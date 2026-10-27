Hoy en Coolmod, este brutal combo (rebajado por Black Friday) de PC gaming más monitor esquiva la escalada de precios por la IA

Desde finales del pasado año y durante todo lo que llevamos de 2026, estrenar hardware (gaming o no) es mucho más caro que antes. Las memorias RAM, los SSD y toda clase de dispositivos no dejan de subir más y más de precio, haciendo que renovar componentes o incluso actualizar por completo el sobremesa sea una tarea no apta para todos los bolsillos.

COOLPC PBMSI I + MAG 272F PVP en Coolmod — 1.099,95 € El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces

Pero se acerca el Black Friday y, como sucede cada año, esperamos que sea un momento clave para comprar tecnología al mejor precio de los últimos meses. Algo mucho más crítico este 2026, viendo el panorama. Y ni siquiera hace falta esperar al cuarto viernes de noviembre para aprovechar un buen chollo: Coolmod ya tiene rebajado este combo de PC más monitor (1.099,95 euros) en su Black Friday anticipado.

Un PC gaming ideal para jugar a 60 FPS (o más), estudiar o trabajar

Aunque queda justo un mes para que se celebre el Black Friday, propiamente dicho, muchas tiendas ya han dado su particular pistoletazo de salida con chollos anticipados. Coolmod, especialista en hardware, es una de ellas y ya tiene un buen puñado de ofertas disponibles, entre las que destaca la de este combo de PC más monitor a un precio que sorprende en plena crisis del sector.

Concretamente, hablamos del pack formado por el CoolPC PBMSI I y el MSI Mag 272F. Un PC gaming de gama media con una genial relación calidad precio, perfecto para jugar a 60 FPS o más gracias a su compatibilidad con las últimas versiones de DLSS. Y un monitor de 27 pulgadas con panel 1080p y una tasa de refresco de 100 Hz, ideal para acompañarlo y sacarle el máximo partido a ese sobremesa.

El CoolPC encierra la NVIDIA RTX 5060 en su versión de 8 GB de VRAM, el procesador AMD Ryzen 5 5500F, 16 GB de memoria RAM y un SSD con 1 TB de capacidad. Todo ello, dentro de una torre bien refrigerada con mucho RGB. Y hasta viene con Windows 11 Pro de serie, evitando tener que adquirirlo e instalarlo nosotros mismos a posteriori.

⚡ EN RESUMEN: pack coolmod pc + monitor gaming ✅ LO MEJOR Muy buen precio ahora , en un momento en el que el PVP de tecnología no deja de subir

, en un momento en el que el PVP de tecnología no deja de subir Ideal para renovar setup de golpe: monitor y sobremesa ❌ LO PEOR No es el PC más potente ni el monitor con mejor resolución ni tasa de refresco

ni el monitor con mejor resolución ni tasa de refresco En otro momento habría salido, probablemente, más barato 💡 CÓMPRALO SI... necesitas renovar buena parte de su setup y no puedes esperar a que el mercado se estabilice ⛔ NO LO COMPRES SI... necesitas la potencia de un PC gaming de gama alta o no te corre prisa

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Imágenes | Resul Kaya en Unsplash, Coolmod

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