Aldi soluciona un problema cotidiano en casa con este enchufe 5 en 1 por 7,99 euros, disponible desde el sábado 31 de octubre

Como cada semana, Aldi acaba de renovar su catálogo de lanzamientos con un buen puñado de novedades que llegan a sus tiendas en lo que queda de octubre. Y buceando entre ellas hemos dado con un accesorio muy barato que soluciona un problema muy común en muchas casas: la falta de conexiones y tomas en los enchufes disponibles.

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Por 7,99 euros, Aldi venderá a partir del 31 de octubre en sus tiendas este adaptador 5 en 1 que multiplica las posibilidades de una sola toma de enchufe de pared, el cual resulta ideal para cargar varios dispositivos a la vez. Como alternativa, en caso de no tener algún Aldi a mano (ya que la tienda no vende online), este otro adaptador 5 en 1 está disponible en Amazon por 12,99 euros. Con envío gratis si somos miembros Prime o aprovechamos la prueba gratuita de 30 días.

Con un enchufe clásico, tres USB y hasta un cable Lightning integrado

El adaptador 5 en 1 de Aldi se instala en segundos y basta con colocarlo en una toma de pared para multiplicar instantáneamente sus posibilidades, al ofrecer: una toma similar a la de pared que hemos ocupado, un USB A, dos USB tipo C y, ojo, un cable que se enrolla en el contorno del propio dispositivo y que viene con doble conector USB tipo C y Lightning.

Ideal ese último por si aún tenemos por casa algún dispositivo Apple de pasadas generaciones que lo necesite. Cable de 60 centímetros de longitud que evita tener que usar un cargador, al usar la corriente eléctrica del propio adaptador. El cual, como decimos, se enrolla para que no resulte molesto mientras no lo usamos.

Aunque existen opciones más completas para multiplicar los enchufes de las tomas de pared, sobre todo si no nos importa hacer obras, esta de Aldi es una solución práctica, sencilla y económica. Y muy versátil, al permitir retirarlo del enchufe en segundos para, por ejemplo, instalarlo en otra habitación. Además, con su potencia máxima de 3.600 W da de sobra para conectar prácticamente cualquier dispositivo o electrodoméstico que queramos.

⚡ EN RESUMEN: adaptador enchufes aldi ✅ LO MEJOR Se instala en segundos sin obras

sin obras Permite cargar varios dispositivos (el teléfono, la tablet o la consola) al mismo tiempo ❌ LO PEOR No es la opción más completa del mercado (aunque sí de las más baratas)

del mercado (aunque sí de las más baratas) No se vende online y hay que ir a tiendas físicas Aldi a por él 💡 CÓMPRALO SI... echas en falta más tomas de corriente, USB A y C en tus enchufes y pasas de obras o instalaciones tediosas ⛔ NO LO COMPRES SI... prefieres una instalación más completa (aunque cara)

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