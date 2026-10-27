Instagram lo apuesta todo para competir contra YouTube: así es su nuevo formato para vídeos largos de hasta 90 minutos

Instagram está probando una función llamada Features, que permite a los creadores subir vídeos horizontales de hasta 90 minutos. Llevábamos años augurando cuándo la red social iba a hacer un esfuerzo claro por competir de forma más directa con YouTube y, esta novedad, parece un claro cambio de dirección hacia esa realidad. Te contamos todos los detalles.

De Snapchat a YouTube. Instagram se ha “inspirado” fuertemente en sus competidores. Añadió las historias tras la función traída de la mano de Snapchat. También trajo con sus Reels el formato de vídeo corto en vertical que TikTok consiguió popularizar, transformando las redes sociales a algo mucho más inmediato y adictivo.

Ya hubo algún que otro coletazo por intentar algo que se pareciese a YouTube, ofreciendo vídeos en horizontal de duración media. Sin embargo, la compañía quiere ahora duplicar sus esfuerzos para hacer que sus creadores de contenido no abandonen la plataforma en ningún sentido, y eso pasa también por hacer frente, de una vez por todas, a los vídeos en horizontal de larga duración.

La jefa de producto de Instagram, Tessa Lyons, aseguraba en un anuncio en vídeo que los Reels seguirán siendo una parte central de la aplicación, pero que la gente debería “poder profundizar con los creadores que aman sin salir de Instagram”.

Cómo funciona. Features se probará a partir del lunes con un grupo selecto de creadores en EEUU, tras pruebas anteriores en Brasil. Instagram planea expandirlo a decenas de miles de creadores estadounidenses, según informa The Hollywood Reporter, y los vídeos también se recomendarán en lugares como la pestaña de explorar de la app. Luego, con la función "Clips as Reels", los creadores podrían recortar clips cortos de un vídeo largo y publicarlos como Reels.

Los usuarios también podrían guardar ese vídeo largo y enviarlo a la nueva app para teles de Instagram.

Sentimientos encontrados. Adam Mosseri, CEO de Instagram, reconoce que no siempre ha apoyado este movimiento. Mosseri se oponía a este formato largo, en parte, porque eso podría dejar en segundo plano la interacción entre amigos de la que depende la app. Instagram ya ha intentado esto antes con IGTV, pero no les salió muy bien la cosa.

Lo que ha cambiado ahora es la audiencia y la pantalla, pues los servicios de streaming al estilo Netflix y compañía han estado añadiendo vídeos de creadores y podcasts a sus plataformas, e Instagram ve el salón como el hogar natural para este contenido.

El impulso a la tele. Hay versiones de Instagram para teles. El año pasado se lanzó en Samsung, Fire TV y Google TV. Justo ahora llega también para el Apple TV. Instagram además está probando Series, un espacio en los perfiles de los creadores para que puedan lanzar Reels episódicos tras el auge de los microdramas (muchos de ellos plagados de contenido con IA). La compañía planea probar este formato en más países y llevarlo a EEUU hacia finales de este año o principios del próximo, dice The Hollywood Reporter. Junto a ello, también están trabajando en una función que permitiría a la gente usar su teléfono como mando para la tele.

Imagen de portada | Instagram

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