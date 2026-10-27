El CPPM denuncia que la Policía Local de Alcalá patrulla con chalecos caducados y se pregunta si siguen protegiendo

Un chaleco antibalas no caduca como un yogur, pero tampoco es eterno. Esa es la discusión abierta en Alcalá de Henares, donde el sindicato CPPM (Colectivo Profesional de Policía Municipal) denuncia que agentes de la Policía Local siguen con chalecos cuya garantía balística de diez años terminó en mayo de 2026. El sindicato lo hizo público el 23 de septiembre, coincidiendo con el Día de la Policía Local. Ahora El Mundo ha recogido la respuesta del Ayuntamiento.

Qué pide el sindicato. Según CPPM, esos diez años figuran en las condiciones de la empresa suministradora recogidas en el pliego municipal. Reclama un escrito del fabricante que certifique que los chalecos mantienen sus prestaciones o, si no se puede, su renovación. No significa que hayan dejado de proteger ni quieren generar alarma: la petición es preventiva.

Mientras tanto, aconseja seguir usándolos si están en buen estado, porque prefieren eso a salir sin nada, aunque no pueden asegurar que rindan igual. A los agentes les sugiere pedir el cambio a Logística y, si no se atiende, dejarlo por escrito ante la Jefatura y Prevención de Riesgos Laborales. La ley obliga al empresario a proporcionar equipos de protección adecuados y, según el Real Decreto 773/1997, a asegurar su mantenimiento.

La garantía. Aquí está lo interesante. Según el NIST estadounidense, la mayoría de los chalecos que se venden a policías en EE. UU. tienen garantía de cinco años, así que los diez de Alcalá doblan el estándar. Pero el propio NIST advierte de que ese plazo no puede darse por equivalente a “apto para usar” en todos los chalecos, y un artículo de una revista médica militar sostiene que la garantía sirve para limitar la responsabilidad del fabricante, no para medir la vida útil.

En los ensayos de envejecimiento acelerado del NIST, los chalecos de fibra PBO perdieron entre un 15% y un 18% de resistencia balística, mientras que los de PPTA (familia química del Kevlar) apenas cambiaron. Dicho estudio avisa de que no se puede generalizar porque cada diseño es un mundo. Y de los de Alcalá no se ha hecho público ni el modelo ni la fibra.

Qué responde el Ayuntamiento. Fuentes de Seguridad coinciden en que acabar la garantía no equivale a perder la protección, ven conveniente una acreditación del fabricante y plantean sustituirlos si no llega. Dicen estar a punto de recibir 30 chalecos y preparar otros 30, pero no concretan la fecha de entrega ni cuántos equipos tienen la garantía vencida.

Si cada agente lleva uno, 60 chalecos cubren poco más de una cuarta parte de los 228 agentes. Como referencia, Orihuela licitó 30 chalecos por 31.000 euros y Alicante autorizó 250 por 196.473 eurazos: entre 800 y 1.000 euros por unidad, o 24.000-31.000 euros por remesa de 30 (cálculo propio basado en precios de otros ayuntamientos). Al fin y al cabo, Sindicato y Ayuntamiento coinciden en lo esencial: hacen falta más partidas y un papel del fabricante o chalecos nuevos.

Viene de largo. En 2022, sindicatos de Majadahonda denunciaron chalecos de agosto de 2010 cuya garantía había expirado en agosto de 2020, casi dos años antes. En 2025, El Español contó que policías del Campo de Gibraltar llevaban equipos de 2011 con diez años de garantía desde la fabricación, según fuentes policiales.

Aparte, el CPPM suma vehículos averiados, más de cinco años sin uniformidad nueva y agentes a los que se adeudan más de 7.000 euros, cifra que contrapone a unos 55 millones de remanente que atribuye al Consistorio. Pide también un depósito municipal adecuado, en su opinión.

Los policías que faltan. Existe la sospecha de que la carestía viene de largo. Alcalá tenía 203.208 habitantes a 1 de enero de 2025: con 228 agentes salen unos 890 vecinos por policía. El Ayuntamiento atribuye la falta de efectivos a una situación acumulada durante años y recuerda la convocatoria de 14 plazas, resuelta el 26 de junio y publicada en el BOE el 3 de julio.

En la oposición, el PSOE ya denunció el 21 de octubre que los 14 aspirantes de la oferta de 2025 no pudieron empezar ese día el curso selectivo del IFISE porque el proceso no estaba cerrado a tiempo, y sostiene que en la legislatura solo se han incorporado 17 policías, de la oferta de 2023, y que no hubo oferta en 2024.

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