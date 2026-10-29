Puede que sea momento de cambiar de hosting si ha subido el precio: este cuesta menos de 2 euros al mes y migra tu web gratis

Pocas cosas hay peores que llevar años con un servicio y que, de repente, suba de precio. Esto es algo que ocurre con relativa frecuencia en el mundo del hosting: contratas un plan básico, pones en marcha tu página web y, cuando llega el tiempo de renovar, te toca pagar más. Siempre puedes buscar una alternativa más económica, pero lo más normal es que surja una duda muy recurrente, que es lo que pasa con tu página si te toca cambiar de hosting.

Si estás buscando un servicio que te ayude con la migración y que, entre otras cosas, sea barato, tienes hosting.com como opción: su precio parte de los 1,98 euros al mes, aunque podemos ahorrar aún más si usamos el código 'XATAKA'. Y la migración es completamente gratuita.

Una migración gratis que te ahorra la parte más técnica

Vayamos por partes. El precio es obviamente una razón de peso para cambiar de hosting, pero no la única. Puede que también hayas visto que tu página web no carga lo suficientemente rápido o que el servicio técnico no te haya resuelto alguna duda. Aceptar una renovación del hosting pagando más puede tener sentido en muchos casos, pero no si hay ciertos aspectos que no te convencen.

Pongamos que decides cambiar de hosting. Migrar una página web no es un proceso imposible, pero sí uno delicado que requiere tomar una serie de medidas para evitar perder información en el proceso o tener problemas. Ahí entraría hacer varias copias de seguridad (de la base de datos, de los archivos de la web, de los correos, etc), pero también otros procesos más complejos como verificar que el certificado SSL funciona bien. Todo para que los visitantes de tu página web no noten nada raro cuando la visiten tras el cambio de hosting.

Si prefieres evitar la parte más técnica de la migración, apostar por un servicio como hosting.com puede ser una muy buena idea. La migración a este hosting es completamente gratuita, incluyendo incluso la posibilidad de comprobar la URL temporal antes de completar el cambio. El proceso de migración puede ser diferente en cada caso, pero este servicio incluye incluso una migración manual con ayuda de su servicio técnico.

El plan más económico de hosting.com, que es el que parte de los 1,98 euros al mes, nos permitirá tener hasta cinco páginas web. Además, también tendremos creador de páginas web con IA para WordPress por si no tenemos conocimientos de programación. También están incluidos el correo electrónico, copias de seguridad diarias e incluso una herramienta que analizará continuamente nuestras páginas web para comprobar y eliminar el posible malware.

Algunos de los enlaces de este artículo son afiliados y pueden reportar un beneficio a Xataka. En caso de no disponibilidad, las ofertas pueden variar.

Imágenes | Hosting.com

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