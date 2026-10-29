Los Mossos piden ayuda al Ministerio del Interior para que cierre todas las cuentas de Blocus, mientras detienen al creador de "Blocus VLC"

Blocus, el movimiento que usa sus redes sociales como herramienta de movilización, sigue creciendo mientras ya llegan las primeras detenciones. Así ha sido con el joven de 17 años detenido en Valencia, creador de "Blocus VLC" y presunto instigador de saqueos y pillajes previstos para el 31 de octubre.

Entender este movimiento sin rostro que ya ha provocado graves altercados en Barcelona exige mirar más allá de los disturbios (y seguir el rastro digital), pero ahora mismo lo que pide la policía es paralizar su red de distribución de vídeos, montajes y mensajes virales para que no acaben trasladados en violencia al mundo real.

Qué pasó. El sábado 24, unos 600 jóvenes se concentraron en la plaza de Cataluña de Barcelona. La cita era a las 17:00 y la violencia arrancó hacia las 18:30. Hubo saqueos, barricadas y mobiliario quemado. El saldo: 23 comercios dañados y 15 policías heridos, y más de 130 detenidos, 89 de ellos menores, según la Fiscalía. Entre los primeros 128 arrestados, solo dos tenían antecedentes por desórdenes públicos.

Cómo se montó. Todo arrancó en TikTok. Cuentas anónimas con la etiqueta Blocus (“bloqueo” en francés) copiaban las protestas de los institutos franceses, aunque con inversa orientación política. El reclamo, a priori, era la calidad educativa. Un código QR llevaba a grupos de Telegram y WhatsApp, y allí las instrucciones cambiaban: ropa negra, cara tapada, material pirotécnico.

Un informe de Golden Owl, empresa alicantina de inteligencia de fuentes abiertas, analizó más de 10.000 elementos en siete plataformas. Su cronología: el 8 de octubre, un perfil convoca en Sol los días 10 y 11. Fracasó, por suerte. El 19, reactivaron cuentas en Barcelona y montaron la cita del 24 en un solo día. Un puñado de carteles hechos con IA, cuentas que se renombran y un lenguaje en clave que aparece cuando los chats se hacen públicos. El canal Blocus-BCN pasó de 690 a 1.376 miembros en unas 20 horas. La red ya opera en 18 localidades.

Telegram, el CITCO y la ley. El lunes 26, la Comisaría General de Información de los Mossos pidió al CITCO el cierre de un canal (el CITCO depende de Interior). Su unidad UNECI retiró propaganda terrorista y extremista de internet. Es la primera vez que la policía catalana usa esta vía.

Telegram cerró Blocus-BCN el martes. Los organizadores abrieron Blocus-BCN-2, que superó los 2.000 miembros en horas, y también cayó. Luego llegó Blocus 4 Bcn, con el vídeo de un supuesto líder que pide un “movimiento más radical”.

La base jurídica es el Reglamento (UE) 2021/784. Vigente desde 2022, permite a cada Estado ordenar a una plataforma retirar contenido terrorista, o bloquearlo en toda la UE, en una hora como máximo. España fue la primera en usarlo, en abril de 2023, y emitió 134 órdenes en 2023 y 2024. El 65 % iba contra propaganda yihadista.

¿Terrorismo? Sobre el papel, Blocus no es terrorismo, y los Mossos lo asumen: pidieron el cierre por incitar a delitos, dentro de una estrategia para frenar réplicas. No hay orden vinculante del reglamento, sino una petición. Telegram cierra porque incumple sus propias normas. La vía judicial, que permite identificar usuarios o clausurar canales, va aparte: la Generalitat pidió autorización a un juez para cerrar los chats.

Madrid, Halloween y una desconvocatoria sospechosa. Hay dos citas en Madrid el sábado 31: Puerta del Sol a las 17:00 y plaza de España a las 18:00. La cuenta BlocusMadrid anunció la suspensión por la presión policial. La Policía recela y desplegará 200 antidisturbios. Los administradores bloquearon las altas en sus grupos para frenar infiltrados. Los Mossos dan por hecho otro episodio en Barcelona. Golden Owl cita además el 2 de noviembre en Terrassa y el 30 en 12 ciudades, un día después de las elecciones del 29-N.

¿Solo chavales? Aquí hay varias capas. La comisaria jefa de los Mossos, Sílvia Catà, dijo que detrás no hay grupos criminales, sino gente (joven) que acude a una llamada. La consellera Núria Parlon habla de “delincuencia”.

La capa que convoca es otra cosa, aunque detrás no se ha encontrado a un gran magnate sionista ni a un genio creador. Cuentas desechables, códigos QR y carteles con IA los monta cualquier adolescente espabilado. Lo que desconcierta es el calendario: ensayo en Madrid, Barcelona en un día, réplica nacional. Golden Owl no identifica a nadie y advierte de que no hay pruebas de dirección extranjera.

Las hipótesis, que conviene separar de los hechos. La ultraderecha es la primera. Moncloa apunta a su entorno, sin atribuirlo a ninguna formación. Hay contexto, desde luego: el 3 de octubre unos 400 ultras se concentraron contra la acampada de Sol y tres fueron detenidos al intentar llegar. No consta ningún vínculo público entre Blocus y esos grupos.

¿La extrema izquierda?. Es la tesis del PP, que acusa a Sánchez de “incendiar” la calle. Vox acusa al Gobierno, como siempre. Otra apunta a Israel: el ministro Pablo Bustinduy señaló a ACOM, lobby proisraelí, como “brazo híbrido de Netanyahu” tras un mensaje suyo celebrando los saqueos. La Policía Nacional no ve injerencia de ningún país. Parlon, por su parte, no descarta nada.

Ahora mismo, lo que sabemos es que una red de cuentas efímeras van y vienen por Instagram, TikTok y Telegram, que no hay ningún responsable identificado (y que las plataformas cierran más lento de lo que otras reabren). Y todo esto en el marco de la precampaña del 29N. No todo lo que circula es real: la propia policía localizó un perfil con unos cien seguidores difundiendo el cartel del 24, así que conviene mantener la cautela. Esa es la fuerza de Blocus: nadie sabe cuánto hay detrás.

Imágenes | Policía Nacional / Redes de Blocus

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