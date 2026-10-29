Jobs dijo que un Mac táctil no funcionaba y Ternus dice que "ahora no cuesta nada". En esa diferencia está la nueva Apple

En octubre de 2010, Steve Jobs proyectó la imagen de una mano tocando la pantalla de un portátil y la descartó. "Las superficies táctiles no quieren estar en vertical", dijo: "al rato el brazo se cansa y al final se te quiere caer". Habían hecho muchas pruebas con usuarios y no funcionaba. Sobre esa premisa han seguido tres lustros de MacBook sin pantalla táctil.

Este miércoles, John Ternus ha presentado un MacBook Pro con pantalla táctil.

Jobs en 2010, explicando de forma gráfica por qué no quería ver un panel táctil en un Mac. Imagen: Apple.

Lo fácil es leerlo como una enmienda a Jobs, como un tabula rasa respecto a la larguísima sombra del fundador. Pero lo interesante es cómo justifica Ternus el cambio, porque ahí aparece el criterio con el que va a dirigir la empresa, presumiblemente.

En 2021, siendo jefe de ingeniería de hardware, Ternus le dijo a la enorme Joanna Stern que el Mac estaba optimizado para la entrada indirecta y que no veían motivos para cambiarlo. Cinco años después, en su entrevista con Steven Levy en Wired, arranca con la misma idea: el Mac es, ante todo, un dispositivo de entrada indirecta.

El principio es el mismo. La conclusión, la contraria. Lo que ha cambiado lo explica él mismo: necesitaban llegar a un punto en que el tacto no empeorase el producto en nada, ni en peso ni en grosor. Eso solo ha sido posible con el OLED con el sensor integrado. Y remata con una frase que resume toda la presentación: "todo esto y, ah, sí, también es táctil". Bien jugado.

Jobs formulaba sus decisiones como veredictos. "Eso no funciona". Si ves un stylus, la han cagado. Tim Cook mantuvo ese tono en 2012, cuando dijo que se podía fusionar una tostadora con una nevera, pero que el resultado no agradaría a nadie: juntar dos cosas obliga a ceder en ambas.

No es que Ternus discuta esa idea, simplemente le añade una condición: si juntarlas ya no obliga a ceder, se juntan. El táctil no llega al Mac porque Apple haya cambiado de opinión sobre la ergonomía, sino porque ha dejado de "costar". El nuevo MacBook Pro de 14 pulgadas, de hecho, pesa 220 gramos menos que el anterior. El de 16, casi 300.

El patrón se repite en el iPhone Duo. Ternus le contó a TIME que los plegables de la competencia le parecían baratos y chapuceros, y a Tom's Guide que el momento decisivo llegó al ver un prototipo con cristal nanotexturizado que disimulaba el pliegue. Apple no ha sido la primera en hacer un plegable, pero ha esperado a encontrar la forma de hacer desaparecer el defecto que hacía dudar del formato.

En esa misma entrevista le preguntaron por el Apple Pencil en un iPhone, que aparentemente contradice otra frase célebre de Jobs (en realidad no lo hace porque es distinto un stylus para controlar la interfaz que un lápiz capacitivo opcional para dibujar y escribir). Respondió que nunca lo había visto como una regla.

Y ahí está la diferencia. Para Jobs, un "no" era una posición, una brújula moral. Para Ternus, un "no" solo es algo provisional: lo que todavía no se puede hacer sin pagar un precio. Tampoco quiero forzar la lectura porque ambos productos se gestaron con Ternus dirigiendo el hardware, y dos lanzamientos no definen una etapa. Jobs tampoco decidía únicamente por intuición, porque también mencionaba ciertas pruebas con usuarios. Pero la forma de explicar las decisiones sí dice mucho de quien las toma.

La Apple de Ternus difícilmente va a decir que algo no se puede hacer. Lo que hará es esperar, a veces más de la cuenta, hasta que hacerlo "no cueste nada". Es un método menos épico y más difícil de convertir en leyenda, pero hace tiempo que el mesianismo terminó en Apple. Así que la pregunta para esta etapa ya no es qué se niega a hacer Apple, sino cuánto tiempo está dispuesta a esperar.

Imagen destacada | Xataka con Magnific

En Xataka | El nuevo MacBook Pro con pantalla táctil cuesta desde 3.349 euros en España: más de 1.000 euros más que su hermano "no táctil"







