establecido por ley. No obstante, la gran mayoría de las empresas dan el fin de semana completo a sus trabajadores, que trabajan de lunes a viernes.

En este caso, ese "como regla general" actúa más como una recomendación que como una imposición ya que, por la naturaleza de su actividad, algunos sectores están condicionados a trabajar durante los fines de semana y se les reconoce esa condición en el Real Decreto 1561/1995.

Hay quien trabaja para que otros descansen. El problema viene en sectores como la hostelería o el comercio, en los que lo atípico es trabajar solo de lunes a viernes y descansar el fin de semana, porque su pico de trabajo comienza cuando otros descansan.

En ese caso, los convenios sectoriales establecen que los descansos semanales pueden asignarse durante la semana, siempre que se cumpla con el mínimo de 36 horas consecutivas de descanso que recoge el Estatuto de los trabajadores.

El descanso acumulado. El artículo 37.1 del Estatuto de los Trabajadores también especifica que la empresa no tiene por qué dar ese día y medio cada semana exacta, sino que puede organizarlo en bloques, siempre que no pasen de los 14 días. Es lo que se llama descanso acumulado.

Por ejemplo, un empleado podría encadenar 10 días de trabajo ininterrumpido incluyendo sábados y domingos, y descansar los tres siguientes de una vez. De ese modo, se cumpliría con el mandato de hacer 36 horas de descanso semanal (72 horas por ser el acumulado de dos semanas) y no se habrían superado los 14 días de separación entre ambos descansos.

Descanso entre jornadas. Por otro lado, el artículo 34.3 del Estatuto de los Trabajadores establece que, entre el fin de una jornada de trabajo y el inicio de la siguiente, debe transcurrir un mínimo de 12 horas de descanso.

Si, por ejemplo, tu jornada concluye a las 22 horas, no podrás reincorporarte a tu trabajo hasta, al menos, las 10 de la mañana del día siguiente.

El Supremo dijo que no hay que mezclar los descansos. Aunque los legisladores tratan de redactar leyes con poco margen de interpretación, en ocasiones hay resquicios que derivan en abusos. Muchas empresas sumaban esas 12 horas de descanso obligatorio entre jornadas, a las 36 horas semanales como si fueran el mismo bloque.

El Tribunal Supremo resolvió en su sentencia 274/2026 el caso de un trabajador de Castilla-La Mancha con turnos rotativos denunció justo eso. Su convenio reconocía ambos descansos, pero en práctica se solapaban. La conclusión del Alto Tribunal fue que ambos descansos son independientes y deben respetarse por separado, tal y como ya había fijado el Tribunal de la UE en una sentencia de Hungría de 2023.

Menores y pausas dentro de la jornada laboral. Para los menores de 18 años, además de cumplir con todos los requisitos legales recogidos en el artículo 6 del Estatuto, la normativa incrementa los tiempos de descanso hasta un mínimo de 2 días seguidos, en lugar de uno y medio. Además, su jornada diaria efectiva no puede pasar de 8 horas, contando la formación si la tienen.

También hay reglas para las pausas dentro de la jornada. Cualquier trabajador que realice una jornada laboral de más de 6 horas seguidas, tienes derecho a 15 minutos de descanso, tiempo que muchas empresas aprovechan para establecer la "hora del bocadillo". Para los menores de 18 años, esa pausa sube hasta los 30 minutos cuando la jornada continuada pasa de cuatro horas y media.

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Imagen | Flickr (Kris Arnold), Unsplash (Eduardo Alexandre)